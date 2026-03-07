Трамп прокомментировал сообщение о разведданных РФ для Ирана: Какой глупый вопрос

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о сообщении относительно передачи Россией разведданных Ирану для атак на американских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп во время круглого стола в Белом доме, посвященного университетскому спорту, резко отреагировал на вопрос журналиста о международной безопасности. Когда корреспондент Fox News Питер Дуси начал задавать вопрос о сообщении о возможной передаче Россией разведданных Ирану, президент перебил его еще до завершения.

Трамп пошутил, что вероятная помощь России Ирану является "легкой проблемой по сравнению с тем, что мы делаем здесь", намекая на дискуссию о будущем университетского спорта.

Позже президент заметил журналисту, что тот задал "глупый вопрос", поскольку тема мероприятия была другой. "Я очень уважаю вас... но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", - сказал Трамп. Когда Дуси попытался снова задать вопрос на другую тему, президент ответил, что это неуместно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Иран подвергается очень сильным ударам, - Трамп

Что предшествовало?

Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом Доме заявили, чтоСоединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.