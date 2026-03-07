Трамп прокоментував повідомлення про розвіддані РФ для Ірану: Яке дурне питання
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістів про повідомлення щодо передачі Росією розвідданих Ірану для атак на американських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
Трамп під час круглого столу в Білому домі, присвяченого університетському спорту, різко відреагував на запитання журналіста про міжнародну безпеку. Коли кореспондент Fox News Пітер Дусі почав ставити запитання про повідомлення щодо можливої передачі Росією розвідданих Ірану, президент перебив його ще до завершення.
Трамп пожартував, що ймовірна допомога Росії Ірану є "легкою проблемою у порівнянні з тим, що ми робимо тут", натякаючи на дискусію щодо майбутнього університетського спорту.
Пізніше президент зауважив журналісту, що той поставив "дурне питання", оскільки тема заходу була іншою. "Я дуже поважаю вас… але яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", - сказав Трамп. Коли Дусі спробував знову поставити запитання на іншу тему, президент відповів, що це недоречно.
Що передувало?
Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.
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може Краснов пояснить сім'ям загиблих ?
повна зневага до чужого життя - ось це ознака рудої свині
.
Всі ці удари по нафтобазах та НПЗ країн Перської затоки здійснені під керуванням Московії, щоб підняти ціни на нафту на біржах.
А удари по Азербайджану - це помста за Карабах і незалежну політику Баку."
дурням-дурне
Кожному своє..
Звинувачення сенатора Вайтхауса надзвичайно предметні та серйозні.