Україна допоможе Азербайджану побудувати свою першу ГАЕС

Група українських фахівців долучилася до розробки проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1 000 МВт.

Ініціативу вартістю $1,8 млрд презентували на круглому столі "Азербайджан - Україна: нові можливості партнерства у сфері ГАЕС та відновлювальної енергетики", повідомляє "Укрінформ".

За даними Азербайджансько-Української енергетичної асоціації, дослідження, що стали основою проєкту, підготувала команда під керівництвом професора Юрія Ландау. "Дослідження, що стали підґрунтям проєкту, підготовлені провідними українськими фахівцями", - йдеться у релізі.

Проєкт передбачає використання Мінгячевірського водосховища як нижнього басейну. Станція має стати базою для ефективної інтеграції сонячної та вітрової генерації в енергосистему країни.

"Нестабільну відновлювану енергетику можна ефективно використовувати лише в поєднанні з балансуючими потужностями, серед яких ГАЕС є найефективнішими", - прокоментував Ландау.

В асоціації також відзначають, що програма будівництва ГАЕС може вивести співпрацю Києва і Баку на стратегічний рівень. В Україні низку ГАЕС зводять із часткою постачання вітчизняного обладнання не менше 70% - у разі долучення українських компаній, зокрема держхолдингу "Українські енергетичні машини", можливі значні експортні контракти.

Раніше повідомлялось, що група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR – SOCAR Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон, повідомляє пресслужба "Нафтогазу України".