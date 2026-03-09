РУС
3 691 33

Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель

нафта

Мировые энергетические рынки резко отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Цены на нефть стремительно выросли и впервые с 2022 года превысили отметку 100 долларов за баррель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Скачок цен на нефть и реакция рынков

В воскресенье фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 14,7%. В то же время эталонная марка Brent подорожала более чем на 12% и достигла примерно 104 долларов за баррель.

Инвесторы закладывают в цены риски длительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Основные опасения связаны с эскалацией конфликта в Иране и угрозой для судоходства в Ормузском проливе.

Рост стоимости энергоносителей сразу повлиял на финансовые рынки. Американские фондовые индексы открылись падением из-за опасений новой волны инфляции. Фьючерсы на Dow Jones потеряли более 850 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 1,7%.

Повышение цен уже почувствовали и потребители. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США за неделю выросла примерно на 16% и достигла 3,45 доллара за галлон.

Возможные решения США для стабилизации рынка

Эксперты предупреждают, что ситуация на энергетическом рынке может оставаться напряженной, пока сохраняется риск ограничения поставок через Ближний Восток.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может пересмотреть часть санкций в отношении российской нефти, чтобы увеличить объемы предложения на мировом рынке.

"В воде есть сотни и миллионы баррелей санкционной сырой нефти", - отметил он.

Также сообщается, что Соединенные Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Это решение будет действовать в течение 30 дней и должно помочь стабилизировать поставки на фоне напряженной ситуации на глобальном энергетическом рынке.

Іран (963) нефть (449) США (7224) Ближний Восток (58)
+14
Коли Україна благала накласти ембарго на рос. Нафту і газ, нам обурено казали що світ не буде переплачувати 20 центів через якусь війну в якійсь Україні.
Ну тепер хай платять по 200 доларів за барель через Ізраїль, якщо вони вам такі милі, до того ж, закуповуючи по космічним цінам кацапьске.

Жріть і не обляпайтеся
09.03.2026 03:22
+13
*********** рудий гандон. Замість того, щоб фінансово тиснути на ослаблений Тегеран і тримаючи ціни нижче 60 дол дотискати російську економіку - воно як тупорилий баран полізло в махач. І тепер Тегеран консолідований проти зовнішньої агресії, а росія вилізе з економічної ями. Старий ******* підарас.
09.03.2026 03:56
+8
Агент "Краснов" доповідаю:
- Нафта дорожчає
- Санкції знімаються
Доповідь закінчив, дозволити йтиhttps://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp https://emojis.wiki/emoji-pics/apple/saluting-face-apple.webp

09.03.2026 03:30
если в кране нет води, значить випили....
весь світ поставили догори дригом
09.03.2026 02:08
Цієї пісні не знає більшість в Україні, і як казав один штрих - маємо те що маємо.
09.03.2026 04:22
Ціна нафти марки Brent перевищила $118 за барель.
09.03.2026 05:13
CNN
Ф'ючерси на нафту в США зросли на 18% до близько 108 доларів за барель, що є їхнім найвищим рівнем з 19 липня 2022 року. Вранці в неділю американська нафта короткочасно досягла 110 доларів за барель.

Ф'ючерси на Brent, глобальний еталон, зросли на 16%, до близько 108 доларів за барель.

Нафта може піднятися до 150 доларів за барель до кінця березня, якщо рух через протоку не відновиться, заявив Хомаюн Фалакшахі, провідний аналітик з дослідження нафти в Kpler.
09.03.2026 02:12
Адміністрація Трампа у неділю намагалася заспокоїти побоювання, що військова кампанія США та Ізраїля проти Ірану матиме довгострокові наслідки для цін на паливо.
Адміністрація оголосила про план забезпечення страхування для нафтових танкерів, що проходять через протоку, після того як морські страховики заявили, що не страхуватимуть судна в регіоні, якщо вони зазнають атаки.
Білий дім також повідомив, що працюватиме над забезпеченням морського супроводу для суден, але план поки не з'явився, і судноплавні компанії заявили, що вагаються перетинати регіон, поки триває конфлікт.
09.03.2026 02:18
Если вспомнить тео́рию домино́, тео́рию па́дающего домино́, или эффе́кт домино́ - теорию, которая заключается в том, что какое-либо изменение влечёт за собой линейный ряд других изменений, аналогично тому, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE падают косточки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE домино, выстроенные в ряд,
то получается, что некая обезьяна, получившая доступ до стола, на котором были выстоены кости домино, по неосторожности ли (1), по глупости ли (2) или вполне сознательно, по умыслу, у своих интересах или интересах третьей стороны (3) опрокинула этот выстроенный ряд.

И кто эта обезьяна? У кто выгодополучатель от такой "неосторожности"...?
09.03.2026 08:41
ну що пані та панове,ласкаво просимо на атракціон ,,американські гірки,, де рудиймаразман в купі з пейсатими приготував для багато незабуваємих та бурхливих відчуттів.....хто не пристигнувся -винен сам
09.03.2026 02:14
Теперь хотя бы понятно почему рыжему кровь из носа надо было договорняк состряпать и снять санкции с рахи. План с Ираном созрел не вчера и кто-то должен бы заменить восточную нефть хотя бы на короткий срок.
09.03.2026 02:15
А Вєнєсуела де. Нафти залийся мало бути
09.03.2026 02:39
У Венесуелі лишилася стара влада, тому ніхто з серйозних гравців туди заходити не поспішає. Тим більше за роки Чавеса і Мадуро там було зруйновано багато інфраструктури видобутку нафти, раха й інші "друзі" Венесуели були у цьому дуже зацікавлені, щоб країна видобувала мінімум нафти та жила на подачки. Тепер треба нормальні вироби, прихід до влади адекватних людей і тоді ще кілька років, щоб налагодити видобуток нафти, а звідздос на Близькому Сході відбувається прямо зараз.
09.03.2026 03:11
там вся видобуваюча структура за 25 років чавесократії прийшла у такий упадок, що ніяк не може вплинути на ринок нафти. І у найближчі роки ніхто з притомних інвесторів туди не зайде. Так що ніякого впливу венесуельської нафти не буде.
09.03.2026 04:28
09.03.2026 03:22
Шо значить "хай платять"? А ти не платиш? А шахеди за свіжі долари тобі не летять на голову? Дбл.
09.03.2026 07:20
09.03.2026 03:56
Фінансово тиснути? Це ніяк не допоможе.Вони москалям безаілотники передали і ракети і ще би передали нові безпілотни і ракети.Тут люди від них цілими родинами живценм горіли.Їх потрібно відгати так,щоб забули рідну маму.
09.03.2026 04:08
Росія на таких цінах на нафту - покриє всі витрати на іранську зброю. І хочу нагадати, що Іран лише продавав їм шахеди - запускала росія. Маючи гроші і власне виробництво - вона продовжить лупашити.
09.03.2026 04:13
Іран продавав шахеди росії лише перший рік війни. Потім рашка налагодила своє виробництво шахедо-гераней. Зараз вони в татарстані їх стільки клепають, що мабуть вже і іранцям надлишок продають.
09.03.2026 04:21
От і я про те.
09.03.2026 04:28
Яка ціна нафти була в 2022-2024 роках і коли вона впала?
09.03.2026 04:10
Вона 3 роки поступово падала, і лише минулого року москалі стали продавати у збиток. До того був прибуток.
09.03.2026 04:14
Война всегда плохо, и для Украины война в Иране скорее плохо, чем хорошо, но может кто то вылезет из "теплой ванны" с такой ценой на энергоносители.
09.03.2026 04:06
"скорее плохо"???? Та война в Иране в таком виде как сейчас это конец Украине! Я сразу говорил, что Трамп не по Ирану наносит удары, а по Украине.
09.03.2026 04:18
Не согласен. Мы не знаем, насколько может быть стойко определенное сообщество. В локальной войне Украина точно не выстоит, а когда начнут волноваться капиталы, есть шанс. ( Идея не моя, но интересная).
09.03.2026 04:22
Війна погана для пересічних. А ті хто цим крутить зараз заробляють ох..ні $$$
09.03.2026 06:56
Все идет по замыслу пуйла ... руками ручного Трампа.
09.03.2026 04:37
Це ціна ф'ючерсу на травень, до якого ще два місяці.
За цей час багато чого може статись.
09.03.2026 06:10
Раші капець у будь- якому випадку.Питання одне:коли?
09.03.2026 06:45
І кому це на руку окрім кацапів ? доброго президента обрали американці спочатку створив торгівельні війни через тарифи ,ну а тепер привів до світової енергетичної кризи.
09.03.2026 07:25
По всему Ближнему Востоку сгорают миллионы тонн нефти, дым на тысячи километров. Пройдут дожди, окись серы, азота выпадет на листья растений, попадёт в лёгкие людей и животных. Грибок типа фитофторы, милдью, оидиума убьёт урожай, увеличатся болезни, инфекции, вырастут цены на продукты и товары. Люди ослабнут деградируют. А потом начнётся эпоха возрождения. Всё будет хорошо, когда люди поумнеют.
09.03.2026 07:42
Трамп приступив до поповнення каси війни Кремля.
09.03.2026 08:22
 
 