В уряді Росії заявили про намір збільшити експорт нафти до Китаю та Індії завдяки війні на Близькому Сході

Росія готова збільшити постачання нафти до Китаю та Індії за умови додаткового попиту з їхнього боку.

Про це заявив віце-прем’єр російського уряду Олександр Новак, повідомляє The Moscow Times.

"Завжди готові", ‒ відповів Новак на питання, чи планує РФ збільшувати постачання нафти до Китаю та Індії на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

"Наша нафта користується попитом. Будуть купувати ‒ будемо продавати", ‒ додав Новак.

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До цього він заявляв, що Китай та Індія забезпечують близько 80% попиту на російську нафту, експорт якої минулого року становив 238 млн тонн.

Як повідомлялося, американські нафтові компанії не в змозі швидко наростити видобуток, щоб компенсувати дефіцит нафти, спричинений війною США та Ізраїлю проти Ірану. Керівники галузі попереджають, що значне збільшення виробництва потребуватиме кількох місяців.

Виробники утримуються від запуску дорогих нових програм буріння, поки не впевняться у стабільності високих цін на нафту. Цього тижня ціни досягли 18-місячного максимуму понад $80 за барель через побоювання перебоїв постачання з країн Перської затоки.