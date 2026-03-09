УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7099 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
5 014 37

Світові ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель

нафта

Світові енергетичні ринки різко відреагували на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціни на нафту стрімко зросли і вперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стрибок цін на нафту та реакція ринків

У неділю ф’ючерси на американську нафту зросли майже на 14,7%. Водночас еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% і досягла приблизно 104 доларів за барель.

Інвестори закладають у ціни ризики тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв із Близького Сходу. Основні побоювання пов’язані з ескалацією конфлікту в Ірані та загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці.

Зростання вартості енергоносіїв одразу вплинуло на фінансові ринки. Американські фондові індекси відкрилися падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф’ючерси на Dow Jones втратили понад 850 пунктів, а індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися приблизно на 1,7%.

Підвищення цін уже відчули й споживачі. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину в США за тиждень зросла приблизно на 16% і досягла 3,45 долара за галон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав Іран припинити атаки на Близькому Сході

Можливі рішення США для стабілізації ринку

Експерти попереджають, що ситуація на енергетичному ринку може залишатися напруженою, поки зберігається ризик обмеження поставок через Близький Схід.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може переглянути частину санкцій щодо російської нафти, щоб збільшити обсяги пропозиції на світовому ринку.

"У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти", — зазначив він.

Також повідомляється, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Це рішення діятиме протягом 30 днів і має допомогти стабілізувати постачання на тлі напруженої ситуації на глобальному енергетичному ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер провів розмову із Трампом після його заяви, що допомога Британії вже "не потрібна": обговорили ситуацію на Близькому Сході

Автор: 

Іран (3498) нафта (6614) США (26750) Близький Схід (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
*********** рудий гандон. Замість того, щоб фінансово тиснути на ослаблений Тегеран і тримаючи ціни нижче 60 дол дотискати російську економіку - воно як тупорилий баран полізло в махач. І тепер Тегеран консолідований проти зовнішньої агресії, а росія вилізе з економічної ями. Старий ******* підарас.
показати весь коментар
09.03.2026 03:56 Відповісти
+21
Коли Україна благала накласти ембарго на рос. Нафту і газ, нам обурено казали що світ не буде переплачувати 20 центів через якусь війну в якійсь Україні.
Ну тепер хай платять по 200 доларів за барель через Ізраїль, якщо вони вам такі милі, до того ж, закуповуючи по космічним цінам кацапьске.

Жріть і не обляпайтеся
показати весь коментар
09.03.2026 03:22 Відповісти
+12
Іран продавав шахеди росії лише перший рік війни. Потім рашка налагодила своє виробництво шахедо-гераней. Зараз вони в татарстані їх стільки клепають, що мабуть вже і іранцям надлишок продають.
показати весь коментар
09.03.2026 04:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если в кране нет води, значить випили....
весь світ поставили догори дригом
показати весь коментар
09.03.2026 02:08 Відповісти
Цієї пісні не знає більшість в Україні, і як казав один штрих - маємо те що маємо.
показати весь коментар
09.03.2026 04:22 Відповісти
Ціна нафти марки Brent перевищила $118 за барель.
показати весь коментар
09.03.2026 05:13 Відповісти
А тепер трохи історії...
Рік 2008, червень. Нафта марки Brent за баррель коштує $140.
Вартість бензину в Україні у 2008 році становить 6,82 грн за літр...
показати весь коментар
09.03.2026 09:25 Відповісти
Я писав за пісню а ви про що?
показати весь коментар
09.03.2026 09:53 Відповісти
Трохи не продумана в них операція вийшла...
показати весь коментар
09.03.2026 11:57 Відповісти
CNN
Ф'ючерси на нафту в США зросли на 18% до близько 108 доларів за барель, що є їхнім найвищим рівнем з 19 липня 2022 року. Вранці в неділю американська нафта короткочасно досягла 110 доларів за барель.

Ф'ючерси на Brent, глобальний еталон, зросли на 16%, до близько 108 доларів за барель.

Нафта може піднятися до 150 доларів за барель до кінця березня, якщо рух через протоку не відновиться, заявив Хомаюн Фалакшахі, провідний аналітик з дослідження нафти в Kpler.
показати весь коментар
09.03.2026 02:12 Відповісти
Адміністрація Трампа у неділю намагалася заспокоїти побоювання, що військова кампанія США та Ізраїля проти Ірану матиме довгострокові наслідки для цін на паливо.
Адміністрація оголосила про план забезпечення страхування для нафтових танкерів, що проходять через протоку, після того як морські страховики заявили, що не страхуватимуть судна в регіоні, якщо вони зазнають атаки.
Білий дім також повідомив, що працюватиме над забезпеченням морського супроводу для суден, але план поки не з'явився, і судноплавні компанії заявили, що вагаються перетинати регіон, поки триває конфлікт.
показати весь коментар
09.03.2026 02:18 Відповісти
Если вспомнить тео́рию домино́, тео́рию па́дающего домино́, или эффе́кт домино́ - теорию, которая заключается в том, что какое-либо изменение влечёт за собой линейный ряд других изменений, аналогично тому, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE падают косточки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE домино, выстроенные в ряд,
то получается, что некая обезьяна, получившая доступ до стола, на котором были выстоены кости домино, по неосторожности ли (1), по глупости ли (2) или вполне сознательно, по умыслу, у своих интересах или интересах третьей стороны (3) опрокинула этот выстроенный ряд.

И кто эта обезьяна? У кто выгодополучатель от такой "неосторожности"...?
показати весь коментар
09.03.2026 08:41 Відповісти
ну що пані та панове,ласкаво просимо на атракціон ,,американські гірки,, де рудиймаразман в купі з пейсатими приготував для багато незабуваємих та бурхливих відчуттів.....хто не пристигнувся -винен сам
показати весь коментар
09.03.2026 02:14 Відповісти
Теперь хотя бы понятно почему рыжему кровь из носа надо было договорняк состряпать и снять санкции с рахи. План с Ираном созрел не вчера и кто-то должен бы заменить восточную нефть хотя бы на короткий срок.
показати весь коментар
09.03.2026 02:15 Відповісти
А Вєнєсуела де. Нафти залийся мало бути
показати весь коментар
09.03.2026 02:39 Відповісти
У Венесуелі лишилася стара влада, тому ніхто з серйозних гравців туди заходити не поспішає. Тим більше за роки Чавеса і Мадуро там було зруйновано багато інфраструктури видобутку нафти, раха й інші "друзі" Венесуели були у цьому дуже зацікавлені, щоб країна видобувала мінімум нафти та жила на подачки. Тепер треба нормальні вироби, прихід до влади адекватних людей і тоді ще кілька років, щоб налагодити видобуток нафти, а звідздос на Близькому Сході відбувається прямо зараз.
показати весь коментар
09.03.2026 03:11 Відповісти
там вся видобуваюча структура за 25 років чавесократії прийшла у такий упадок, що ніяк не може вплинути на ринок нафти. І у найближчі роки ніхто з притомних інвесторів туди не зайде. Так що ніякого впливу венесуельської нафти не буде.
показати весь коментар
09.03.2026 04:28 Відповісти
То для внутрішнього використання та резерву.
показати весь коментар
09.03.2026 09:19 Відповісти
Коли Україна благала накласти ембарго на рос. Нафту і газ, нам обурено казали що світ не буде переплачувати 20 центів через якусь війну в якійсь Україні.
Ну тепер хай платять по 200 доларів за барель через Ізраїль, якщо вони вам такі милі, до того ж, закуповуючи по космічним цінам кацапьске.

Жріть і не обляпайтеся
показати весь коментар
09.03.2026 03:22 Відповісти
Шо значить "хай платять"? А ти не платиш? А шахеди за свіжі долари тобі не летять на голову? Дбл.
показати весь коментар
09.03.2026 07:20 Відповісти
Агент "Краснов" доповідаю:
- Нафта дорожчає
- Санкції знімаються
Доповідь закінчив, дозволити йтиhttps://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp

показати весь коментар
09.03.2026 03:30 Відповісти
*********** рудий гандон. Замість того, щоб фінансово тиснути на ослаблений Тегеран і тримаючи ціни нижче 60 дол дотискати російську економіку - воно як тупорилий баран полізло в махач. І тепер Тегеран консолідований проти зовнішньої агресії, а росія вилізе з економічної ями. Старий ******* підарас.
показати весь коментар
09.03.2026 03:56 Відповісти
Фінансово тиснути? Це ніяк не допоможе.Вони москалям безаілотники передали і ракети і ще би передали нові безпілотни і ракети.Тут люди від них цілими родинами живценм горіли.Їх потрібно відгати так,щоб забули рідну маму.
показати весь коментар
09.03.2026 04:08 Відповісти
Росія на таких цінах на нафту - покриє всі витрати на іранську зброю. І хочу нагадати, що Іран лише продавав їм шахеди - запускала росія. Маючи гроші і власне виробництво - вона продовжить лупашити.
показати весь коментар
09.03.2026 04:13 Відповісти
Іран продавав шахеди росії лише перший рік війни. Потім рашка налагодила своє виробництво шахедо-гераней. Зараз вони в татарстані їх стільки клепають, що мабуть вже і іранцям надлишок продають.
показати весь коментар
09.03.2026 04:21 Відповісти
От і я про те.
показати весь коментар
09.03.2026 04:28 Відповісти
Яка ціна нафти була в 2022-2024 роках і коли вона впала?
показати весь коментар
09.03.2026 04:10 Відповісти
Вона 3 роки поступово падала, і лише минулого року москалі стали продавати у збиток. До того був прибуток.
показати весь коментар
09.03.2026 04:14 Відповісти
Война всегда плохо, и для Украины война в Иране скорее плохо, чем хорошо, но может кто то вылезет из "теплой ванны" с такой ценой на энергоносители.
показати весь коментар
09.03.2026 04:06 Відповісти
"скорее плохо"???? Та война в Иране в таком виде как сейчас это конец Украине! Я сразу говорил, что Трамп не по Ирану наносит удары, а по Украине.
показати весь коментар
09.03.2026 04:18 Відповісти
Не согласен. Мы не знаем, насколько может быть стойко определенное сообщество. В локальной войне Украина точно не выстоит, а когда начнут волноваться капиталы, есть шанс. ( Идея не моя, но интересная).
показати весь коментар
09.03.2026 04:22 Відповісти
Війна погана для пересічних. А ті хто цим крутить зараз заробляють ох..ні $$$
показати весь коментар
09.03.2026 06:56 Відповісти
Все идет по замыслу пуйла ... руками ручного Трампа.
показати весь коментар
09.03.2026 04:37 Відповісти
Це ціна ф'ючерсу на травень, до якого ще два місяці.
За цей час багато чого може статись.
показати весь коментар
09.03.2026 06:10 Відповісти
Раші капець у будь- якому випадку.Питання одне:коли?
показати весь коментар
09.03.2026 06:45 Відповісти
І кому це на руку окрім кацапів ? доброго президента обрали американці спочатку створив торгівельні війни через тарифи ,ну а тепер привів до світової енергетичної кризи.
показати весь коментар
09.03.2026 07:25 Відповісти
По всему Ближнему Востоку сгорают миллионы тонн нефти, дым на тысячи километров. Пройдут дожди, окись серы, азота выпадет на листья растений, попадёт в лёгкие людей и животных. Грибок типа фитофторы, милдью, оидиума убьёт урожай, увеличатся болезни, инфекции, вырастут цены на продукты и товары. Люди ослабнут деградируют. А потом начнётся эпоха возрождения. Всё будет хорошо, когда люди поумнеют.
показати весь коментар
09.03.2026 07:42 Відповісти
Трамп приступив до поповнення каси війни Кремля.
показати весь коментар
09.03.2026 08:22 Відповісти
 
 