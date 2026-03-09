Песков заявил о крахе международного права из-за конфликтов и дестабилизации на Ближнем Востоке
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нормы международного права фактически перестали действовать из-за конфликтов и дестабилизации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Песков заявил в комментарии росСМИ.
Он отметил, что "мы все потеряли то, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного - вряд ли кто-то сейчас может сформулировать".
"Идеальный шторм" из-за конфликтов в мире
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешнюю международную ситуацию можно охарактеризовать как "идеальный шторм", вызванный накоплением конфликтов и нерешенных проблем в разных регионах мира.
По его словам, дестабилизация формируется из-за кумулятивного эффекта многочисленных кризисов, которые постепенно перерастают в серьезные экономические и политические последствия. Песков отметил, что такая ситуация существенно влияет на международную обстановку.
Акцент на национальных интересах России
На этом фоне спикер Кремля подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин якобы правильно поступает, сосредотачиваясь на национальных интересах страны.
"На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И нужно твердо думать головой и быть собранными", - заявил Песков.
Что предшествовало?
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях. В частности:
- между Ираном и Россией уже длительное время существует стратегическое партнерство, охватывающее различные сферы, в том числе и военную.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не в 2008 році це почалося... "Глибше" не полізу - достатньо згадать положення Кючук-Кайнарджийського миру, коли було встановлено ПРОТЕКТОРАТ Російської імперії, над Кримом... Через деякий час, під надуманим приводом, Катерина ІІ відступила від цих положень, скасувала незалежність Криму, і включила Крим у новостворену Таврійську губернію... Більш "ближче" - відмова від договорів між УНР та РФССР.
А коли СРСР набрався сил, то взагалі перестав звертать увагу на ті договори... І верещать про "нарушение международнава права" кацапня починає виключно тоді, коли це суперечить їх інтересам...
Не убей, не укради, не ПЕРЕДВИГАЙ межи - основа сосуществования народов. Иначе хаос и возмездие за него