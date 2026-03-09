2 109 28
Я недоволен, - Трамп об избрании сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство назначением Моджтабы Хаменеи, сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, новым главой Ирана.
Об этом он сказал в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Трамп?
Журналист прямо спросил Трампа о его отношении к избранию преемника Хаменеи. Трамп, в свою очередь, кратко ответил: "Я недоволен".
Ранее Трамп уже высказывался, что сын Хаменеи - "легковес".
Кроме того, Трамп сказал, что после окончания войны в Иране мир станет "намного безопаснее".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабу назначили новым Верховным лидером Ирана.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будущий верховный лидер Ирана не сможет долго оставаться у власти без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что не хотел бы, чтобы через несколько лет США снова пришлось проводить подобную операцию или допустить появление ядерного оружия в Иране.
