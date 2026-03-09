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Новини Відносини Росії з Іраном
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Пєсков заявив про крах міжнародного права через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.

Пєсков заявив, що норми міжнародного права фактично перестали діяти

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що норми міжнародного права фактично перестали діяти через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.

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Він зазначив, що "ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного - навряд чи хтось зараз може сформулювати".

"Ідеальний шторм" через конфлікти у світі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нинішню міжнародну ситуацію можна охарактеризувати як "ідеальний шторм", спричинений накопиченням конфліктів та невирішених проблем у різних регіонах світу.

За його словами, дестабілізація формується через кумулятивний ефект численних криз, які поступово переростають у серйозні економічні та політичні наслідки. Пєсков зазначив, що така ситуація суттєво впливає на міжнародну обстановку.

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Акцент на національних інтересах Росії

На цьому тлі речник Кремля підкреслив, що президент РФ Володимир Путін нібито правильно робить, зосереджуючись на національних інтересах країни.

"На тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І потрібно твердо думати головою і бути зібраними", - заявив Пєсков.

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Що передувало? 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках. Зокрема: 

  • між Іраном і Росією вже тривалий час існує стратегічне партнерство, що охоплює різні сфери, зокрема і військову.

Автор: 

Іран (3503) Пєсков Дмитро (1869) росія (70427)
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Топ коментарі
+53
І хто це каже? Чумна свиня яка підтерлась цім межнародним правом ще в 2008 році.
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09.03.2026 06:57 Відповісти
+25
Кацапи на право насрали коли знищили 300000 чеченців і зрівняли Грозний з землею. В потім нове право і нове.
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09.03.2026 07:17 Відповісти
+23
Кацапам страшно не подобається, коли їх годують стравами, завареними за їх власними рецептами...
Не в 2008 році це почалося... "Глибше" не полізу - достатньо згадать положення Кючук-Кайнарджийського миру, коли було встановлено ПРОТЕКТОРАТ Російської імперії, над Кримом... Через деякий час, під надуманим приводом, Катерина ІІ відступила від цих положень, скасувала незалежність Криму, і включила Крим у новостворену Таврійську губернію... Більш "ближче" - відмова від договорів між УНР та РФССР.
А коли СРСР набрався сил, то взагалі перестав звертать увагу на ті договори... І верещать про "нарушение международнава права" кацапня починає виключно тоді, коли це суперечить їх інтересам...
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09.03.2026 07:48 Відповісти
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на человеческом языке это звучит так : мир пошел по пиз...е !!!(((
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09.03.2026 06:57 Відповісти
"Д" 😁
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09.03.2026 14:02 Відповісти
І хто це каже? Чумна свиня яка підтерлась цім межнародним правом ще в 2008 році.
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09.03.2026 06:57 Відповісти
Кацапи на право насрали коли знищили 300000 чеченців і зрівняли Грозний з землею. В потім нове право і нове.
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09.03.2026 07:17 Відповісти
Кацапам страшно не подобається, коли їх годують стравами, завареними за їх власними рецептами...
Не в 2008 році це почалося... "Глибше" не полізу - достатньо згадать положення Кючук-Кайнарджийського миру, коли було встановлено ПРОТЕКТОРАТ Російської імперії, над Кримом... Через деякий час, під надуманим приводом, Катерина ІІ відступила від цих положень, скасувала незалежність Криму, і включила Крим у новостворену Таврійську губернію... Більш "ближче" - відмова від договорів між УНР та РФССР.
А коли СРСР набрався сил, то взагалі перестав звертать увагу на ті договори... І верещать про "нарушение международнава права" кацапня починає виключно тоді, коли це суперечить їх інтересам...
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09.03.2026 07:48 Відповісти
Їх споконвічні інтереси: підкорювати сусідні народи і вони завжди клали довгий болт на міжнародне право.
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09.03.2026 09:35 Відповісти
та ні, треба лізти ще глибше, аж до моменту становлення державності лаптєстану.... Саме звідти воно почали ігнорувати всі договори, укладені з-зі їхньої же участі...
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09.03.2026 10:25 Відповісти
Ну - для цього треба лізти в історичні документи... Я, наприклад, вивчав саме Кючук-Кайнарджійський договір (писав, по ньому, курсову, в курсі "Історії держави і права"). Тому, трохи розбираюся...
Ну, і "ближчу" історію - вивчав документи УНР, в курсі "Історії держави і права України).
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09.03.2026 10:34 Відповісти
Це почалося в 1993 році, коли з танків по парламенту гатили.
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09.03.2026 08:35 Відповісти
🔥🔥🔥
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09.03.2026 08:52 Відповісти
Їй дали це зробити "гуманісти" і тому апетит у тваринки зріс, а якби відрубали ратицю "на холодець" ситуація напевно була б іншою.
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09.03.2026 09:31 Відповісти
Ти подивись на себе в дзеркало.Підведи до нього міль бункерну.Ви,кремлівські упирі,поклали з прибором на міжнародне право,а тепер щось розказуєш,звинувачуючи когось.Ви,******** расєйскіє,тикаєте,вказуючи на "занозу" в когось,а бревна в своєму оці не замічпєте.
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09.03.2026 07:13 Відповісти
Який цинізм варвар говорить про міжнародне право ,так хто порушив всі світові порядки як не кривавий рашиський терорист путін ? який ніяк не здохне. Йому допомогли в цьому американський клоун який привів до енергетичної кризу і горе резидент України який не готував країну до війни.
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09.03.2026 07:16 Відповісти
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю»
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09.03.2026 07:20 Відповісти
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09.03.2026 07:35 Відповісти
І головна причина цьому плєшивий підАр шо сидить в крємльовськом бункері та сере в чумадан.
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09.03.2026 07:38 Відповісти
Він не головна - а одна з причин . Бе підтримки він ніхто і звати його ніяк - ось коли би він був як пухляк то ді так а так ніт (отримав необмежену владу в спадок) . Не він тоді хтось інший би подібне зробив - але він винуватий все одно , бо отримавши владу він міг поступити інакше але але . Анекдот дня - чи не анекдот " Джо ти точно змінився і більше не будеш відриавати людям кінцівки і гвалтувати їх - Ні шерифе зуб даю мамою клянусь - Ну тоді гаразд на тобі сто долярів і курочку , бо ти в нас охляв візьми і підкріпись " .
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09.03.2026 08:03 Відповісти
Трамп-лін рятує х..йла від Гааги.. і також Вітаміна Безнатяку..Дух Анкоріджа тримає Епштейн..тьфу трамп
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09.03.2026 07:49 Відповісти
Старі пердуни поклали свої кволі пісюни на міжнародне право, вони навіть через пів години не згадають що розповідали маразматичні казки.
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09.03.2026 07:56 Відповісти
Вбивати мирних людей, які вийшли на демонстрацію проти кріміналу це право росії і і її друзів в ірані
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09.03.2026 07:57 Відповісти
Коли Московія захопила Крим, то ніякого краха не було.
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09.03.2026 08:01 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости. Читайте Библию.
Не убей, не укради, не ПЕРЕДВИГАЙ межи - основа сосуществования народов. Иначе хаос и возмездие за него
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09.03.2026 08:07 Відповісти
Цікаво, це йому валіза ху...ла доповіла. Не знаю тільки, такими тварюкам народжуються або стають коли йдуть прислугою до ху...ла
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09.03.2026 08:09 Відповісти
Просто унікальний пи₴дун.
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09.03.2026 08:09 Відповісти
Цинізм вищого гатунку. ZасРашка давно підтерла свою дупу міжнародним правом.
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09.03.2026 08:27 Відповісти
Заварили кацапы кашу а теперь не знают что делать ...жрать её суки будете пока не подавитесь...
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09.03.2026 08:29 Відповісти
чія б корова мичала
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09.03.2026 08:31 Відповісти
Нууу, спочатку крах міжнародного права відбувся в Україні. Це сталося вже досить давно - в україеському Криму лютому 2014-го. На Близькому Сході цей тренд продовжився. І сзоже, у піськіва або амнезія, або довжелезний 12-тирічний запій, раз він начисто забув про цей факт.
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09.03.2026 08:35 Відповісти
Цей фуфел, або дуркує, або відбитий на всю голову амнезійщик? Швидше за все перше - його господар гебнява моль, друкування зробив стилем політичного діалогу.
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09.03.2026 08:35 Відповісти
... дуркування
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09.03.2026 08:37 Відповісти
Лаптєголовий, він же і дебіл...
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09.03.2026 08:57 Відповісти
Всім цивілізованим країнам світу треба визначити хто є хто і не загравати з росією, китаєм, іраном і іншими державами - відходами.
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09.03.2026 08:59 Відповісти
Як тільки кацапи отримують по морді, відразу згадують про міжнародне право!
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09.03.2026 09:12 Відповісти
Циничная ****!
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09.03.2026 09:43 Відповісти
от молодці москалі, живуть у свойому світі, і друга світова у них почалася не в вересні 39-го а в червні 41-го, і міжнародне право порушили у лютому 26-го а не в лютому 22-го
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09.03.2026 10:04 Відповісти
а в лютому 2014-го що було? За Крим і Донбас забули?
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09.03.2026 10:21 Відповісти
Ідеальній шторм буде в рашці, піськов.
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09.03.2026 10:11 Відповісти
Серйозно коментувати подібну касапську брехню - себе не поважати.
Втім, навіть в White House і на United States Capitol знайдуться особи, які це прокоментують, не згадавши за самих касапів...
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09.03.2026 10:19 Відповісти
«Русские же варвары не заслуживают того, чтобы о них здесь упоминать…» - Фридрих, король Пруссии (1712 - 1786 гг.)
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09.03.2026 12:25 Відповісти
У цьому питанні я з ним згоден. Поки існують кордони, всі уряди працюють для своєї, а не чужої вигоди. У міжнародному праві немає світового уряду, який би прямо змушував країни дотримуватися правил.
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09.03.2026 21:30 Відповісти
 
 