Найбільший у світі експортер нафти шукає альтернативні маршрути через блокування Ормузької протоки, ‒ Bloomberg

Саудівська державна компанія Saudi Aramco розглядає можливість перенаправлення значної частини своїх вантажів до порту Янбу на Червоному морі, який розташований поза Перською затокою, де через фактичне блокування Ормузької протоки скупчилися десятки суден.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазвичай Aramco експортує більшу частину сирої нафти саме з портів Перської затоки, але через конфлікт на Близькому Сході утворився значний затор суден. Найбільший у світі експортер нафти володіє трубопроводом Схід-Захід пропускною здатністю 5 млн барелів на день, який перетинає всю країну та дозволяє транспортувати нафту з родовищ на сході до Червоного моря на заході.

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Aramco звернулася до деяких клієнтів в Азії з питанням, чи готові вони приймати вантажі з порту Янбу. Також проводяться опитування серед відправників, щоб оцінити, чи погодяться вони змінити пункт завантаження з Перської затоки на Янбу.

Червоне море далеко не безпечне. Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів погрожує відновити атаки на судна, які проходять цим маршрутом. Хоча з того часу не зафіксовано жодних відомих інцидентів, занепокоєння залишається достатньо серйозним, щоб деякі з найбільших судноплавних компаній скасували плани повернення на цей шлях.

Саудівська Аравія видобуває близько 10 мільйонів барелів сирої нафти на день, а минулого місяця експорт зріс приблизно до 7,2 мільйона барелів на день. Потужностей наявного 746-мильного трубопроводу Схід-Захід недостатньо, щоб повністю покрити всі закордонні продажі.

Водночамс Aramco вже зазнала втрат через розширення війни на Близькому Сході: компанію змусили закрити свій найбільший нафтопереробний завод у Рас-Танура в Перській затоці після удару дрона. Уповільнення морського трафіку також викликає побоювання щодо переповнення резервуарів для зберігання в регіоні, що в підсумку може призвести до скорочення видобутку.

Як повідомлялося, 4 березня ціни на нафту піднялися на 1% через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка порушила постачання на Близькому Сході. При цьому темпи зростання сповільнилися в порівнянні з попередніми сесіями після того, як президент Дональд Трамп заговорив про можливий супровід суден ВМС США через Ормузьку протоку.

Ціна на нафту марки Brent зросла на $1,17, або на 1,4%, до $82,57 за барель станом на 04:08 за Гринвічем, після того як у вівторок торги закрилися на найвищому рівні з січня 2025 року.