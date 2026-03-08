РУС
838 13

Макрон призвал Иран прекратить атаки на Ближнем Востоке

Макрон обратился к Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока и обеспечить свободу судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Макрон подчеркнул, что дипломатическое решение ситуации является критически важным для сохранения стабильности и мира в регионе.

Прекращение атак и свобода судоходства

Президент Франции отметил, что во время разговора с иранским коллегой Масудом Пезечкианом он четко призвал к прекращению ударов по странам региона. Также он потребовал гарантий свободы судоходства и фактического открытия Ормузского пролива.

"Я разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезечкианом. Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном своих ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, прекратив фактическое закрытие Ормузского пролива", — написал Макрон в соцсети Х.

Ядерная и ракетная программы и приоритет безопасности граждан

Макрон также выразил глубокую обеспокоенность развитием ядерных и баллистических ракетных программ Ирана и его дестабилизирующей деятельностью в регионе.

Он подчеркнул, что безопасность французских граждан в посольстве, в частности Сесиль Колер и Жака Пари, является абсолютным приоритетом.

"Дипломатическое решение необходимо как никогда ранее для решения этих критических проблем, прекращения эскалации и сохранения мира. Мы договорились оставаться на связи", — добавил Макрон.

Топ комментарии
+2
А другу сторону він до того ж закликав?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:33 Ответить
+1
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
показать весь комментарий
08.03.2026 22:08 Ответить
+1
Так вони вже і почули Макрона
показать весь комментарий
08.03.2026 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей якийсь дивний((Від першого статевого з вчителькою і потім протягом презиленства(Він же і ***** таке казав,коли вже той на нього ху забив і вже напав на Україну(
показать весь комментарий
08.03.2026 22:07 Ответить
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
показать весь комментарий
08.03.2026 22:08 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 22:09 Ответить
Так вони вже і почули Макрона
показать весь комментарий
08.03.2026 22:10 Ответить
маню такий кумедний!!
як отой дурник вискакує з кущів, голий в парку.
не до ладу, не до складу....
показать весь комментарий
08.03.2026 22:11 Ответить
Очень интересно. А они что?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:12 Ответить
Обіцяли подумати ...🤔
показать весь комментарий
08.03.2026 22:13 Ответить
Стріляй, каже Макарон, прямо по США. Ну нема чім, так твої проблеми. А те, що там усюди бази США, тіпа в ОАЄ, Бахрейні, Омані ну такееее..... Москва-табу, ну т.е. ніззя.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:14 Ответить
Серйозно?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:14 Ответить
А другу сторону він до того ж закликав?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:33 Ответить
@ "Влада Саудівської Аравії офіційно повідомила США про те, що вона має намір та просить згоди на передачу Україні партії ракет до "Петріот" в обмін на дрони - перехоплювачі 🇺🇦виробництва та техдопомогу.
На даний момент США не висловили жодних заперечень щодо такого обміну."
показать весь комментарий
08.03.2026 22:41 Ответить
хай краще ліцензію на виробництво дойчам передадуть і йдуть лісом.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:10 Ответить
це дуже зручно вимагати припинення атак, коли вони вже майже і припинилися.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:09 Ответить
 
 