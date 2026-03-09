Режимы Ирана и РФ неразрывно связаны, поэтому давление должно усиливаться, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал продолжать давление и на Россию, и на Иран, поскольку эти режимы связаны.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот самый смертельный гул "шахедов" над Украиной и над регионом Залива напоминает нам, что события в Европе и на Ближнем Востоке не являются изолированными друг от друга.



На самом деле война против иранского режима и оборона Украины от российской агрессии являются двумя театрами одной войны.



Режимы в Москве и Тегеране неразрывно связаны между собой: они сотрудничают, обмениваются ресурсами, оружием и технологиями. Они представляют одинаковую угрозу для Украины, Европы, Соединенных Штатов и государств Залива", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, эффективная оборона от них также должна быть коллективной.

"В Украине мы это понимаем - именно поэтому активно делимся своим опытом, чтобы защищать жизнь не только в нашей стране, но и на Ближнем Востоке.



Мы ожидаем такого же реалистичного подхода от наших партнеров. Нужны решительные действия против общих угроз как в Украине, так и в регионе Залива. Это не выбор "или-или". Усиление защиты жизни на этом глобальном фронте укрепляет безопасность всех.



Никакого ослабления ограничений против союзника Ирана - России. Наоборот, давление должно расти. Никаких пауз в поддержке Украины - эта поддержка является инвестицией, которая превращается в общую силу.



Режимы в Москве и Тегеране объединяет то, что они понимают только язык силы", - подытожил он.

Удары по Ирану

