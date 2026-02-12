Виступ російського космонавта-путініста Юрчіхіна скасували в Ізраїлі після звернення України
В ізраїльському місті Нетанія скасували виступ в місцевому планетарії російського космонавта Федора Юрчіхіна, який позиціонує себе як довірену особу російського диктатора Володимира Путіна. Він також відвідував тимчасово окупований Мелітополь.
Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до новообраного мера Нетанії Аві Салами з проханням скасувати захід з російським космонавтом, нагадавши, що його візит на окуповані території не був погоджений українською стороною та є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності держави Україна.
Дипломат нагадав, що подібний захід за участі росіян в Ізраїлі було скасовано у 2023 році.
Рішення
Посольство України закликало мерію міста Нетанія переглянути доцільність проведення заходу за участі Юрчіхіна. До ініціативи долучилися й активісти місцевої української громади.
- Як додало посольство України, наразі, за наявною інформацією, виступ Федора Юрчіхіна в Нетанії вже скасовано.
У посольстві нагадали, що місто Нетанія є містом-побратимом Дніпра. Вже влітку між містами заплановані святкові заходи.
