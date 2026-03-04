Зростання цін на нафту через війну в Ірані недостатнє для збалансування бюджету Росії, – Reuters

Світові ціни на нафту після ударів США та Ізраїлю по Ірану зросли до найвищого рівня з липня 2024 року, але це зростання недостатнє для збалансування бюджету Росії.

Як пише Reuters із посиланням на свої розрахунки, Росія має дефіцит федерального бюджету, який зростає через дефіцит доходів від нафти та газу, що складають майже чверть бюджетних надходжень.

Хоча світові ціни на сиру нафту 3 березня перевищили $83 за барель, російська нафта торгується зі знижкою до міжнародного бенчмарку Brent, що сприяє проблемам російського бюджету.

Заплановані доходи

Як свідчать розрахунки, щоб досягти запланованого рівня доходів, ціна російської нафти Urals має зрости більш ніж на 50% – з $46,13 за барель, що було зафіксовано 2 березня.

Бюджет Росії на 2026 рік передбачає ціну на нафту на рівні $59 та курс – 92,2 руб. за $1.

Утім, якщо ціни на нафту залишаться стабільними, рубль має ослабнути до 117,5 за $1, щоб бюджет був збалансований, тоді як зараз він становить близько 77,65 руб.

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Конфлікт у Ірані

Як повідомлялося, разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найпомітніших ринкових реакцій на конфлікт на Близькому Сході, який почався в суботу та фактично призвів до майже повного блокування життєво важливого проходу Ормузької протоки.

2 березня в іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузька протока закрита, і пригрозили відкрити вогонь по будь-якому судну, яке спробує через неї пройти. Закриття протоки загрожує блокуванням близько 20% світових потоків нафти та може спричинити різке зростання цін на сиру нафту.

Також повідомлялося, що виробники нафти на Близькому Сході зможуть утримувати обсяги видобутку не довше ніж 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через Ормузьку протоку – вузький прохід біля узбережжя Ірану, яким транспортується близько п'ятої частини світового експорту нафти та зрідженого природного газу, – практично завмер через добровільні обмеження судновласників.

Окрім того, стало відомо, що індійські державні нафтопереробні заводи та урядовці минулими вихідними провели зустріч, щоб розробити план дій на випадок повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Так, третій за величиною імпортер нафти в світі розглядає варіанти заміни, зокрема перехід на нафту з російських танкерів, які зараз перебувають поблизу індійських вод.