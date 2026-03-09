РУС
Отношения России с Ираном
2 743 28

Песков заявил о крахе международного права из-за конфликтов и дестабилизации на Ближнем Востоке

Песков заявил, что нормы международного права фактически перестали действовать

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нормы международного права фактически перестали действовать из-за конфликтов и дестабилизации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Песков заявил в комментарии росСМИ.

Он отметил, что "мы все потеряли то, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного - вряд ли кто-то сейчас может сформулировать".

"Идеальный шторм" из-за конфликтов в мире

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешнюю международную ситуацию можно охарактеризовать как "идеальный шторм", вызванный накоплением конфликтов и нерешенных проблем в разных регионах мира.

По его словам, дестабилизация формируется из-за кумулятивного эффекта многочисленных кризисов, которые постепенно перерастают в серьезные экономические и политические последствия. Песков отметил, что такая ситуация существенно влияет на международную обстановку.

Акцент на национальных интересах России

На этом фоне спикер Кремля подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин якобы правильно поступает, сосредотачиваясь на национальных интересах страны.

"На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И нужно твердо думать головой и быть собранными", - заявил Песков.

Что предшествовало? 

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях. В частности: 

  • между Ираном и Россией уже длительное время существует стратегическое партнерство, охватывающее различные сферы, в том числе и военную.

Автор: 

Иран (963) Песков Дмитрий (632) россия (22428)
+31
І хто це каже? Чумна свиня яка підтерлась цім межнародним правом ще в 2008 році.
09.03.2026 06:57 Ответить
+13
Кацапи на право насрали коли знищили 300000 чеченців і зрівняли Грозний з землею. В потім нове право і нове.
09.03.2026 07:17 Ответить
+8
Ти подивись на себе в дзеркало.Підведи до нього міль бункерну.Ви,кремлівські упирі,поклали з прибором на міжнародне право,а тепер щось розказуєш,звинувачуючи когось.Ви,******** расєйскіє,тикаєте,вказуючи на "занозу" в когось,а бревна в своєму оці не замічпєте.
09.03.2026 07:13 Ответить
на человеческом языке это звучит так : мир пошел по пиз...е !!!(((
09.03.2026 06:57 Ответить
І хто це каже? Чумна свиня яка підтерлась цім межнародним правом ще в 2008 році.
09.03.2026 06:57 Ответить
Кацапи на право насрали коли знищили 300000 чеченців і зрівняли Грозний з землею. В потім нове право і нове.
09.03.2026 07:17 Ответить
Кацапам страшно не подобається, коли їх годують стравами, завареними за їх власними рецептами...
Не в 2008 році це почалося... "Глибше" не полізу - достатньо згадать положення Кючук-Кайнарджийського миру, коли було встановлено ПРОТЕКТОРАТ Російської імперії, над Кримом... Через деякий час, під надуманим приводом, Катерина ІІ відступила від цих положень, скасувала незалежність Криму, і включила Крим у новостворену Таврійську губернію... Більш "ближче" - відмова від договорів між УНР та РФССР.
А коли СРСР набрався сил, то взагалі перестав звертать увагу на ті договори... І верещать про "нарушение международнава права" кацапня починає виключно тоді, коли це суперечить їх інтересам...
09.03.2026 07:48 Ответить
Це почалося в 1993 році, коли з танків по парламенту гатили.
09.03.2026 08:35 Ответить
🔥🔥🔥
09.03.2026 08:52 Ответить
Ти подивись на себе в дзеркало.Підведи до нього міль бункерну.Ви,кремлівські упирі,поклали з прибором на міжнародне право,а тепер щось розказуєш,звинувачуючи когось.Ви,******** расєйскіє,тикаєте,вказуючи на "занозу" в когось,а бревна в своєму оці не замічпєте.
09.03.2026 07:13 Ответить
Який цинізм варвар говорить про міжнародне право ,так хто порушив всі світові порядки як не кривавий рашиський терорист путін ? який ніяк не здохне. Йому допомогли в цьому американський клоун який привів до енергетичної кризу і горе резидент України який не готував країну до війни.
09.03.2026 07:16 Ответить
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю»
09.03.2026 07:20 Ответить
09.03.2026 07:35 Ответить
І головна причина цьому плєшивий підАр шо сидить в крємльовськом бункері та сере в чумадан.
09.03.2026 07:38 Ответить
Він не головна - а одна з причин . Бе підтримки він ніхто і звати його ніяк - ось коли би він був як пухляк то ді так а так ніт (отримав необмежену владу в спадок) . Не він тоді хтось інший би подібне зробив - але він винуватий все одно , бо отримавши владу він міг поступити інакше але але . Анекдот дня - чи не анекдот " Джо ти точно змінився і більше не будеш відриавати людям кінцівки і гвалтувати їх - Ні шерифе зуб даю мамою клянусь - Ну тоді гаразд на тобі сто долярів і курочку , бо ти в нас охляв візьми і підкріпись " .
09.03.2026 08:03 Ответить
Трамп-лін рятує х..йла від Гааги.. і також Вітаміна Безнатяку..Дух Анкоріджа тримає Епштейн..тьфу трамп
09.03.2026 07:49 Ответить
Старі пердуни поклали свої кволі пісюни на міжнародне право, вони навіть через пів години не згадають що розповідали маразматичні казки.
09.03.2026 07:56 Ответить
Вбивати мирних людей, які вийшли на демонстрацію проти кріміналу це право росії і і її друзів в ірані
09.03.2026 07:57 Ответить
Коли Московія захопила Крим, то ніякого краха не було.
09.03.2026 08:01 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости. Читайте Библию.
Не убей, не укради, не ПЕРЕДВИГАЙ межи - основа сосуществования народов. Иначе хаос и возмездие за него
09.03.2026 08:07 Ответить
Цікаво, це йому валіза ху...ла доповіла. Не знаю тільки, такими тварюкам народжуються або стають коли йдуть прислугою до ху...ла
09.03.2026 08:09 Ответить
Просто унікальний пи₴дун.
09.03.2026 08:09 Ответить
ВО ДЫБИЛ!!!
09.03.2026 08:11 Ответить
Цинізм вищого гатунку. ZасРашка давно підтерла свою дупу міжнародним правом.
09.03.2026 08:27 Ответить
Заварили кацапы кашу а теперь не знают что делать ...жрать её суки будете пока не подавитесь...
09.03.2026 08:29 Ответить
чія б корова мичала
09.03.2026 08:31 Ответить
Нууу, спочатку крах міжнародного права відбувся в Україні. Це сталося вже досить давно - в україеському Криму лютому 2014-го. На Близькому Сході цей тренд продовжився. І сзоже, у піськіва або амнезія, або довжелезний 12-тирічний запій, раз він начисто забув про цей факт.
09.03.2026 08:35 Ответить
Цей фуфел, або дуркує, або відбитий на всю голову амнезійщик? Швидше за все перше - його господар гебнява моль, друкування зробив стилем політичного діалогу.
09.03.2026 08:35 Ответить
... дуркування
09.03.2026 08:37 Ответить
Лаптєголовий, він же і дебіл...
09.03.2026 08:57 Ответить
Всім цивілізованим країнам світу треба визначити хто є хто і не загравати з росією, китаєм, іраном і іншими державами - відходами.
09.03.2026 08:59 Ответить
 
 