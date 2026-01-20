Спикер парламента Армении Симонян о кремлевских пропагандистах Соловьеве и Дугине: "Это дерьмо на палочке"

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян не сдерживал себя в высказываниях, комментируя недавние заявления российских идеологов и пропагандистов Владимира Соловьева и Александра Дугина. Последние утверждали, что "потеря Армении не в интересах РФ", а Соловьев даже призвал к военному вторжению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Симонян отреагировал на имперские тезисы Москвы максимально прямолинейно. Во время общения с журналистами он трижды использовал крайне эмоциональное сравнение в адрес рупоров Кремля.

"Соловьев и другие - одно и то же дерьмо на палочке. Ничем не отличаются, и комментировать их не хочу", - заявил спикер армянского парламента.

Политик добавил, что готов лично донести эту позицию пропагандистам, когда для этого появится повод. По его словам, такой момент наступит уже в скором времени - Симонян получил приглашение посетить Москву от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Поводом для дипломатической напряженности стали слова Владимира Соловьева, который публично заявил, что Россия должна игнорировать международное право и проводить "специальные военные операции" не только в Украине, но и во всех странах, которые она считает своей "зоной влияния".

Реакция официального Еревана:

МИД Армении немедленно вызвал российского посла Сергея Копыркина.

Послу была вручена официальная нота протеста из-за вмешательства во внутренние дела суверенного государства и угрозы агрессией.

Отношения между странами продолжают стремительно ухудшаться на фоне отдаления Армении от ОДКБ и поиска новых партнеров в сфере безопасности, что вызывает истерическую реакцию у кремлевских медиаресурсов.

