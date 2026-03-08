РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7760 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 355 26

Уиткофф заявил, что просил Россию не предоставлять разведданные Ирану

Виткофф просил РФ не делиться разведданными с Ираном

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что просил Москву не предоставлять Ирану разведывательные данные.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Уиткофф обратился с просьбой к россиянам  

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россия передает Ирану разведданные, Уиткофф сказал: "Надеюсь, что нет".

После этого журналист спросил Уиткоффа, сообщал ли он россиянам, чтобы они не посылали иранцам разведданные и другую помощь.

"Я очень настойчиво это сказал", - ответил спецпредставитель Трампа.

Читайте также: Трамп прокомментировал сообщение о разведданных РФ для Ирана: Какой глупый вопрос

Что предшествовало?

  • Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
  • В Белом Доме заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
  • В свою очередь президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистов о сообщении о передаче Россией разведданных Ирану для атак на американских военных.

Смотрите также: США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Автор: 

Иран (952) россия (22410) США (7216) Стив Уиткофф (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
отпіздун!
показать весь комментарий
08.03.2026 18:08 Ответить
+10
- вова, не передавай разведданные ирану.
- ладно, не буду.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:09 Ответить
+10
Воно абсолютно тупе.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отпіздун!
показать весь комментарий
08.03.2026 18:08 Ответить
Нехай вітькофф і зятькоф, ще ****** партрет від трапа передадуть, стоячи на колінах…. ******, може за це, їм по чебуреку скормить!!??
******, вчергове, вадить Трампу по губам, перед усим Світом!!
показать весь комментарий
08.03.2026 18:22 Ответить
Попроси уйти на х с Украины. Успех будет тем же.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:09 Ответить
- вова, не передавай разведданные ирану.
- ладно, не буду.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:09 Ответить
Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвіддані, Віткофф сказав: "Сподіваюся, що ні". Джерело: https://censor.net/ua/n3604181
як казав задорний- американці, ну тупі.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:10 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 18:10 Ответить
Воно абсолютно тупе.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:11 Ответить
Назвати його "тупе" означало б висловити йому найвищу похвалу.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:15 Ответить
І вони ж тобі пообіцяли! Мамой поклялись!
О дебіл. Як же ж він працював в очистці, пардон, ріелтором?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:11 Ответить
Вважаю, що шестирічний хлопчик менш наївний ніж цей "експерт з усього"
показать весь комментарий
08.03.2026 18:12 Ответить
єдине питання - а що взамін? бо так просто ***** не відмовляється від співдружності з чалмою...
показать весь комментарий
08.03.2026 18:12 Ответить
Погано просив
показать весь комментарий
08.03.2026 18:17 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 18:17 Ответить
а ще ***** пообіцяв кацапів гімнов з лопати не годувати
віримо !
показать весь комментарий
08.03.2026 18:18 Ответить
А пожуйлуста сказав?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:18 Ответить
Просили, вітькофф і зятькоф, мабуть не на колінах і без поваги!?!?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:24 Ответить
Не послухали Вітьку і чебурека не дали. Так і передай Трампону.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:19 Ответить
путіну війна з Іраном вигідна, але так, щоб Іран не програв повністю, а відволікав увагу світу від Росії.

Oдин з ключових факторів - зростання цін на нафту, що може дати тимчасове полегшення російському бюджету.

Справа не лише в тому, що високі ціни на нафту збільшують російські доходи, а й у тому, що перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.

Ще один фактор - військові ресурси, які США змушені витрачати на операцію проти Ірану.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:21 Ответить
"просив Москву не надавати Ірану розвідувальні дані."

детский сад...
показать весь комментарий
08.03.2026 18:22 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 18:24 Ответить
Він вас вертів як шашлик на мангалі.І тебе,і Трампа,в ви йому вірите.Для нього США це перший ворог в його уявленні.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:24 Ответить
Баблішко важливіше за життя американських військових.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:26 Ответить
У них угода. Путін просив не давати розвіддані для України.
показать весь комментарий
08.03.2026 18:27 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 18:28 Ответить
Віткофф ... просив Росію
--------------------------------------
При Трампе США стали попрошайками.
А умолять не пробовал, став на колени?
показать весь комментарий
08.03.2026 18:50 Ответить
Просив кого ?? 🤡 Просив що.. ?? 🤣
показать весь комментарий
08.03.2026 19:08 Ответить
 
 