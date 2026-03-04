Нафтові компанії США не встигнуть врятувати ринок: нарощування видобутку займе місяці

Американські нафтові компанії не можуть швидко наростити видобуток, щоб компенсувати кризу постачання нафти, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Керівники галузі попереджають, що суттєве збільшення виробництва займе місяці, повідомляє Financial Times.

Виробники утримуватимуться від запуску дорогих нових програм буріння, доки не переконаються в стійкості високих цін на нафту. Цього тижня ціни сягнули 18-місячного максимуму понад $80 за барель через побоювання перебоїв із постачанням із країн Перської затоки.

Відсутність перспективних ділянок для буріння також стримуватиме компанії, які за останні 12 місяців скоротили витрати, зупинили бурові установки та звільнили працівників на тлі низьких цін на нафту.

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"Це просто дасть їм додатковий грошовий потік. Вони зможуть зменшити борг. Вони зможуть здійснювати зворотний викуп акцій. Вони зможуть виплачувати дивіденди. Але як тільки війна закінчиться, вони досить швидко впадуть. Також слід пам’ятати, що компанії вичерпують свої бурові запаси. Я не очікую, що хтось додаватиме бурові установки", ‒ пояснив Скотт Шеффілд, керівник сланцевого сектору.

Водночас адміністрація Трампа налаштована оптимістично.

"Світ зараз дуже добре забезпечений нафтою, і я думаю, що це дає президенту Трампу більше важелів у його геополітичних діях, щоб не турбуватися про шалений сплеск цін на нафту", ‒ заявив міністр енергетики Кріс Райт.

Міжнародне енергетичне агентство поширило документ, у якому зазначило, що американський сланцевий сектор стане "найзначнішим" джерелом додаткового видобутку в найближчій перспективі для компенсації дефіциту, переважно з нещодавно пробурених свердловин, які ще не почали працювати.

За оцінками агентства, ці свердловини можуть додати додаткові 400 000 барелів на день у другій половині року, порівняно з 240 000 барелів на день у травні. Проте це невеликі обсяги порівняно з 20 млн барелів на добу, які експортуються з Перської затоки.

"Американський сланцевий сектор може відреагувати, але нарощування поставок вимагатиме кількох місяців з огляду на терміни буріння, завершення свердловин та будівництва інфраструктури", ‒ зазначила аналітикиня JPMorgan Наташа Канева.

Як повідомлялося, саудівська державна компанія Saudi Aramco розглядає можливість перенаправлення значної частини своїх нафтових вантажів до порту Янбу на Червоному морі, який знаходиться поза межами Перської затоки, де через фактичне блокування Ормузької протоки накопичилося десятки суден.

Зазвичай Aramco експортує більшу частину сирої нафти саме з портів у Перській затоці, але через конфлікт на Близькому Сході там утворився серйозний затор суден. Як найбільший у світі експортер нафти, компанія володіє трубопроводом Схід‒Захід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, який проходить через усю країну та дає змогу перекачувати нафту з родовищ на сході до портів Червоного моря на заході.