Макрон призвал Иран прекратить атаки на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока и обеспечить свободу судоходства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
Макрон подчеркнул, что дипломатическое решение ситуации является критически важным для сохранения стабильности и мира в регионе.
Прекращение атак и свобода судоходства
Президент Франции отметил, что во время разговора с иранским коллегой Масудом Пезечкианом он четко призвал к прекращению ударов по странам региона. Также он потребовал гарантий свободы судоходства и фактического открытия Ормузского пролива.
"Я разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезечкианом. Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном своих ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактическое закрытие Ормузского пролива", — написал Макрон в соцсети Х.
Ядерная и ракетная программы и приоритет безопасности граждан
Макрон также выразил глубокую обеспокоенность развитием ядерных и баллистических ракетных программ Ирана и его дестабилизирующей деятельностью в регионе.
Он подчеркнул, что безопасность французских граждан в посольстве, в частности Сесиль Колер и Жака Пари, является абсолютным приоритетом.
"Дипломатическое решение необходимо как никогда ранее для решения этих критических проблем, прекращения эскалации и сохранения мира. Мы договорились оставаться на связи", — добавил Макрон.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия помогает его стране в различных направлениях.
