РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7667 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 531 11

Трамп прокомментировал сообщение о разведданных РФ для Ирана: Какой глупый вопрос

Трамп прокомментировал слухи о разведданных РФ для Ирана

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о сообщении относительно передачи Россией разведданных Ирану для атак на американских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп во время круглого стола в Белом доме, посвященного университетскому спорту, резко отреагировал на вопрос журналиста о международной безопасности. Когда корреспондент Fox News Питер Дуси начал задавать вопрос о сообщении о возможной передаче Россией разведданных Ирану, президент перебил его еще до завершения.

Трамп пошутил, что вероятная помощь России Ирану является "легкой проблемой по сравнению с тем, что мы делаем здесь", намекая на дискуссию о будущем университетского спорта.

Позже президент заметил журналисту, что тот задал "глупый вопрос", поскольку тема мероприятия была другой. "Я очень уважаю вас... но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", - сказал Трамп. Когда Дуси попытался снова задать вопрос на другую тему, президент ответил, что это неуместно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Иран подвергается очень сильным ударам, - Трамп

Что предшествовало?

Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом Доме заявили, чтоСоединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Автор: 

Иран (940) россия (22393) Трамп Дональд (4732)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Яке дурне створіння
показать весь комментарий
07.03.2026 14:43 Ответить
+8
Це бидло завербоване ніколи не зрозуміє ,щоб ти вже здох разом з путіном ,саме ти паскуда витягнув рашиського чрта з ізоляції ,саме ти створив енергетичну кризу на користь рашиського режиму.
показать весь комментарий
07.03.2026 14:42 Ответить
+6
краснов попер по копаному. притисли діда так, що інстинкт самозбереження відключився
показать весь комментарий
07.03.2026 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
краснов попер по копаному. притисли діда так, що інстинкт самозбереження відключився
показать весь комментарий
07.03.2026 14:39 Ответить
Іх....там ...нєт
показать весь комментарий
07.03.2026 14:41 Ответить
Ефект Стрейзанд?
показать весь комментарий
07.03.2026 14:41 Ответить
Схоже на те. Чим більше заперечує, тим більше воно його поглинає...
показать весь комментарий
07.03.2026 14:47 Ответить
Це бидло завербоване ніколи не зрозуміє ,щоб ти вже здох разом з путіном ,саме ти паскуда витягнув рашиського чрта з ізоляції ,саме ти створив енергетичну кризу на користь рашиського режиму.
показать весь комментарий
07.03.2026 14:42 Ответить
Яке дурне створіння
показать весь комментарий
07.03.2026 14:43 Ответить
Який президент, такі і питання
показать весь комментарий
07.03.2026 14:45 Ответить
ВІН ЗАВЕРБОВАНЕ ЧМО. От і все. І ніколи він не скаже нічого проти КГБ
показать весь комментарий
07.03.2026 14:52 Ответить
Та хто такі ті якісь американські війскові якщо дружба вованом путлером має більшу вагу.
показать весь комментарий
07.03.2026 14:53 Ответить
Жим жим ))
показать весь комментарий
07.03.2026 14:56 Ответить
Нічого не видавало в Штірліцу шпигуна НКВД, ні будьоновка, ні парашут, ні кирзяки....
показать весь комментарий
07.03.2026 15:13 Ответить
 
 