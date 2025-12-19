Вперше за десятиліття Азербайджан відправив бензин до Вірменії залізницею
Азербайджан у четвер, 18 грудня, вперше за останні десятиліття відправив залізницею нафтопродукти до Вірменії, що стало важливим кроком у напрямку нормалізації відносин між двома країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Euronews.
Мовиться про постачання 22 залізничних цистерн із 1210 тоннами бензину АІ-95, виробленого державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Паливо було доставлено до Вірменії транзитом через територію Грузії.
Перший експорт за десятиліття
Офіційні представники Баку та Єревана назвали цю поставку знаковою подією, що виходить за межі політичних декларацій і демонструє практичні економічні вигоди від мирного діалогу між країнами.
"Цей експорт є важливим кроком, який показує реальні економічні переваги миру та співпраці", – зазначили представники сторін.
Поставка пального стала результатом домовленостей, досягнутих 28 листопада в азербайджанському місті Габала. Тоді віцепрем’єр-міністр Азербайджану Шахін Мустафаєв провів переговори зі своїм вірменським колегою Мгером Григоряном.
Регіональна нормалізація
Наразі Вірменія значною мірою залежить від імпорту палива. За даними за 2024 рік, понад 60% бензину та дизельного пального країна отримує з Росії. Решта обсягів постачається з Ірану, Румунії, Мальти та Туреччини.
Експорт азербайджанських нафтопродуктів до Вірменії розглядається як частина ширшого процесу регіональної нормалізації. Зокрема, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа підписали угоду про створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
- До слова, раніше Бізнес Цензор повідомляв, що Україна допоможе Азербайджану побудувати свою першу ГАЕС. Група українських фахівців долучилася до розробки проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1 000 МВт.
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