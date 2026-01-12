5 548 17

Пропагандист Соловйов запропонував провести "СВО" у Вірменії: Єреван обурився, послу РФ вручили ноту протесту

вірменія та росія

Міністерство закордонних справ Вірменії викликало російського посла Сергія Копиркіна через заяви російського пропагандиста Володимира Соловйова. Дипломату РФ вручено ноту протесту.

Про це пише Armenpress, передає Цензор.НЕТ.

Що сказав пропагандист

Напередодні Соловйов в етері свого шоу заявив, що зараз Росія має займатися проблемами не у Сирії та Венесуелі, а у ближньому закордонні. Як приклад він навів Вірменію.

"Для нас набагато болісніше те, що відбувається у Вірменії, ніж те, що відбувається у Венесуелі. Втрата Вірменії — це гігантська проблема […] Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати СВО в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати СВО і в інших точках нашої зони впливу", - сказав Соловйов.

Реакція Єревана

  • МЗС Вірменії висловило обурення заявами російського пропагандиста. 

"Було наголошено, що це — неприйнятне посягання на суверенітет Республіки Вірменія, ворожий прояв та грубе порушення фундаментальних принципів дружніх відносин між Вірменією та росією", - заявила речниця МЗС Вірменії Алі Бадалян.

Автор: 

Вірменія (728) пропаганда (2897) росія (69661) нота протесту (112) Соловйов Володимир (150)
Топ коментарі
Соловйов ніколи не згадує, що його власні сини не воюють і чомусь не мобілізовані.
Хоча обидва мають призовний вік, вони продовжують працювати в кіноіндустрії та рекламному бізнесі. Один із них, Олександр Соловйов, з 18 років навчався в Лондоні на режисера. Не десь у якому-небудь російському інституті кінематографії, а саме на «проклятому» Заході, де немає жодних «православних скреп» та іншої російської пропагандистської нісенітниці.
В Росії Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів.

Інший син пропагандиста Даніїл теж не збирається на фронт. Він навчався не у звичайній, а у приватній школі в Москві. Старший Соловйов платив за навчання по 1,5 млн рублів на рік. Про нього відомо небагато, але він працював фотомоделлю в одній з найпрестижніших перукарень під назвою «Контора» в Москві.
Поки сини головного пропагандиста Росії ведуть гламурний спосіб життя, їх батько у своїх програмах закликає всіх інших відправляти своїх дітей на фронт.
12.01.2026 17:58 Відповісти
Там нельзя одному его сыночку - он замуж вышел 😁
12.01.2026 18:39 Відповісти
Плювати на міжнародне право та міжнародний порядок...
Це і є насправді характерна риса кацапської міжнародної політики. Цим вже нікого не здивувати. Лише західні політики вдають, що не помічають цього. Ну, принаймні, донедавна так було.
12.01.2026 17:58 Відповісти
Хвойда обурилась що сутенер балакав про її орган з друзями
12.01.2026 17:55 Відповісти
Так це вони раніше були підорасами, а зараз вони стали гєямі і не можуть воювати.
12.01.2026 18:35 Відповісти
Туркам таке СВО точно "сподобається" 🤔
12.01.2026 18:01 Відповісти
Немае нi Малюка нi Буданги. Можно молоти що завгодно.
12.01.2026 18:02 Відповісти
Раша була, є і буде, якщо не закриємо цей проект, гнилючою.
12.01.2026 18:12 Відповісти
>> дружніх відносин між Вірменією та росією...

Ну що ж, якщо ви настільки дурні 1418-й день поспіль, чекайте біду у свій дім.
12.01.2026 18:13 Відповісти
Дотрындится Соловьев-Шапиро что Эрдоган с Алиевым поднимут Северный Кавказ,правда нам это было бы на руку.
12.01.2026 18:17 Відповісти
А где ж был саловьев, когда война за Карабах была? Кинули с помощью одкб
12.01.2026 18:41 Відповісти
До речі, він повторив слова трампонутого:"Плювати на міжнародне право, на міжнародний порядок. Якщо нам для нашої національної безпеки необхідно було розпочати СВО в Україні, то чому, виходячи з тих самих міркувань, ми не можемо розпочати СВО і в інших точках нашої зони впливу", може не слово в слово, але сенс той же
12.01.2026 18:41 Відповісти
І це буде,бо пішла агонія
12.01.2026 18:58 Відповісти
Та дайте солов'єву парабелум і запишіть у штурмові війська.
12.01.2026 19:03 Відповісти
Щоби провести сво у Вірменії треба ще пів Зімбабве навербувати!
12.01.2026 19:10 Відповісти
Нехай. Нам лише вигідно, що у рашки появився ще один фронт для якого треба ресурси, гроші і людей.
12.01.2026 19:17 Відповісти
Будет прикольно, когда армяне под бомбежеками путина обратятся к туркам и азербайджанца с мольбою - помогите,спасите нас то этих кровожадных монголоидов.
