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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп прокоментував повідомлення про розвіддані РФ для Ірану: Яке дурне питання

Трамп прокоментував чутки про розвіддані РФ для Ірану

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів про повідомлення щодо передачі Росією розвідданих Ірану для атак на американських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

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Трамп під час круглого столу в Білому домі, присвяченого університетському спорту, різко відреагував на запитання журналіста про міжнародну безпеку. Коли кореспондент Fox News Пітер Дусі почав ставити запитання про повідомлення щодо можливої передачі Росією розвідданих Ірану, президент перебив його ще до завершення.

Трамп пожартував, що ймовірна допомога Росії Ірану є "легкою проблемою у порівнянні з тим, що ми робимо тут", натякаючи на дискусію щодо майбутнього університетського спорту.

Пізніше президент зауважив журналісту, що той поставив "дурне питання", оскільки тема заходу була іншою. "Я дуже поважаю вас… але яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", - сказав Трамп. Коли Дусі спробував знову поставити запитання на іншу тему, президент відповів, що це недоречно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Що передувало?

Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.

Автор: 

Іран (3495) росія (70414) Трамп Дональд (8930)
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Топ коментарі
+37
Яке дурне створіння
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07.03.2026 14:43 Відповісти
+34
Це бидло завербоване ніколи не зрозуміє ,щоб ти вже здох разом з путіном ,саме ти паскуда витягнув рашиського чрта з ізоляції ,саме ти створив енергетичну кризу на користь рашиського режиму.
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07.03.2026 14:42 Відповісти
+29
краснов попер по копаному. притисли діда так, що інстинкт самозбереження відключився
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07.03.2026 14:39 Відповісти
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краснов попер по копаному. притисли діда так, що інстинкт самозбереження відключився
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07.03.2026 14:39 Відповісти
наскільки це питання дурне для американських військових в зоні Затоки ?

може Краснов пояснить сім'ям загиблих ?

повна зневага до чужого життя - ось це ознака рудої свині

.
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07.03.2026 17:12 Відповісти
Іх....там ...нєт
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07.03.2026 14:41 Відповісти
Ефект Стрейзанд?
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07.03.2026 14:41 Відповісти
Схоже на те. Чим більше заперечує, тим більше воно його поглинає...
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07.03.2026 14:47 Відповісти
Це бидло завербоване ніколи не зрозуміє ,щоб ти вже здох разом з путіном ,саме ти паскуда витягнув рашиського чрта з ізоляції ,саме ти створив енергетичну кризу на користь рашиського режиму.
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07.03.2026 14:42 Відповісти
Яке дурне створіння
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07.03.2026 14:43 Відповісти
Мерзенне.
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07.03.2026 16:06 Відповісти
Який президент, такі і питання
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07.03.2026 14:45 Відповісти
питання нормальні - відповіді на них лайно .
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07.03.2026 15:30 Відповісти
ВІН ЗАВЕРБОВАНЕ ЧМО. От і все. І ніколи він не скаже нічого проти КГБ
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07.03.2026 14:52 Відповісти
Та хто такі ті якісь американські війскові якщо дружба вованом путлером має більшу вагу.
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07.03.2026 14:53 Відповісти
Жим жим ))
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07.03.2026 14:56 Відповісти
Нічого не видавало в Штірліцу шпигуна НКВД, ні будьоновка, ні парашут, ні кирзяки....
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07.03.2026 15:13 Відповісти
Ні червона косоворотка!
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07.03.2026 18:10 Відповісти
@ "Московія вступила не офіційно у війну на боці Ірану.
Всі ці удари по нафтобазах та НПЗ країн Перської затоки здійснені під керуванням Московії, щоб підняти ціни на нафту на біржах.
А удари по Азербайджану - це помста за Карабах і незалежну політику Баку."
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07.03.2026 16:07 Відповісти
вумним -вумне
дурням-дурне
Кожному своє..
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07.03.2026 16:13 Відповісти
висить трампон на гачку пуйла по самі гланди
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07.03.2026 16:24 Відповісти
Якось невдобно вийшло про друга Владіміра...
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07.03.2026 18:09 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1149960.html Трамп: "Знаєте, Україна і Росія - як подумати, між ними існує якась дружба, але ненависть між ними величезна. Їм дуже важко домовитися. Дуже, дуже важко. Побачимо, що буде далі. Ми вже багато разів були близькі до угоди між ними, але одна зі сторін завжди відступала. Але знаєте, ми насправді не програємо. Це вони програють. На нас це не дуже впливає, бо нас розділяє океан", - сказав президент США й додав: "Я роблю це як послугу Європі. На все життя".
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07.03.2026 18:37 Відповісти
Та Трампу пофіг, скільки американців загинуть через, це бо Путя дружбан і корєш.
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07.03.2026 18:49 Відповісти
Навіть будьонівка не спітніла! Скоро від буде з гармошкою танцювати і кричати " а што ви мєнє сдєлаєтє !!!"
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07.03.2026 22:23 Відповісти
Потворі не подобається, що його запитали про того, хто є терористом та допомагає ще одному терористу, з яким ця паскуда хоче укласти якусь угоду проти жертви агресії! Але хай не забуває, що час працює ані на нього, ані на терористів!
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08.03.2026 08:49 Відповісти
В контексті теми про звязок Трампа з касапами рекомендую перечитати пост https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-7-marta-2026---igor-aizenberg/185311#gsc.tab=0 україно-американського вченого в сфері ІТ, професора Манхеттенського університету Ігоря Айзенберга (за цією ссиллю). І то не його твір, то пан Ігор просто переклав з ориніналу виступ сенатора демократа Шелдона Вайтхауса на засідані Сенату Конгресу США 5 березня 2026 року.
Звинувачення сенатора Вайтхауса надзвичайно предметні та серйозні.
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08.03.2026 15:04 Відповісти
 
 