РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7057 посетителей онлайн
Новости Назначение послов Украины
1 179 8

Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии

Михаил Бродович — новый посол Украины в Грузии

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.

Об этом говорится в указе главы государства №83/2026, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Назначение Бродовича послом 

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Должность посла в Грузии была вакантной

Напомним, что должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года. После этого Украина в Грузии была представлена на уровне временных поверенных.

С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.

Смотрите также: Зеленский подписал указы о назначении новых послов. ПЕРЕЧЕНЬ

Что известно о Михаиле Бродовиче

  • Михаил Франкович Бродович — украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. Почетный доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
  • С 1996 года на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле и Генеральным консулом Украины в Кракове.
  • С 28 августа 2015 года по 4 мая 2022 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Словении.

Читайте также: Зеленский назначил бывшего секретаря СНБО Литвиненко послом в Сербии

Автор: 

Грузия (4443) Зеленский Владимир (24123) посол (1810)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чого не арахімію?
показать весь комментарий
26.01.2026 21:58 Ответить
Там такі, біля Міхо чаляця
показать весь комментарий
26.01.2026 22:00 Ответить
згодьтеся, судячи з логіки бубіних кадрових призначень,
арахімія найкращя кандідатура на посла в Грузію 😂
показать весь комментарий
26.01.2026 22:04 Ответить
Гори, вино та шашлики...
показать весь комментарий
26.01.2026 21:58 Ответить
Вийшли на дипломата - шо сі стало?
показать весь комментарий
26.01.2026 22:03 Ответить
"Сексологині" закінчилися...
показать весь комментарий
27.01.2026 00:18 Ответить
Фсе, ****и кончились.
показать весь комментарий
26.01.2026 22:13 Ответить
 
 