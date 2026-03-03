Зеленский назначил Игоря Брусила послом Украины в Италии
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусила чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Офиса президента.
Так, указом №216/2026 от 3 марта Зеленский уволил Игоря Брусила с должности заместителя руководителя ОП.
В то же время президент указом №217/2026 назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Италии.
С 2020 года послом в Италии был Ярослав Мельник. В июле 2025 года Зеленский назначил его послом в Бельгии.
Что известно об Игоре Брусиле
Игорь Брусило – украинский дипломат и госслужащий. Он родился в 1980 году. В разные годы работал в Администрации президента.
С 2007 по 2011 год находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Италии. С 17 марта 2021 года занимал должность заместителя руководителя ОП.
С 2020 года послом в Италии был Ярослав Мельник. С 2021 года он возглавлял дипломатические учреждения Украины на Мальте и в Сан-Марино. В июле 2025-го Зеленский назначил его послом в Бельгии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брусило - людина дєрьмака