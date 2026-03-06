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Новини Експорт нафти РФ
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США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту з танкерів

США дозволили Індії купувати російську нафту 30 днів

США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, яка перебуває на танкерах у морі, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.

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"Щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок, Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволяє індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту", – написав Бессент.

Він наголосив, що рішення має короткостроковий характер і не принесе значної фінансової вигоди Росії.

"Ця завідомо короткострокова міра не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки вона дозволяє лише операції з нафтою, яка вже перебуває в морі", – додав міністр.

За даними Міністерства фінансів США, нафта і нафтопродукти з Росії, які вже транспортуються танкерами, можуть бути розвантажені в Індії з 5 березня до 4 квітня.

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У Вашингтоні також зазначили, що Індія залишається важливим партнером США в енергетичній сфері.

"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти", – заявив Бессент.

Що передувало?

  • На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.
  • Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
  • Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

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Автор: 

Індія (903) нафта (6606) росія (70404) Бессент Скот (111)
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Топ коментарі
+8
а у вас в Немитий шо там с цінами на бензин ?
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06.03.2026 07:15 Відповісти
+8
Трамп це президент хаосу і цинізму ,що не зробить все навпаки ,розсварився з союзниками ,підняв мита для інших країн на щасття суд відмінив і ось авантюра в Перській затоці що викликало світову енергетичну кризу яка на руку рашистам.
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06.03.2026 08:04 Відповісти
+5
Мабуть восторг українських мочітелей Ірана та іранських дітей несколько поутіхнет, при візітах на заправки та російських нафтових доходах.
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06.03.2026 07:12 Відповісти
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Мабуть восторг українських мочітелей Ірана та іранських дітей несколько поутіхнет, при візітах на заправки та російських нафтових доходах.
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06.03.2026 07:12 Відповісти
а у вас в Немитий шо там с цінами на бензин ?
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06.03.2026 07:15 Відповісти
у вас інтернету немає ?

За даними на 6 березня 2026 року, середня вартість палива в Росії становить:

АІ-92 - 63,28 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,81 USD, в Євро - 0,70 EUR);

АІ-95 - 67,44 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,86 USD, в Євро - 0,74 EUR);

АІ-98-87,38 рубля за літр (в перерахунку в долари-1,12 USD, в Євро - 0,96 EUR);

ДТ - 77,13 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,99 USD, в Євро - 0,85 EUR).
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06.03.2026 08:12 Відповісти
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06.03.2026 08:28 Відповісти
в нас довгі руки ,ми і там ті танкери дістанемо
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06.03.2026 07:13 Відповісти
газовоз потоплений тому приклад
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06.03.2026 07:19 Відповісти
Индийская нефть будет продаваться в Европу и если Украина начнет её трогать, то получит по жопе.
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06.03.2026 08:33 Відповісти
Куди поділися оптімісти, які підтримували пропутінську трампо-єврейську авантюру проти Ірану?
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06.03.2026 07:19 Відповісти
комплектуючі до шахедів тю тю,кацапи зменшили атаки шахедами
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06.03.2026 07:22 Відповісти
Та ви що, ті Герані вже в Єлабузі не знають де складати...
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06.03.2026 07:24 Відповісти
Герані вже в Дубаї уламки не знають де складати
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06.03.2026 07:33 Відповісти
https://t.me/voynareal/132358 💥 Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна.
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06.03.2026 07:36 Відповісти
це ми сьогодні вночі відчули...
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07.03.2026 02:52 Відповісти
алілуйя!!!
це, до епічного хоррора, типу молитви за доні, чи після?
доні хоч перекимарив хвилин двадцять?
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06.03.2026 07:34 Відповісти
у кожної зелено-рудої нікчемної падлюки завжди є попередник!
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06.03.2026 07:39 Відповісти
ахма мара - джимі джимі.
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06.03.2026 07:40 Відповісти
США всім могут дозволяти, або ні, все залежить від ху....ла, що він накаже трампонутому той і буде робити
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06.03.2026 07:42 Відповісти
стратєх Доні ! вєлікій камбінатор ! тільки коли взяв карти з козирями в долоні , віддуплився шо то доміно .
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06.03.2026 07:42 Відповісти
Никто не спрашивал разрешение у Трампона Трампакса на покупку чего либо!!!! Трампон Трампакс может накладывать пошлины 500 % на американцев на товары из Индии,!!!
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06.03.2026 07:56 Відповісти
підарунок друху вальоде на 8 березня...
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06.03.2026 07:59 Відповісти
Трамп це президент хаосу і цинізму ,що не зробить все навпаки ,розсварився з союзниками ,підняв мита для інших країн на щасття суд відмінив і ось авантюра в Перській затоці що викликало світову енергетичну кризу яка на руку рашистам.
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06.03.2026 08:04 Відповісти
Є відома стратагема, яку активно використовувало КГБ-міжнародний відділ КПСС-ГРУ Управляемый вялотекущий хаос - такая себе кастрюля-сковорода на кухне у Кремле.

Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.

Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.
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06.03.2026 08:49 Відповісти
Ожидаемо. И охота за танкерами тихонечко прекратится. Нефть должна течь.
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06.03.2026 08:31 Відповісти
Трамп дозволяє т. Пу поправити матеріальне становище...
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06.03.2026 08:42 Відповісти
Раша плескає в долоньки. "Трамп наш!"
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06.03.2026 10:43 Відповісти
 
 