Посольство України закликало скасувати показ у Брюсселі російського пропагандистського фільму про війну

Посольство України в Бельгії закликало скасувати запланований в Брюсселі показ російського фільму Carnet de Russie ("Записки з Росії) про війну в Україні.

Про це йдеться у заяві посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропагандистський продукт"

У посольстві зазначили, що показ фільму заплановано на 31 січня 2026 року. Українські дипломати наголосили, що фільм є пропагандистським продуктом, який "навмисно спотворює фактичну реальність війни, нівелює сам факт агресії, приховує відповідальність за задокументовані воєнні злочини та системно стирає межу між жертвою та агресором".

Пропагандистську стрічку було створено після поїздок до Росії та на тимчасово окуповані території України.

У посольстві наголосили, що будь-яка діяльність, що проводиться на окупованій території без згоди української влади, є порушенням як українського законодавства, так і міжнародного права.

"Надання публічної платформи в Брюсселі для наративів, які релятивізують агресію та заперечують відповідальність за воєнні злочини, є конкретним актом легітимізації дезінформації від держави-агресора. Це несумісно з демократичними цінностями та принципами, на яких побудована Європа", - йдеться у заяві.

У Швейцарії скасували пропагандистський фільм РФ

Раніше повідомлялося, що МЗС України привітало рішення Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму "Майдан: Дорога до війни", виробництва Russia Today.

