Посольство Украины призвало отменить показ в Брюсселе российского пропагандистского фильма о войне

Посольство Украины в Бельгии призвало отменить запланированный в Брюсселе показ российского фильма Carnet de Russie ("Записки из России") о войне в Украине.

Об этом говорится в заявлении посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Пропагандистский продукт"

В посольстве отметили, что показ фильма запланирован на 31 января 2026 года. Украинские дипломаты подчеркнули, что фильм является пропагандистским продуктом, который "намеренно искажает фактическую реальность войны, нивелирует сам факт агрессии, скрывает ответственность за задокументированные военные преступления и системно стирает границу между жертвой и агрессором".

Пропагандистская лента была создана после поездок в Россию и на временно оккупированные территории Украины.

В посольстве подчеркнули, что любая деятельность, проводимая на оккупированной территории без согласия украинских властей, является нарушением как украинского законодательства, так и международного права.

"Предоставление публичной платформы в Брюсселе для нарративов, которые релятивизируют агрессию и отрицают ответственность за военные преступления, является конкретным актом легитимизации дезинформации от государства-агрессора. Это несовместимо с демократическими ценностями и принципами, на которых построена Европа", - говорится в заявлении.

В Швейцарии отменили пропагандистский фильм РФ

Ранее сообщалось, что МИД Украины приветствовал решение Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "Майдан: Дорога к войне", производства Russia Today.

