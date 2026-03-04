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Новини нафта
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Нафтові компанії США не встигнуть врятувати ринок: нарощування видобутку займе місяці

буріння

Американські нафтові компанії не можуть швидко наростити видобуток, щоб компенсувати кризу постачання нафти, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Керівники галузі попереджають, що суттєве збільшення виробництва займе місяці, повідомляє Financial Times.

Виробники утримуватимуться від запуску дорогих нових програм буріння, доки не переконаються в стійкості високих цін на нафту. Цього тижня ціни сягнули 18-місячного максимуму понад $80 за барель через побоювання перебоїв із постачанням із країн Перської затоки.

Відсутність перспективних ділянок для буріння також стримуватиме компанії, які за останні 12 місяців скоротили витрати, зупинили бурові установки та звільнили працівників на тлі низьких цін на нафту.

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"Це просто дасть їм додатковий грошовий потік. Вони зможуть зменшити борг. Вони зможуть здійснювати зворотний викуп акцій. Вони зможуть виплачувати дивіденди. Але як тільки війна закінчиться, вони досить швидко впадуть. Також слід пам’ятати, що компанії вичерпують свої бурові запаси. Я не очікую, що хтось додаватиме бурові установки", ‒ пояснив Скотт Шеффілд, керівник сланцевого сектору.

Водночас адміністрація Трампа налаштована оптимістично.

"Світ зараз дуже добре забезпечений нафтою, і я думаю, що це дає президенту Трампу більше важелів у його геополітичних діях, щоб не турбуватися про шалений сплеск цін на нафту", ‒ заявив міністр енергетики Кріс Райт.

Міжнародне енергетичне агентство поширило документ, у якому зазначило, що американський сланцевий сектор стане "найзначнішим" джерелом додаткового видобутку в найближчій перспективі для компенсації дефіциту, переважно з нещодавно пробурених свердловин, які ще не почали працювати.

За оцінками агентства, ці свердловини можуть додати додаткові 400 000 барелів на день у другій половині року, порівняно з 240 000 барелів на день у травні. Проте це невеликі обсяги порівняно з 20 млн барелів на добу, які експортуються з Перської затоки.

"Американський сланцевий сектор може відреагувати, але нарощування поставок вимагатиме кількох місяців з огляду на терміни буріння, завершення свердловин та будівництва інфраструктури", ‒ зазначила аналітикиня JPMorgan Наташа Канева.

Як повідомлялося, саудівська державна компанія Saudi Aramco розглядає можливість перенаправлення значної частини своїх нафтових вантажів до порту Янбу на Червоному морі, який знаходиться поза межами Перської затоки, де через фактичне блокування Ормузької протоки накопичилося десятки суден.

Зазвичай Aramco експортує більшу частину сирої нафти саме з портів у Перській затоці, але через конфлікт на Близькому Сході там утворився серйозний затор суден. Як найбільший у світі експортер нафти, компанія володіє трубопроводом Схід‒Захід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, який проходить через усю країну та дає змогу перекачувати нафту з родовищ на сході до портів Червоного моря на заході.

Автор: 

компанія (423) нафта (5536) ринок (445) свердловина (115) США (5629)
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Топ коментарі
+3
А чи не для друга валоді трампакс розчищав нафтову поляну?
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04.03.2026 12:58 Відповісти
+2
Для того щоб 9,6 млн. ізраїльтян були в безпеці 8 мільярдів населення світу мають терпіти, воювати і вбивати ворогів Нетаньяху за свої гроші. Де тут вигода? В Ірані 96 мільйонів населення. Рівно в 10 разів більше ніж євреїв в Ізраїлі. За 80 років існування Ізраїлю вони не спромоглися налагодити стосунки з своїми сусідами. Це що? Ознака великого розуму? Якось не "витанцьовується". Протягом останніх десятиліть можна і потрібно було застосовувати інші методи для припинення загроз, а не чекати повного ідіота Трампа для того щоб чужою зброєю та ресурсами вирішувати свої шкурні інтереси розпочавши чергову бійню...
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04.03.2026 12:58 Відповісти
+2
Щось ви так недалекогляно дивитеся тільки в один бік. А нічого, що іран є загрозою не тільки Ізраїлю? Ці терористи вже зкооперувалися з рашкою, пухляком, китайозами та вирішили перекроїти геополітичну мапу світу. І ви вважаєте, що треба скласти руки і чекати поки геть добʼють залишки демократії?
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04.03.2026 13:04 Відповісти
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А шо було би, якби Ізраїль не запустив ракети по Ірану?
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04.03.2026 12:51 Відповісти
Ну так лонгуйте з максимальним плечем якщо впевнені що нафта ростиме. На нафтовій біржі можна заробити більше ніж на самій нафті.
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04.03.2026 12:52 Відповісти
Для того щоб 9,6 млн. ізраїльтян були в безпеці 8 мільярдів населення світу мають терпіти, воювати і вбивати ворогів Нетаньяху за свої гроші. Де тут вигода? В Ірані 96 мільйонів населення. Рівно в 10 разів більше ніж євреїв в Ізраїлі. За 80 років існування Ізраїлю вони не спромоглися налагодити стосунки з своїми сусідами. Це що? Ознака великого розуму? Якось не "витанцьовується". Протягом останніх десятиліть можна і потрібно було застосовувати інші методи для припинення загроз, а не чекати повного ідіота Трампа для того щоб чужою зброєю та ресурсами вирішувати свої шкурні інтереси розпочавши чергову бійню...
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04.03.2026 12:58 Відповісти
Щось ви так недалекогляно дивитеся тільки в один бік. А нічого, що іран є загрозою не тільки Ізраїлю? Ці терористи вже зкооперувалися з рашкою, пухляком, китайозами та вирішили перекроїти геополітичну мапу світу. І ви вважаєте, що треба скласти руки і чекати поки геть добʼють залишки демократії?
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04.03.2026 13:04 Відповісти
Після падіння корумпованого шахського режиму пройшло близько 40 років. Іран давним давно під санкціями. Протягом цього часу можна було б якось вплинутии на населення і допомогти прибрати терористичний режим. Це ж не за один день сталось. Ну от чим займались моссад і цру? Демократія в будь якій ісламській країні неможлива за визначенням (почитайте Коран і хадіси) особливо в шиїтській версії. Якщо суніти просто "вагітні" джихадом то шиїти ним живуть. Тому потрібно було займатися хоча б дискридитацією агресивної пропаганди шиїтів і поступово переорієнтовувати населення на більш мяку сунітську версію ісламу. А тепер Іран перетворено на країну-терорист який воює свою релігійну війну в якій компроміс з "дияволом", а це весь світ, неможливий за визначенням. Шиїти проголосили джихад і смерть вважають прямим шляхом до раю.
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04.03.2026 14:22 Відповісти
До так званої "Ісламської революції" найближчим союзником Ізраїлю в регіоні був Іран. Після революції Іран оголосив Ізраїль своїм найбільшим ворогом не маючи для цього жодної причини, окрім власної ідеології. Яким чином Ізраїль мав налагодити стосунки з таким режимом. Може у вас є ідеї, бо ні в кого в світі їх немає.
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04.03.2026 16:22 Відповісти
От тут би й знадобився проект прорубати той бугор біля Хайфи. Через 50-100 років був би класний фьорд на місці Мертвого моря з глибоченними океанськими портами. Могли б нафту вантажити там. Але ні - все на війну
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04.03.2026 17:23 Відповісти
А чи не для друга валоді трампакс розчищав нафтову поляну?
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04.03.2026 12:58 Відповісти
В США є ще стратегічний резерв нафти
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04.03.2026 13:07 Відповісти
Ще й найбільші запаси нафти в світі ...
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04.03.2026 14:19 Відповісти

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