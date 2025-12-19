Вперше за десятиліття Азербайджан відправив бензин до Вірменії залізницею

Азербайджан у четвер, 18 грудня, вперше за останні десятиліття відправив залізницею нафтопродукти до Вірменії, що стало важливим кроком у напрямку нормалізації відносин між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Euronews.

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Мовиться про постачання 22 залізничних цистерн із 1210 тоннами бензину АІ-95, виробленого державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Паливо було доставлено до Вірменії транзитом через територію Грузії.

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Перший експорт за десятиліття

Офіційні представники Баку та Єревана назвали цю поставку знаковою подією, що виходить за межі політичних декларацій і демонструє практичні економічні вигоди від мирного діалогу між країнами.

"Цей експорт є важливим кроком, який показує реальні економічні переваги миру та співпраці", – зазначили представники сторін.

Поставка пального стала результатом домовленостей, досягнутих 28 листопада в азербайджанському місті Габала. Тоді віцепрем’єр-міністр Азербайджану Шахін Мустафаєв провів переговори зі своїм вірменським колегою Мгером Григоряном.

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Регіональна нормалізація

Наразі Вірменія значною мірою залежить від імпорту палива. За даними за 2024 рік, понад 60% бензину та дизельного пального країна отримує з Росії. Решта обсягів постачається з Ірану, Румунії, Мальти та Туреччини.

Експорт азербайджанських нафтопродуктів до Вірменії розглядається як частина ширшого процесу регіональної нормалізації. Зокрема, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа підписали угоду про створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

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