Экспорт нефти РФ
1 497 23

США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров

США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней

США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы избежать перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

"Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть", – написал Бессент.

Он подчеркнул, что решение носит краткосрочный характер и не принесет значительной финансовой выгоды России.

"Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже находится в море", – добавил министр.

По данным Министерства финансов США, нефть и нефтепродукты из России, которые уже транспортируются танкерами, могут быть разгружены в Индии с 5 марта по 4 апреля.

В Вашингтоне также отметили, что Индия остается важным партнером США в энергетической сфере.

"Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти", – заявил Бессент.

Что предшествовало?

  • В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
  • Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
  • В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

+7
а у вас в Немитий шо там с цінами на бензин ?
06.03.2026 07:15 Ответить
+5
Трамп це президент хаосу і цинізму ,що не зробить все навпаки ,розсварився з союзниками ,підняв мита для інших країн на щасття суд відмінив і ось авантюра в Перській затоці що викликало світову енергетичну кризу яка на руку рашистам.
06.03.2026 08:04 Ответить
+3
Мабуть восторг українських мочітелей Ірана та іранських дітей несколько поутіхнет, при візітах на заправки та російських нафтових доходах.
06.03.2026 07:12 Ответить
Мабуть восторг українських мочітелей Ірана та іранських дітей несколько поутіхнет, при візітах на заправки та російських нафтових доходах.
06.03.2026 07:12 Ответить
а у вас в Немитий шо там с цінами на бензин ?
06.03.2026 07:15 Ответить
у вас інтернету немає ?

За даними на 6 березня 2026 року, середня вартість палива в Росії становить:

АІ-92 - 63,28 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,81 USD, в Євро - 0,70 EUR);

АІ-95 - 67,44 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,86 USD, в Євро - 0,74 EUR);

АІ-98-87,38 рубля за літр (в перерахунку в долари-1,12 USD, в Євро - 0,96 EUR);

ДТ - 77,13 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,99 USD, в Євро - 0,85 EUR).
06.03.2026 08:12 Ответить
06.03.2026 08:28 Ответить
в нас довгі руки ,ми і там ті танкери дістанемо
06.03.2026 07:13 Ответить
газовоз потоплений тому приклад
06.03.2026 07:19 Ответить
Индийская нефть будет продаваться в Европу и если Украина начнет её трогать, то получит по жопе.
06.03.2026 08:33 Ответить
Куди поділися оптімісти, які підтримували пропутінську трампо-єврейську авантюру проти Ірану?
06.03.2026 07:19 Ответить
комплектуючі до шахедів тю тю,кацапи зменшили атаки шахедами
06.03.2026 07:22 Ответить
Та ви що, ті Герані вже в Єлабузі не знають де складати...
06.03.2026 07:24 Ответить
Герані вже в Дубаї уламки не знають де складати
06.03.2026 07:33 Ответить
https://t.me/voynareal/132358 💥 Дубаї атакували російські ударні дрони "Герань-2" - пише РБК-Україна.
06.03.2026 07:36 Ответить
алілуйя!!!
це, до епічного хоррора, типу молитви за доні, чи після?
доні хоч перекимарив хвилин двадцять?
06.03.2026 07:34 Ответить
у кожної зелено-рудої нікчемної падлюки завжди є попередник!
06.03.2026 07:39 Ответить
ахма мара - джимі джимі.
06.03.2026 07:40 Ответить
США всім могут дозволяти, або ні, все залежить від ху....ла, що він накаже трампонутому той і буде робити
06.03.2026 07:42 Ответить
стратєх Доні ! вєлікій камбінатор ! тільки коли взяв карти з козирями в долоні , віддуплився шо то доміно .
06.03.2026 07:42 Ответить
Никто не спрашивал разрешение у Трампона Трампакса на покупку чего либо!!!! Трампон Трампакс может накладывать пошлины 500 % на американцев на товары из Индии,!!!
06.03.2026 07:56 Ответить
підарунок друху вальоде на 8 березня...
06.03.2026 07:59 Ответить
Трамп це президент хаосу і цинізму ,що не зробить все навпаки ,розсварився з союзниками ,підняв мита для інших країн на щасття суд відмінив і ось авантюра в Перській затоці що викликало світову енергетичну кризу яка на руку рашистам.
06.03.2026 08:04 Ответить
Є відома стратагема, яку активно використовувало КГБ-міжнародний відділ КПСС-ГРУ Управляемый вялотекущий хаос - такая себе кастрюля-сковорода на кухне у Кремле.

Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.

Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.
06.03.2026 08:49 Ответить
Ожидаемо. И охота за танкерами тихонечко прекратится. Нефть должна течь.
06.03.2026 08:31 Ответить
Трамп дозволяє т. Пу поправити матеріальне становище...
06.03.2026 08:42 Ответить
 
 