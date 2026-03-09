Пєсков заявив про крах міжнародного права через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що норми міжнародного права фактично перестали діяти через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.

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Він зазначив, що "ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного - навряд чи хтось зараз може сформулювати".

"Ідеальний шторм" через конфлікти у світі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нинішню міжнародну ситуацію можна охарактеризувати як "ідеальний шторм", спричинений накопиченням конфліктів та невирішених проблем у різних регіонах світу.

За його словами, дестабілізація формується через кумулятивний ефект численних криз, які поступово переростають у серйозні економічні та політичні наслідки. Пєсков зазначив, що така ситуація суттєво впливає на міжнародну обстановку.

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Акцент на національних інтересах Росії

На цьому тлі речник Кремля підкреслив, що президент РФ Володимир Путін нібито правильно робить, зосереджуючись на національних інтересах країни.

"На тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І потрібно твердо думати головою і бути зібраними", - заявив Пєсков.

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Що передувало?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках. Зокрема: