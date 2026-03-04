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Новини Експорт нафти РФ
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В уряді Росії заявили про намір збільшити експорт нафти до Китаю та Індії завдяки війні на Близькому Сході

нафта/рф

Росія готова збільшити постачання нафти до Китаю та Індії за умови додаткового попиту з їхнього боку.

Про це заявив віце-прем’єр російського уряду Олександр Новак, повідомляє The Moscow Times.

"Завжди готові", ‒ відповів Новак на питання, чи планує РФ збільшувати постачання нафти до Китаю та Індії на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

"Наша нафта користується попитом. Будуть купувати ‒ будемо продавати", ‒ додав Новак.

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До цього він заявляв, що Китай та Індія забезпечують близько 80% попиту на російську нафту, експорт якої минулого року становив 238 млн тонн.

Як повідомлялося, американські нафтові компанії не в змозі швидко наростити видобуток, щоб компенсувати дефіцит нафти, спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану. Керівники галузі попереджають, що значне збільшення виробництва потребуватиме кількох місяців.

Виробники утримуються від запуску дорогих нових програм буріння, поки не впевняться у стабільності високих цін на нафту. Цього тижня ціни досягли 18-місячного максимуму понад $80 за барель через побоювання перебоїв постачання з країн Перської затоки.

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Індія (481) Китай (2394) нафта (5536) росія (15728)
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Спасибі рудому їблану.
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04.03.2026 15:36 Відповісти
рудий ідіот завтра навіть не зможе згадати що він розпочав війну.
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04.03.2026 15:42 Відповісти
не кипишуйте, написано же "за умови додаткового попиту". китай и так покупает сколько надо, какой додатковий попит? разве что еще дешевле
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04.03.2026 16:18 Відповісти
Чого переполошилися? Індія офіційно перейшла на нафту Трампа, в Китай, в Китай купуе в кацапів нафту майже надурняк. Він сам встановлює ціну яку платить кацапам.
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04.03.2026 17:23 Відповісти

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