Трамп прокомментировал сообщение о разведданных РФ для Ирана: Какой глупый вопрос
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о сообщении относительно передачи Россией разведданных Ирану для атак на американских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Трамп во время круглого стола в Белом доме, посвященного университетскому спорту, резко отреагировал на вопрос журналиста о международной безопасности. Когда корреспондент Fox News Питер Дуси начал задавать вопрос о сообщении о возможной передаче Россией разведданных Ирану, президент перебил его еще до завершения.
Трамп пошутил, что вероятная помощь России Ирану является "легкой проблемой по сравнению с тем, что мы делаем здесь", намекая на дискуссию о будущем университетского спорта.
Позже президент заметил журналисту, что тот задал "глупый вопрос", поскольку тема мероприятия была другой. "Я очень уважаю вас... но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", - сказал Трамп. Когда Дуси попытался снова задать вопрос на другую тему, президент ответил, что это неуместно.
Что предшествовало?
Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
В Белом Доме заявили, чтоСоединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
