Посольство Украины призвало отменить показ в Брюсселе российского пропагандистского фильма о войне

Украина требует отменить показ российского фильма в Брюсселе

Посольство Украины в Бельгии призвало отменить запланированный в Брюсселе показ российского фильма Carnet de Russie ("Записки из России") о войне в Украине.

"Пропагандистский продукт" 

В посольстве отметили, что показ фильма запланирован на 31 января 2026 года. Украинские дипломаты подчеркнули, что фильм является пропагандистским продуктом, который "намеренно искажает фактическую реальность войны, нивелирует сам факт агрессии, скрывает ответственность за задокументированные военные преступления и системно стирает границу между жертвой и агрессором".

Пропагандистская лента была создана после поездок в Россию и на временно оккупированные территории Украины.

В посольстве подчеркнули, что любая деятельность, проводимая на оккупированной территории без согласия украинских властей, является нарушением как украинского законодательства, так и международного права.

"Предоставление публичной платформы в Брюсселе для нарративов, которые релятивизируют агрессию и отрицают ответственность за военные преступления, является конкретным актом легитимизации дезинформации от государства-агрессора. Это несовместимо с демократическими ценностями и принципами, на которых построена Европа", - говорится в заявлении.

  • Ранее сообщалось, что МИД Украины приветствовал решение Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "Майдан: Дорога к войне", производства Russia Today.

Всім хто прийде на показ цього фільму намажуть труси новічком

Tous ceux qui assisteront à la projection de ce film auront les sous-vêtements enduits de Novichok.
28.01.2026 19:11 Ответить
Все сама можливість цього багато про що говорить.
28.01.2026 19:15 Ответить
Після портрету ***** у Білому домі можна всього чекати
28.01.2026 20:07 Ответить
кацапня кидае сотні лямів на пропоганду - ми відповідаемо надто слабо...
28.01.2026 20:43 Ответить
 
 