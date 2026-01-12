Пропагандист Соловйов запропонував провести "СВО" у Вірменії: Єреван обурився, послу РФ вручили ноту протесту

Міністерство закордонних справ Вірменії викликало російського посла Сергія Копиркіна через заяви російського пропагандиста Володимира Соловйова. Дипломату РФ вручено ноту протесту.

Про це пише Armenpress, передає Цензор.НЕТ.

Що сказав пропагандист

Напередодні Соловйов в етері свого шоу заявив, що зараз Росія має займатися проблемами не у Сирії та Венесуелі, а у ближньому закордонні. Як приклад він навів Вірменію.

"Для нас набагато болісніше те, що відбувається у Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі. Втрата Вірменії — це гігантська проблема […] Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати СВО в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати СВО і в інших точках нашої зони впливу", - сказав Соловйов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов заявив про нібито свій візит у Дніпропетровську область. ВIДЕО

Реакція Єревана

МЗС Вірменії висловило обурення заявами російського пропагандиста.

"Було наголошено, що це — неприйнятне посягання на суверенітет Республіки Вірменія, ворожий прояв та грубе порушення фундаментальних принципів дружніх відносин між Вірменією та росією", - заявила речниця МЗС Вірменії Алі Бадалян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обхід санкцій: Росія влаштувала у Вірменії хаб із вивезення підсанкційних алмазів