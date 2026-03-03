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Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

ігор брусило

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила надзвичайним і повноважним послом України в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

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Так, указом №216/2026 від 3 березня Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника ОП.

Водночас президент указом №217/2026 призначив його надзвичайним і повноважним послом України в Італії.

З 2020 року послом в Італії був Ярослав Мельник. У липні 2025 року Зеленський призначив його послом у Бельгії.

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Що відомо про Ігоря Брусила

Ігор Брусило – український дипломат та держслужбовець. Він народився 1980 року. В різні роки працював в Адміністрації президента.

З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії. З 17 березня 2021 року обіймав посаду заступника керівника ОП.

З 2020 року послом в Італії був Ярослав Мельник. З 2021 року він очолював дипломатичні установи України на Мальті та в Сан-Марино. У липні 2025-го Зеленський призначив його послом у Бельгії.

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Автор: 

Італія (1692) посол (1138)
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З 17 березня 2021 року обіймав посаду заступника керівника ОП.

брусило - людина дєрьмака
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03.03.2026 15:31 Відповісти
Пʼять років в ОПі це потужна школа дипломатії
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03.03.2026 15:49 Відповісти
це брусіловський прорив прямо з офісу президента.
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03.03.2026 15:52 Відповісти
Брусиловський (Луцький) прорив - масштабна наступальна операція військ Південно-Західного фронту Російської імперії під командуванням генерала http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Brusylovskyj_proryv_1916 Олексія Брусилова, що тривала з 4 червня по 20 вересня 1916 року під час Першої світової війни.
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03.03.2026 15:38 Відповісти
Понятно, продолжаем тасовать карты/колоду.
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03.03.2026 15:52 Відповісти
Оп-кузниця потужних дипломатів!
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03.03.2026 16:03 Відповісти
Якийсь покидьок з ОП
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03.03.2026 17:05 Відповісти
В кіт ковбаску уминає неначе не про нього річ .
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03.03.2026 17:07 Відповісти
 
 