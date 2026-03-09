Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель

Мировые энергетические рынки резко отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Цены на нефть стремительно выросли и впервые с 2022 года превысили отметку 100 долларов за баррель.

Скачок цен на нефть и реакция рынков

В воскресенье фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 14,7%. В то же время эталонная марка Brent подорожала более чем на 12% и достигла примерно 104 долларов за баррель.

Инвесторы закладывают в цены риски длительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Основные опасения связаны с эскалацией конфликта в Иране и угрозой для судоходства в Ормузском проливе.

Рост стоимости энергоносителей сразу повлиял на финансовые рынки. Американские фондовые индексы открылись падением из-за опасений новой волны инфляции. Фьючерсы на Dow Jones потеряли более 850 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 1,7%.

Повышение цен уже почувствовали и потребители. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США за неделю выросла примерно на 16% и достигла 3,45 доллара за галлон.

Возможные решения США для стабилизации рынка

Эксперты предупреждают, что ситуация на энергетическом рынке может оставаться напряженной, пока сохраняется риск ограничения поставок через Ближний Восток.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может пересмотреть часть санкций в отношении российской нефти, чтобы увеличить объемы предложения на мировом рынке.

"В воде есть сотни и миллионы баррелей санкционной сырой нефти", - отметил он.

Также сообщается, что Соединенные Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Это решение будет действовать в течение 30 дней и должно помочь стабилизировать поставки на фоне напряженной ситуации на глобальном энергетическом рынке.

