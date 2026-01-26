Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии
Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.
Об этом говорится в указе главы государства №83/2026, информирует Цензор.НЕТ.
Назначение Бродовича послом
"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.
Должность посла в Грузии была вакантной
Напомним, что должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года. После этого Украина в Грузии была представлена на уровне временных поверенных.
С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.
Что известно о Михаиле Бродовиче
- Михаил Франкович Бродович — украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. Почетный доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
- С 1996 года на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Украины.
- Был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле и Генеральным консулом Украины в Кракове.
- С 28 августа 2015 года по 4 мая 2022 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Словении.
