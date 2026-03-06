Будрис осудил допуск РФ на Венецианскую биеннале 2026: Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на возвращение России на Венецианскую биеннале впервые после вторжения РФ в Украину.
Об этом Будрис написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
РФ продолжает войну
Невозможно вернуться к привычной жизни с убийцей и террористом. Россия продолжает свою полномасштабную войну против Украины, суверенного государства", - написал он.
Будрис подчеркнул, что Россия почти каждый день и каждую ночь обстреливает и бомбит города, убивает, разрушает и терроризирует гражданское население.
Отвратительное решение
"Решение Венецианской биеннале расстелить красный ковер перед темной культурной дипломатией России является отвратительным", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.
В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале принял самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.
