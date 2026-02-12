3 234 14

Виступ російського космонавта-путініста Юрчіхіна скасували в Ізраїлі після звернення України

В ізраїльському місті Нетанія скасували виступ в місцевому планетарії російського космонавта Федора Юрчіхіна, який позиціонує себе як довірену особу російського диктатора Володимира Путіна. Він також відвідував тимчасово окупований Мелітополь.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до новообраного мера Нетанії Аві Салами з проханням скасувати захід з російським космонавтом, нагадавши, що його візит на окуповані території не був погоджений українською стороною та є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності держави Україна.

Дипломат нагадав, що подібний захід за участі росіян в Ізраїлі було скасовано у 2023 році.

Рішення

Посольство України закликало мерію міста Нетанія переглянути доцільність проведення заходу за участі Юрчіхіна. До ініціативи долучилися й активісти місцевої української громади.

  • Як додало посольство України, наразі, за наявною інформацією, виступ Федора Юрчіхіна в Нетанії вже скасовано.

У посольстві нагадали, що місто Нетанія є містом-побратимом Дніпра. Вже влітку між містами заплановані святкові заходи.

Ізраїль космос посольство України пропаганда росія
Корнійчук! А що там із перельотами адвокатів дЄрмака в напрямку Ізраіля разом? Готовишся на вихід...?
Я не знаю як написати фразу-"дякую Ізраїль".
Нехай мені хто допоможе.
Скасувати виступ еврея про планети, це рівень планетарного масштабу.
Андрей Федяев летит в космос в составе миссии Crew-12 на корабле Crew Dragon. Запуск перенесен на 13 февраля 2026 года. Это второй полет Федяева, в рамках перекрестных полетов. Федя - бывший майор ВВС и герой РФ. Предшественника, космонавта Олега Артемьева отстранили из-за подозрений в шпионаже против компании SpaceX. Сраные ковбойцы сотрудничают с русскими фашистами и не парятся.
