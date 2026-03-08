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Віткофф заявив, що просив Росію не надавати розвіддані Ірану
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що просив Москву не надавати Ірану розвідувальні дані.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віткофф звернувся з проханням до росіян
Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвіддані, Віткофф сказав: "Сподіваюся, що ні".
Після цього журналіст запитав Віткоффа, чи він повідомляв росіянам, щоб вони не надсилали іранцям розвіддані та іншу допомогу.
"Я дуже наполегливо це сказав", - відповів спецпредставник Трампа.
Що передувало?
- Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів про повідомлення щодо передачі Росією розвідданих Ірану для атак на американських військових.
Топ коментарі
+26 Yevhen Dyskin
показати весь коментар08.03.2026 18:09 Відповісти Посилання
+24 Микола Ріднік
показати весь коментар08.03.2026 18:11 Відповісти Посилання
+23 Ирина Александра
показати весь коментар08.03.2026 18:08 Відповісти Посилання
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******, вчергове, вадить Трампу по губам, перед усим Світом!!
жери дарену ікру і не вякай.
той так і зробив
.
- ладно, не буду.
Мабуть знову спілкувався з ху#лом без перекладача
як казав задорний- американці, ну тупі.
Чи може, таки ні?
Випускник дитячого садочка Красне сонечко
О дебіл. Як же ж він працював в очистці, пардон, ріелтором?
віримо !
Oдин з ключових факторів - зростання цін на нафту, що може дати тимчасове полегшення російському бюджету.
Справа не лише в тому, що високі ціни на нафту збільшують російські доходи, а й у тому, що перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.
Ще один фактор - військові ресурси, які США змушені витрачати на операцію проти Ірану.
детский сад...
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При Трампе США стали попрошайками.
А умолять не пробовал, став на колени?
Стьопа, вантажте апельсини бочками!
про те, як росіяни завжди дотримують свого слова.
бо є ще повно бовдурів, які їм вірять
, бо хтось пуйлу повірив?
Воно то звичайно не допогло б, просто цікаво наскільки ти нице?