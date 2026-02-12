Виступ російського космонавта-путініста Юрчіхіна скасували в Ізраїлі після звернення України

В ізраїльському місті Нетанія скасували виступ в місцевому планетарії російського космонавта Федора Юрчіхіна, який позиціонує себе як довірену особу російського диктатора Володимира Путіна. Він також відвідував тимчасово окупований Мелітополь.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до новообраного мера Нетанії Аві Салами з проханням скасувати захід з російським космонавтом, нагадавши, що його візит на окуповані території не був погоджений українською стороною та є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності держави Україна.

Дипломат нагадав, що подібний захід за участі росіян в Ізраїлі було скасовано у 2023 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мавпа із російським прапором під пісню путініста Газманова "Вперед, Россия!" скаче на коні цирковою ареною. ВIДЕО

Рішення

Посольство України закликало мерію міста Нетанія переглянути доцільність проведення заходу за участі Юрчіхіна. До ініціативи долучилися й активісти місцевої української громади.

Як додало посольство України, наразі, за наявною інформацією, виступ Федора Юрчіхіна в Нетанії вже скасовано.

У посольстві нагадали, що місто Нетанія є містом-побратимом Дніпра. Вже влітку між містами заплановані святкові заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує антиукраїнські акції в Європі під час Мюнхенської безпекової конференції, - ГУР