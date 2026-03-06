США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту з танкерів
США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.
"Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволяє індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту", – написав Бессент.
Він наголосив, що рішення має короткостроковий характер і не принесе значної фінансової вигоди Росії.
"Ця завідомо короткострокова міра не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки вона дозволяє лише операції з нафтою, яка вже перебуває в морі", – додав міністр.
За даними Міністерства фінансів США, нафта і нафтопродукти з Росії, які вже транспортуються танкерами, можуть бути розвантажені в Індії з 5 березня до 4 квітня.
У Вашингтоні також зазначили, що Індія залишається важливим партнером США в енергетичній сфері.
"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти", – заявив Бессент.
Що передувало?
- На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.
- Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
- Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.
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За даними на 6 березня 2026 року, середня вартість палива в Росії становить:
АІ-92 - 63,28 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,81 USD, в Євро - 0,70 EUR);
АІ-95 - 67,44 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,86 USD, в Євро - 0,74 EUR);
АІ-98-87,38 рубля за літр (в перерахунку в долари-1,12 USD, в Євро - 0,96 EUR);
ДТ - 77,13 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,99 USD, в Євро - 0,85 EUR).
це, до епічного хоррора, типу молитви за доні, чи після?
доні хоч перекимарив хвилин двадцять?
Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.
Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.