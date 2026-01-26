Зеленський призначив Михайла Бродовича послом України в Грузії

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України у Грузії. Ним став Михайло Бродович.

Про це йдеться в указі глави держави №83/2026, інформує Цензор.НЕТ.

Призначення Бродовича послом 

"Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії", - сказано в документі.

Посада посла в Грузії була вакантною

Нагадаємо, що посада посла України в Грузії була вакантною з 2022 року. Після цього Україна в Грузії була представлена на рівні тимчасових повірених.

З 2025 року посаду тимчасового повіреного у справах України в Грузії займає Роман Яковенко.

Що відомо про Михайла Бродовича

  • Михайло Франкович Бродович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний посол України. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  • З 1996 року на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України.
  • Був консулом Генерального консульства України в Стамбулі та Генеральним консулом України в Кракові.
  • З 28 серпня 2015 до 4 травня 2022 року був Надзвичайним і Повноважним послом України в Словенії.

чого не арахімію?
26.01.2026 21:58 Відповісти
Там такі, біля Міхо чаляця
26.01.2026 22:00 Відповісти
згодьтеся, судячи з логіки бубіних кадрових призначень,
арахімія найкращя кандідатура на посла в Грузію 😂
26.01.2026 22:04 Відповісти
Гори, вино та шашлики...
26.01.2026 21:58 Відповісти
Вийшли на дипломата - шо сі стало?
26.01.2026 22:03 Відповісти
"Сексологині" закінчилися...
27.01.2026 00:18 Відповісти
Фсе, ****и кончились.
26.01.2026 22:13 Відповісти
 
 