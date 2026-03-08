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Макрон закликав Іран припинити атаки на Близькому Сході

макрон звернувся до Ірану

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран негайно припинити удари по країнах Близького Сходу та забезпечити свободу судноплавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

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Макрон наголосив, що дипломатичне вирішення ситуації є критично важливим для збереження стабільності та миру в регіоні.

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Припинення атак та свобода судноплавства

Президент Франції зазначив, що під час розмови з іранським колегою Масудом Пезечкіаном він чітко закликав до припинення ударів по країнах регіону. Також він вимагав гарантій свободи судноплавства та фактичного відкриття Ормузької протоки.

"Я розмовляв з президентом Ірану Масудом Пезечкіаном. Я наголосив на необхідності негайного припинення Іраном своїх ударів по країнах регіону. Іран також повинен гарантувати свободу судноплавства, припинивши фактичне закриття Ормузької протоки", — написав Макрон у соцмережі Х.

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Ядерна та ракетна програми та пріоритет безпеки громадян

Макрон також висловив глибоку стурбованість розвитком ядерних та балістичних ракетних програм Ірану та його дестабілізуючою діяльністю у регіоні.

Він підкреслив, що безпека французьких громадян у посольстві, зокрема Сесіль Колер та Жака Парі, є абсолютним пріоритетом.

"Дипломатичне рішення необхідне як ніколи раніше для вирішення цих критичних проблем, припинення ескалації та збереження миру. Ми домовилися залишатися в контакті", — додав Макрон.

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Автор: 

Іран (3498) Франція (3349) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+6
А другу сторону він до того ж закликав?
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08.03.2026 22:33 Відповісти
+4
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08.03.2026 22:09 Відповісти
+3
це дуже зручно вимагати припинення атак, коли вони вже майже і припинилися.
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08.03.2026 23:09 Відповісти
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Цей якийсь дивний((Від першого статевого з вчителькою і потім протягом презиленства(Він же і ***** таке казав,коли вже той на нього ху забив і вже напав на Україну(
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08.03.2026 22:07 Відповісти
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
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08.03.2026 22:08 Відповісти
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08.03.2026 22:09 Відповісти
Так вони вже і почули Макрона
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08.03.2026 22:10 Відповісти
маню такий кумедний!!
як отой дурник вискакує з кущів, голий в парку.
не до ладу, не до складу....
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08.03.2026 22:11 Відповісти
Очень интересно. А они что?
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08.03.2026 22:12 Відповісти
Обіцяли подумати ...🤔
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08.03.2026 22:13 Відповісти
Стріляй, каже Макарон, прямо по США. Ну нема чім, так твої проблеми. А те, що там усюди бази США, тіпа в ОАЄ, Бахрейні, Омані ну такееее..... Москва-табу, ну т.е. ніззя.
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08.03.2026 22:14 Відповісти
Серйозно?
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08.03.2026 22:14 Відповісти
А другу сторону він до того ж закликав?
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08.03.2026 22:33 Відповісти
@ "Влада Саудівської Аравії офіційно повідомила США про те, що вона має намір та просить згоди на передачу Україні партії ракет до "Петріот" в обмін на дрони - перехоплювачі 🇺🇦виробництва та техдопомогу.
На даний момент США не висловили жодних заперечень щодо такого обміну."
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08.03.2026 22:41 Відповісти
хай краще ліцензію на виробництво дойчам передадуть і йдуть лісом.
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08.03.2026 23:10 Відповісти
Саудити ці ракети в себе мали виробляти - і вже давно . Гроші в них є - і влив в США є . Якби вони хотіли то і парочку АУГів би мали - але гроші десь в них зникли .
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09.03.2026 08:09 Відповісти
це дуже зручно вимагати припинення атак, коли вони вже майже і припинилися.
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08.03.2026 23:09 Відповісти
В Ірані Президент - ніщо,ніхто та звати нікак...А Макрон двуликий анус....
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09.03.2026 00:11 Відповісти
Потужно и незламно !!
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09.03.2026 00:43 Відповісти
Який же він кумедний.....
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09.03.2026 07:59 Відповісти
Вибачайте стіко фейкових Довакінів розвелося шо просто жах .
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09.03.2026 08:26 Відповісти
 
 