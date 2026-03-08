Віткофф заявив, що просив Росію не надавати розвіддані Ірану

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що просив Москву не надавати Ірану розвідувальні дані.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Віткофф звернувся з проханням до росіян

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвіддані, Віткофф сказав: "Сподіваюся, що ні".

Після цього журналіст запитав Віткоффа, чи він повідомляв росіянам, щоб вони не надсилали іранцям розвіддані та іншу допомогу.

"Я дуже наполегливо це сказав", - відповів спецпредставник Трампа.

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Що передувало?

Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів про повідомлення щодо передачі Росією розвідданих Ірану для атак на американських військових.

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