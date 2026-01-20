Спикер парламента Армении Симонян о кремлевских пропагандистах Соловьеве и Дугине: "Это дерьмо на палочке"

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян не сдерживал себя в высказываниях, комментируя недавние заявления российских идеологов и пропагандистов Владимира Соловьева и Александра Дугина. Последние утверждали, что "потеря Армении не в интересах РФ", а Соловьев даже призвал к военному вторжению.

Резкая отпор пропаганде

Как сообщает Цензор.НЕТ, Симонян отреагировал на имперские тезисы Москвы максимально прямолинейно. Во время общения с журналистами он трижды использовал крайне эмоциональное сравнение в адрес рупоров Кремля.

"Соловьев и другие - одно и то же дерьмо на палочке. Ничем не отличаются, и комментировать их не хочу", - заявил спикер армянского парламента.

Политик добавил, что готов лично донести эту позицию пропагандистам, когда для этого появится повод. По его словам, такой момент наступит уже в скором времени - Симонян получил приглашение посетить Москву от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Контекст конфликта

Поводом для дипломатической напряженности стали слова Владимира Соловьева, который публично заявил, что Россия должна игнорировать международное право и проводить "специальные военные операции" не только в Украине, но и во всех странах, которые она считает своей "зоной влияния".

Реакция официального Еревана:

  • МИД Армении немедленно вызвал российского посла Сергея Копыркина.

  • Послу была вручена официальная нота протеста из-за вмешательства во внутренние дела суверенного государства и угрозы агрессией.

Отношения между странами продолжают стремительно ухудшаться на фоне отдаления Армении от ОДКБ и поиска новых партнеров в сфере безопасности, что вызывает истерическую реакцию у кремлевских медиаресурсов.

слово істини
20.01.2026 10:16 Ответить
"На палочке" - это для них большая честь. Просто - говно.
20.01.2026 10:29 Ответить
якщо чесно, на фоні трампона і Гренландії - це все дитячі забавки

Контекст конфлікту

Приводом для дипломатичного напруження стали слова Володимира Соловйова, який публічно заявив, що Росія має ігнорувати міжнародне право та проводити "спеціальні військові операції" не лише в Україні, а й у всіх країнах, які вона вважає своєю "зоною впливу".



Реакція офіційного Єревана:

МЗС Вірменії негайно викликало російського посла Сергія Копиркіна.

Послу було вручено офіційну ноту протесту через втручання у внутрішні справи суверенної держави та погрози агресією. Джерело: https://censor.net/ua/v3596275
20.01.2026 11:19 Ответить
Колись Куропаткін, генерал-губернатор Сибіру, доповідав царю перед СВО японців та манжурів у 1905 році, ми цих макак козачими шапками закидаємо. Але,як завжди, обісрались самі і шапки погубили.
20.01.2026 22:22 Ответить
 
 