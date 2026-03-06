США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту з танкерів

США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.

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"Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволяє індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту", – написав Бессент.

Він наголосив, що рішення має короткостроковий характер і не принесе значної фінансової вигоди Росії.

"Ця завідомо короткострокова міра не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки вона дозволяє лише операції з нафтою, яка вже перебуває в морі", – додав міністр.

За даними Міністерства фінансів США, нафта і нафтопродукти з Росії, які вже транспортуються танкерами, можуть бути розвантажені в Індії з 5 березня до 4 квітня.

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У Вашингтоні також зазначили, що Індія залишається важливим партнером США в енергетичній сфері.

"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти", – заявив Бессент.

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

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