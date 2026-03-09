Режимы Ирана и РФ неразрывно связаны, поэтому давление должно усиливаться, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига призвал продолжать давление и на Россию, и на Иран, поскольку эти режимы связаны.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Тот самый смертельный гул "шахедов" над Украиной и над регионом Залива напоминает нам, что события в Европе и на Ближнем Востоке не являются изолированными друг от друга.
На самом деле война против иранского режима и оборона Украины от российской агрессии являются двумя театрами одной войны.
Режимы в Москве и Тегеране неразрывно связаны между собой: они сотрудничают, обмениваются ресурсами, оружием и технологиями. Они представляют одинаковую угрозу для Украины, Европы, Соединенных Штатов и государств Залива", - подчеркнул он.
По словам Сибиги, эффективная оборона от них также должна быть коллективной.
"В Украине мы это понимаем - именно поэтому активно делимся своим опытом, чтобы защищать жизнь не только в нашей стране, но и на Ближнем Востоке.
Мы ожидаем такого же реалистичного подхода от наших партнеров. Нужны решительные действия против общих угроз как в Украине, так и в регионе Залива. Это не выбор "или-или". Усиление защиты жизни на этом глобальном фронте укрепляет безопасность всех.
Никакого ослабления ограничений против союзника Ирана - России. Наоборот, давление должно расти. Никаких пауз в поддержке Украины - эта поддержка является инвестицией, которая превращается в общую силу.
Режимы в Москве и Тегеране объединяет то, что они понимают только язык силы", - подытожил он.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтабу Хаменеи – сын Али Хаменеи.
- Путін ПОВНІСТЮ цього року закриє дефіцит бюджет
- грошей в нього тепер буде ще на 10 років війни
УГУ БАЧУ ЯК ЗРОСТАЄ ТИСК)))
Варіант 1. Росія допомагає своєму союзнику та надала йому ці безпілотники. На мою думку, він малоймовірний, зважаючи на те, що РФ зменшила інтенсивність застосування цих самих 'гераней-шахедів', вірогідно через їхню нестачу.
Варіант 2, як на мене, більш вірогідний. Іран виготовляє БПЛА для Путлера, але для маскування своєї причетності до української війни маркує їх російським маркуванням. Але через початок масштабних бойових дій, Іран сам був вимушений використати продукцію, призначену для РФ.