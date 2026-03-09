Світові ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель
Світові енергетичні ринки різко відреагували на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціни на нафту стрімко зросли і вперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.
Стрибок цін на нафту та реакція ринків
У неділю ф’ючерси на американську нафту зросли майже на 14,7%. Водночас еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% і досягла приблизно 104 доларів за барель.
Інвестори закладають у ціни ризики тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв із Близького Сходу. Основні побоювання пов’язані з ескалацією конфлікту в Ірані та загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці.
Зростання вартості енергоносіїв одразу вплинуло на фінансові ринки. Американські фондові індекси відкрилися падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф’ючерси на Dow Jones втратили понад 850 пунктів, а індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися приблизно на 1,7%.
Підвищення цін уже відчули й споживачі. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину в США за тиждень зросла приблизно на 16% і досягла 3,45 долара за галон.
Можливі рішення США для стабілізації ринку
Експерти попереджають, що ситуація на енергетичному ринку може залишатися напруженою, поки зберігається ризик обмеження поставок через Близький Схід.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може переглянути частину санкцій щодо російської нафти, щоб збільшити обсяги пропозиції на світовому ринку.
"У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти", — зазначив він.
Також повідомляється, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Це рішення діятиме протягом 30 днів і має допомогти стабілізувати постачання на тлі напруженої ситуації на глобальному енергетичному ринку.
- Раніше ми писали, що на тлі енергетичної кризи у Великій Британії запаси природного газу скоротилися до критичного рівня - палива вистачить лише на два дні.
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весь світ поставили догори дригом
Рік 2008, червень. Нафта марки Brent за баррель коштує $140.
Вартість бензину в Україні у 2008 році становить 6,82 грн за літр...
Ф'ючерси на нафту в США зросли на 18% до близько 108 доларів за барель, що є їхнім найвищим рівнем з 19 липня 2022 року. Вранці в неділю американська нафта короткочасно досягла 110 доларів за барель.
Ф'ючерси на Brent, глобальний еталон, зросли на 16%, до близько 108 доларів за барель.
Нафта може піднятися до 150 доларів за барель до кінця березня, якщо рух через протоку не відновиться, заявив Хомаюн Фалакшахі, провідний аналітик з дослідження нафти в Kpler.
Адміністрація оголосила про план забезпечення страхування для нафтових танкерів, що проходять через протоку, після того як морські страховики заявили, що не страхуватимуть судна в регіоні, якщо вони зазнають атаки.
Білий дім також повідомив, що працюватиме над забезпеченням морського супроводу для суден, але план поки не з'явився, і судноплавні компанії заявили, що вагаються перетинати регіон, поки триває конфлікт.
то получается, что некая обезьяна, получившая доступ до стола, на котором были выстоены кости домино, по неосторожности ли (1), по глупости ли (2) или вполне сознательно, по умыслу, у своих интересах или интересах третьей стороны (3) опрокинула этот выстроенный ряд.
И кто эта обезьяна? У кто выгодополучатель от такой "неосторожности"...?
Ну тепер хай платять по 200 доларів за барель через Ізраїль, якщо вони вам такі милі, до того ж, закуповуючи по космічним цінам кацапьске.
Жріть і не обляпайтеся
- Нафта дорожчає
- Санкції знімаються
Доповідь закінчив, дозволити йтиhttps://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp
За цей час багато чого може статись.