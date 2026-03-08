Макрон закликав Іран припинити атаки на Близькому Сході

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран негайно припинити удари по країнах Близького Сходу та забезпечити свободу судноплавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

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Макрон наголосив, що дипломатичне вирішення ситуації є критично важливим для збереження стабільності та миру в регіоні.

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Припинення атак та свобода судноплавства

Президент Франції зазначив, що під час розмови з іранським колегою Масудом Пезечкіаном він чітко закликав до припинення ударів по країнах регіону. Також він вимагав гарантій свободи судноплавства та фактичного відкриття Ормузької протоки.

"Я розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезечкіаном. Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном своїх ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичне закриття Ормузької протоки", — написав Макрон у соцмережі Х.

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Ядерна та ракетна програми та пріоритет безпеки громадян

Макрон також висловив глибоку стурбованість розвитком ядерних та балістичних ракетних програм Ірану та його дестабілізуючою діяльністю у регіоні.

Він підкреслив, що безпека французьких громадян у посольстві, зокрема Сесіль Колер та Жака Парі, є абсолютним пріоритетом.

"Дипломатичне рішення необхідне як ніколи раніше для вирішення цих критичних проблем, припинення ескалації та збереження миру. Ми домовилися залишатися в контакті", — додав Макрон.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія допомагає його країні у різних напрямках.

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