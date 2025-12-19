Впервые за десятилетие Азербайджан отправил бензин в Армению по железной дороге

Азербайджан в четверг, 18 декабря, впервые за последние десятилетия отправил по железной дороге нефтепродукты в Армению, что стало важным шагом в направлении нормализации отношений между двумя странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euronews.

Речь идет о поставке 22 железнодорожных цистерн с 1210 тоннами бензина АИ-95, произведенного государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Топливо было доставлено в Армению транзитом через территорию Грузии.

Первый экспорт за десятилетие

Официальные представители Баку и Еревана назвали эту поставку знаковым событием, выходящим за рамки политических деклараций и демонстрирующим практические экономические выгоды от мирного диалога между странами.

"Этот экспорт является важным шагом, который показывает реальные экономические преимущества мира и сотрудничества", – отметили представители сторон.

Поставка топлива стала результатом договоренностей, достигнутых 28 ноября в азербайджанском городе Габала. Тогда вице-премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев провел переговоры со своим армянским коллегой Мгером Григоряном.

Региональная нормализация

В настоящее время Армения в значительной степени зависит от импорта топлива. По данным за 2024 год, более 60% бензина и дизельного топлива страна получает из России. Остальные объемы поставляются из Ирана, Румынии, Мальты и Турции.

Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению рассматривается как часть более широкого процесса региональной нормализации. В частности, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа подписали соглашение о создании транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

