Будрис осудил допуск РФ на Венецианскую биеннале 2026: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом

Будрис о РФ на биеннале

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на возвращение России на Венецианскую биеннале впервые после вторжения РФ в Украину.

Об этом Будрис написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

РФ продолжает войну

Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом. Россия продолжает свою полномасштабную войну против Украины, суверенного государства", - написал он.

Будрис подчеркнул, что Россия почти каждый день и каждую ночь обстреливает и бомбит города, убивает, разрушает и терроризирует гражданское население.

Читайте также: Выступление российского космонавта-путиниста Юрчихина отменили в Израиле после обращения Украины

Отвратительное решение

"Решение Венецианской биеннале расстелить красный ковер перед темной культурной дипломатией России является отвратительным", - добавил он.

Читайте также: Посольство Украины призвало отменить показ в Брюсселе российского пропагандистского фильма о войне

Будрис об участии РФ в Венецианской биеннале

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.

В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале принял самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.

Венеция (5) искусство (18) россия (22370) Будрис Кястутис (39)
з усієї кацапської діаспори проти бієнале виступили тільки панкерші з "Пуссі Раєт" - решта "хороших рускіх" засунули язик в дупу
06.03.2026 14:11 Ответить
Можна завалити директора цього італійського цирку. Будріс займися.
06.03.2026 14:15 Ответить
Якби з часів незалежності наша хвора на клептоманію і меншовартість влада стабільно була б на такому рівні моралі, як литовська, то зараз поляки до нас на заробітки їздили б.
06.03.2026 14:18 Ответить
Ну може на тому бієналє будуть демонструватись якісь криваві і насильницькі ритуали як вид мистецтва? Тому їм і потрібні учасники з таким досвідом? Кацапи однозначно підходять 🤔
06.03.2026 14:24 Ответить
06.03.2026 14:32 Ответить
 
 