Новости Назначение новых послов
306 3

Зеленский назначил Игоря Брусила послом Украины в Италии

Игорь Брусило

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусила чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Офиса президента.

Так, указом №216/2026 от 3 марта Зеленский уволил Игоря Брусила с должности заместителя руководителя ОП.

В то же время президент указом №217/2026 назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.

С 2020 года послом в Италии был Ярослав Мельник. В июле 2025 года Зеленский назначил его послом в Бельгии.

Что известно об Игоре Брусиле

Игорь Брусило – украинский дипломат и госслужащий. Он родился в 1980 году. В разные годы работал в Администрации президента.

С 2007 по 2011 год находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Италии. С 17 марта 2021 года занимал должность заместителя руководителя ОП.

С 2020 года послом в Италии был Ярослав Мельник. С 2021 года он возглавлял дипломатические учреждения Украины на Мальте и в Сан-Марино. В июле 2025-го Зеленский назначил его послом в Бельгии.

Италия (315) посол (190)
