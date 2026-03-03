Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила надзвичайним і повноважним послом України в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

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Так, указом №216/2026 від 3 березня Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника ОП.

Водночас президент указом №217/2026 призначив його надзвичайним і повноважним послом України в Італії.

З 2020 року послом в Італії був Ярослав Мельник. У липні 2025 року Зеленський призначив його послом у Бельгії.

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Що відомо про Ігоря Брусила

Ігор Брусило – український дипломат та держслужбовець. Він народився 1980 року. В різні роки працював в Адміністрації президента.

З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії. З 17 березня 2021 року обіймав посаду заступника керівника ОП.

З 2020 року послом в Італії був Ярослав Мельник. З 2021 року він очолював дипломатичні установи України на Мальті та в Сан-Марино. У липні 2025-го Зеленський призначив його послом у Бельгії.

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