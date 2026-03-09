Пєсков заявив про крах міжнародного права через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що норми міжнародного права фактично перестали діяти через конфлікти та дестабілізацію на Близькому Сході.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.
Він зазначив, що "ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного - навряд чи хтось зараз може сформулювати".
"Ідеальний шторм" через конфлікти у світі
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нинішню міжнародну ситуацію можна охарактеризувати як "ідеальний шторм", спричинений накопиченням конфліктів та невирішених проблем у різних регіонах світу.
За його словами, дестабілізація формується через кумулятивний ефект численних криз, які поступово переростають у серйозні економічні та політичні наслідки. Пєсков зазначив, що така ситуація суттєво впливає на міжнародну обстановку.
Акцент на національних інтересах Росії
На цьому тлі речник Кремля підкреслив, що президент РФ Володимир Путін нібито правильно робить, зосереджуючись на національних інтересах країни.
"На тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І потрібно твердо думати головою і бути зібраними", - заявив Пєсков.
Що передувало?
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках. Зокрема:
- між Іраном і Росією вже тривалий час існує стратегічне партнерство, що охоплює різні сфери, зокрема і військову.
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Не в 2008 році це почалося... "Глибше" не полізу - достатньо згадать положення Кючук-Кайнарджийського миру, коли було встановлено ПРОТЕКТОРАТ Російської імперії, над Кримом... Через деякий час, під надуманим приводом, Катерина ІІ відступила від цих положень, скасувала незалежність Криму, і включила Крим у новостворену Таврійську губернію... Більш "ближче" - відмова від договорів між УНР та РФССР.
А коли СРСР набрався сил, то взагалі перестав звертать увагу на ті договори... І верещать про "нарушение международнава права" кацапня починає виключно тоді, коли це суперечить їх інтересам...
Ну, і "ближчу" історію - вивчав документи УНР, в курсі "Історії держави і права України).
Не убей, не укради, не ПЕРЕДВИГАЙ межи - основа сосуществования народов. Иначе хаос и возмездие за него
Втім, навіть в White House і на United States Capitol знайдуться особи, які це прокоментують, не згадавши за самих касапів...