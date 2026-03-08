Уиткофф заявил, что просил Россию не предоставлять разведданные Ирану

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что просил Москву не предоставлять Ирану разведывательные данные.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

Уиткофф обратился с просьбой к россиянам

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россия передает Ирану разведданные, Уиткофф сказал: "Надеюсь, что нет".

После этого журналист спросил Уиткоффа, сообщал ли он россиянам, чтобы они не посылали иранцам разведданные и другую помощь.

"Я очень настойчиво это сказал", - ответил спецпредставитель Трампа.

Что предшествовало?

Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом Доме заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о сообщении о передаче Россией разведданных Ирану для атак на американских военных.

