США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров

США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы избежать перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

"Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть", – написал Бессент.

Он подчеркнул, что решение носит краткосрочный характер и не принесет значительной финансовой выгоды России.

"Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже находится в море", – добавил министр.

По данным Министерства финансов США, нефть и нефтепродукты из России, которые уже транспортируются танкерами, могут быть разгружены в Индии с 5 марта по 4 апреля.

В Вашингтоне также отметили, что Индия остается важным партнером США в энергетической сфере.

"Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти", – заявил Бессент.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

