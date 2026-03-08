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Новини Операція США проти Ірану
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Віткофф заявив, що просив Росію не надавати розвіддані Ірану

Віткофф просив РФ не ділитися розвідінформацією з Іраном

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що просив Москву не надавати Ірану розвідувальні дані.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Віткофф звернувся з проханням до росіян  

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвіддані, Віткофф сказав: "Сподіваюся, що ні".

Після цього журналіст запитав Віткоффа, чи він повідомляв росіянам, щоб вони не надсилали іранцям розвіддані та іншу допомогу.

"Я дуже наполегливо це сказав", - відповів спецпредставник Трампа.

Читайте також: Трамп прокоментував повідомлення про розвіддані РФ для Ірану: Яке дурне питання

Що передувало?

  • Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.
  • Своєю чергою президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів про повідомлення щодо передачі Росією розвідданих Ірану для атак на американських військових.

Дивіться також: США та Ізраїль завдають ударів по ядерному об’єкту Ірану в Ісфахані. ВIДЕО

Автор: 

Іран (3498) росія (70423) США (26742) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+26
- вова, не передавай разведданные ирану.
- ладно, не буду.
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08.03.2026 18:09 Відповісти
+24
Воно абсолютно тупе.
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08.03.2026 18:11 Відповісти
+23
отпіздун!
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08.03.2026 18:08 Відповісти
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отпіздун!
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08.03.2026 18:08 Відповісти
Нехай вітькофф і зятькоф, ще ****** партрет від трапа передадуть, стоячи на колінах…. ******, може за це, їм по чебуреку скормить!!??
******, вчергове, вадить Трампу по губам, перед усим Світом!!
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08.03.2026 18:22 Відповісти
кацапи відповіли вітькову:

жери дарену ікру і не вякай.
той так і зробив

.
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08.03.2026 20:44 Відповісти
Попроси уйти на х с Украины. Успех будет тем же.
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08.03.2026 18:09 Відповісти
- вова, не передавай разведданные ирану.
- ладно, не буду.
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08.03.2026 18:09 Відповісти
А хто дасть гарантію, що цей пенсіонер знову не переплутав все?
Мабуть знову спілкувався з ху#лом без перекладача
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09.03.2026 12:51 Відповісти
Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвіддані, Віткофф сказав: "Сподіваюся, що ні". Джерело: https://censor.net/ua/n3604181
як казав задорний- американці, ну тупі.
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08.03.2026 18:10 Відповісти
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08.03.2026 18:10 Відповісти
Воно абсолютно тупе.
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08.03.2026 18:11 Відповісти
Назвати його "тупе" означало б висловити йому найвищу похвалу.
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08.03.2026 18:15 Відповісти
Це брат молочний Милованова, екс-міністрп з фіналом що втік з України. Той себе називав дебілом.
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08.03.2026 23:12 Відповісти
Схоже що прикидається...
Чи може, таки ні?
Випускник дитячого садочка Красне сонечко
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08.03.2026 19:18 Відповісти
І вони ж тобі пообіцяли! Мамой поклялись!
О дебіл. Як же ж він працював в очистці, пардон, ріелтором?
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08.03.2026 18:11 Відповісти
Вважаю, що шестирічний хлопчик менш наївний ніж цей "експерт з усього"
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08.03.2026 18:12 Відповісти
єдине питання - а що взамін? бо так просто ***** не відмовляється від співдружності з чалмою...
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08.03.2026 18:12 Відповісти
Погано просив
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08.03.2026 18:17 Відповісти
Навіть геморой від натуги не виліз.
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08.03.2026 19:20 Відповісти
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08.03.2026 18:17 Відповісти
а ще ***** пообіцяв кацапів гімнов з лопати не годувати
віримо !
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08.03.2026 18:18 Відповісти
А пожуйлуста сказав?
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08.03.2026 18:18 Відповісти
Просили, вітькофф і зятькоф, мабуть не на колінах і без поваги!?!?
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08.03.2026 18:24 Відповісти
Не послухали Вітьку і чебурека не дали. Так і передай Трампону.
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08.03.2026 18:19 Відповісти
путіну війна з Іраном вигідна, але так, щоб Іран не програв повністю, а відволікав увагу світу від Росії.

Oдин з ключових факторів - зростання цін на нафту, що може дати тимчасове полегшення російському бюджету.

Справа не лише в тому, що високі ціни на нафту збільшують російські доходи, а й у тому, що перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.

Ще один фактор - військові ресурси, які США змушені витрачати на операцію проти Ірану.
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08.03.2026 18:21 Відповісти
"просив Москву не надавати Ірану розвідувальні дані."

детский сад...
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08.03.2026 18:22 Відповісти
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08.03.2026 18:24 Відповісти
Він вас вертів як шашлик на мангалі.І тебе,і Трампа,в ви йому вірите.Для нього США це перший ворог в його уявленні.
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08.03.2026 18:24 Відповісти
Баблішко важливіше за життя американських військових.
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08.03.2026 18:26 Відповісти
У них угода. Путін просив не давати розвіддані для України.
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08.03.2026 18:27 Відповісти
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08.03.2026 18:28 Відповісти
Віткофф ... просив Росію
--------------------------------------
При Трампе США стали попрошайками.
А умолять не пробовал, став на колени?
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08.03.2026 18:50 Відповісти
Дорожку червону...
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08.03.2026 19:21 Відповісти
Та більш схоже як на зековському жаргоні стали шнирями.
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08.03.2026 19:22 Відповісти
Просив кого ?? 🤡 Просив що.. ?? 🤣
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08.03.2026 19:08 Відповісти
А на коліна падав? Не відсасував? Ну тоді це нічого не дасть....
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08.03.2026 19:14 Відповісти
Клоун.
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08.03.2026 19:22 Відповісти
Кацапи відповіли:
Стьопа, вантажте апельсини бочками!
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08.03.2026 19:25 Відповісти
Віткоф це хітродупа потвора
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08.03.2026 19:40 Відповісти
а навколішках стояв?
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08.03.2026 19:46 Відповісти
А толку ? Радари і бази вже накрились .
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08.03.2026 19:49 Відповісти
Господи, ну якеж воно (ОЙ)бнуте...
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08.03.2026 19:54 Відповісти
щось неправильно з інформацією по всьому світу
про те, як росіяни завжди дотримують свого слова.
бо є ще повно бовдурів, які їм вірять
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08.03.2026 20:09 Відповісти
а скільки американців вже загинуло
, бо хтось пуйлу повірив?
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08.03.2026 20:12 Відповісти
А ти навколішки ставав? Чобіт лизав? Бебру нюхав?
Воно то звичайно не допогло б, просто цікаво наскільки ти нице?
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08.03.2026 20:44 Відповісти
Лошара.
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08.03.2026 20:55 Відповісти
Повідомив тільки ЩО ПРОСИВ і замовчив ЩО ПОСЛАЛИ .
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08.03.2026 21:10 Відповісти
Цікаво, це було до, чи після того, як Вітьков "зіграв на кожаній флейті" Ху...ла?
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08.03.2026 21:47 Відповісти
вітков сказав ...і шо ? а ху* ло шо ? ...та ви шо ... ...недоробленні ...
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08.03.2026 23:10 Відповісти
спинным мозгом чувствую - врёт.
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09.03.2026 00:18 Відповісти
Расходимся , проблема решена !!
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09.03.2026 01:11 Відповісти
Сподіваюсь просив на колінах? Чи челобітні царю відправив?
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09.03.2026 05:56 Відповісти
 
 