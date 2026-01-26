Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии. Им стал Михаил Бродович.

Об этом говорится в указе главы государства №83/2026, информирует Цензор.НЕТ.

Назначение Бродовича послом

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в документе.

Должность посла в Грузии была вакантной

Напомним, что должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года. После этого Украина в Грузии была представлена на уровне временных поверенных.

С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.

Что известно о Михаиле Бродовиче

Михаил Франкович Бродович — украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины. Почетный доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

С 1996 года на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Украины.

Был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле и Генеральным консулом Украины в Кракове.

С 28 августа 2015 года по 4 мая 2022 года был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Словении.

