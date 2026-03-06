США временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
США предоставили Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы избежать перебоев с поставками нефти на мировой рынок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.
"Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть", – написал Бессент.
Он подчеркнул, что решение носит краткосрочный характер и не принесет значительной финансовой выгоды России.
"Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже находится в море", – добавил министр.
По данным Министерства финансов США, нефть и нефтепродукты из России, которые уже транспортируются танкерами, могут быть разгружены в Индии с 5 марта по 4 апреля.
В Вашингтоне также отметили, что Индия остается важным партнером США в энергетической сфере.
"Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти", – заявил Бессент.
Что предшествовало?
- В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
- Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
- В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними на 6 березня 2026 року, середня вартість палива в Росії становить:
АІ-92 - 63,28 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,81 USD, в Євро - 0,70 EUR);
АІ-95 - 67,44 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,86 USD, в Євро - 0,74 EUR);
АІ-98-87,38 рубля за літр (в перерахунку в долари-1,12 USD, в Євро - 0,96 EUR);
ДТ - 77,13 рубля за літр (в перерахунку в долари - 0,99 USD, в Євро - 0,85 EUR).
це, до епічного хоррора, типу молитви за доні, чи після?
доні хоч перекимарив хвилин двадцять?
Таке враження що каструля з написом США теж на кухні у Кремлі і керується Кремлем через Трампа.
Як ще можна пояснити логікум всіх дій Трампа, після того як Трамп зайняв Білий Дім - вся його "політика" на користь Кремль. Якщо не напряму, то опосередковано.