Я недоволен, - Трамп об избрании сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство назначением Моджтабы Хаменеи, сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, новым главой Ирана.

Об этом он сказал в комментарии Fox News.

Что говорит Трамп?

Журналист прямо спросил Трампа о его отношении к избранию преемника Хаменеи. Трамп, в свою очередь, кратко ответил: "Я недоволен".

Ранее Трамп уже высказывался, что сын Хаменеи - "легковес".

Кроме того, Трамп сказал, что после окончания войны в Иране мир станет "намного безопаснее".

Что предшествовало?

