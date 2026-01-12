Пропагандист Соловйов запропонував провести "СВО" у Вірменії: Єреван обурився, послу РФ вручили ноту протесту
Міністерство закордонних справ Вірменії викликало російського посла Сергія Копиркіна через заяви російського пропагандиста Володимира Соловйова. Дипломату РФ вручено ноту протесту.
Про це пише Armenpress, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав пропагандист
Напередодні Соловйов в етері свого шоу заявив, що зараз Росія має займатися проблемами не у Сирії та Венесуелі, а у ближньому закордонні. Як приклад він навів Вірменію.
"Для нас набагато болісніше те, що відбувається у Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі. Втрата Вірменії — це гігантська проблема […] Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати СВО в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати СВО і в інших точках нашої зони впливу", - сказав Соловйов.
Реакція Єревана
- МЗС Вірменії висловило обурення заявами російського пропагандиста.
"Було наголошено, що це — неприйнятне посягання на суверенітет Республіки Вірменія, ворожий прояв та грубе порушення фундаментальних принципів дружніх відносин між Вірменією та росією", - заявила речниця МЗС Вірменії Алі Бадалян.
Це і є насправді характерна риса кацапської міжнародної політики. Цим вже нікого не здивувати. Лише західні політики вдають, що не помічають цього. Ну, принаймні, донедавна так було.
Хоча обидва мають призовний вік, вони продовжують працювати в кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Один із них, Олександр Соловйов, з 18 років навчався в Лондоні на режисера. Не десь у якому-небудь російському інституті кінематографії, а саме на «проклятому» Заході, де немає жодних «православних скреп» та іншої російської пропагандистської нісенітниці.
В Росії Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів.
Інший син пропагандиста Даніїл теж не збирається на фронт. Він навчався не у звичайній, а у приватній школі в Москві. Старший Соловйов платив за навчання по 1,5 млн рублів на рік. Про нього відомо небагато, але він працював фотомоделлю в одній з найпрестижніших перукарень під назвою «Контора» в Москві.
Поки сини головного пропагандиста Росії ведуть гламурний спосіб життя, їх батько у своїх програмах закликає всіх інших відправляти своїх дітей на фронт.
Ну що ж, якщо ви настільки дурні 1418-й день поспіль, чекайте біду у свій дім.