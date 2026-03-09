Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель
Мировые энергетические рынки резко отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Цены на нефть стремительно выросли и впервые с 2022 года превысили отметку 100 долларов за баррель.
Скачок цен на нефть и реакция рынков
В воскресенье фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 14,7%. В то же время эталонная марка Brent подорожала более чем на 12% и достигла примерно 104 долларов за баррель.
Инвесторы закладывают в цены риски длительных перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока. Основные опасения связаны с эскалацией конфликта в Иране и угрозой для судоходства в Ормузском проливе.
Рост стоимости энергоносителей сразу повлиял на финансовые рынки. Американские фондовые индексы открылись падением из-за опасений новой волны инфляции. Фьючерсы на Dow Jones потеряли более 850 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 1,7%.
Повышение цен уже почувствовали и потребители. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США за неделю выросла примерно на 16% и достигла 3,45 доллара за галлон.
Возможные решения США для стабилизации рынка
Эксперты предупреждают, что ситуация на энергетическом рынке может оставаться напряженной, пока сохраняется риск ограничения поставок через Ближний Восток.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может пересмотреть часть санкций в отношении российской нефти, чтобы увеличить объемы предложения на мировом рынке.
"В воде есть сотни и миллионы баррелей санкционной сырой нефти", - отметил он.
Также сообщается, что Соединенные Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Это решение будет действовать в течение 30 дней и должно помочь стабилизировать поставки на фоне напряженной ситуации на глобальном энергетическом рынке.
весь світ поставили догори дригом
Ф'ючерси на нафту в США зросли на 18% до близько 108 доларів за барель, що є їхнім найвищим рівнем з 19 липня 2022 року. Вранці в неділю американська нафта короткочасно досягла 110 доларів за барель.
Ф'ючерси на Brent, глобальний еталон, зросли на 16%, до близько 108 доларів за барель.
Нафта може піднятися до 150 доларів за барель до кінця березня, якщо рух через протоку не відновиться, заявив Хомаюн Фалакшахі, провідний аналітик з дослідження нафти в Kpler.
Адміністрація оголосила про план забезпечення страхування для нафтових танкерів, що проходять через протоку, після того як морські страховики заявили, що не страхуватимуть судна в регіоні, якщо вони зазнають атаки.
Білий дім також повідомив, що працюватиме над забезпеченням морського супроводу для суден, але план поки не з'явився, і судноплавні компанії заявили, що вагаються перетинати регіон, поки триває конфлікт.
то получается, что некая обезьяна, получившая доступ до стола, на котором были выстоены кости домино, по неосторожности ли (1), по глупости ли (2) или вполне сознательно, по умыслу, у своих интересах или интересах третьей стороны (3) опрокинула этот выстроенный ряд.
И кто эта обезьяна? У кто выгодополучатель от такой "неосторожности"...?
Ну тепер хай платять по 200 доларів за барель через Ізраїль, якщо вони вам такі милі, до того ж, закуповуючи по космічним цінам кацапьске.
Жріть і не обляпайтеся
- Нафта дорожчає
- Санкції знімаються
За цей час багато чого може статись.