РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10134 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
2 109 28

Я недоволен, - Трамп об избрании сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Трамп о сыне Хаменеи

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство назначением Моджтабы Хаменеи, сына бывшего верховного лидера Али Хаменеи, новым главой Ирана.

Об этом он сказал в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Трамп?

Журналист прямо спросил Трампа о его отношении к избранию преемника Хаменеи. Трамп, в свою очередь, кратко ответил: "Я недоволен".

Ранее Трамп уже высказывался, что сын Хаменеи - "легковес".

Читайте: Режимы Ирана и РФ неразрывно связаны, поэтому давление должно усиливаться, - Сибига

Кроме того, Трамп сказал, что после окончания войны в Иране мир станет "намного безопаснее".

Что предшествовало?

Читайте: Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп

Автор: 

Иран (963) Хаменеи (35) Трамп Дональд (4748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Донні в них ще цих хаменей багато! Хто їх відрізнить в чалмі і з бородою?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:08 Ответить
+3
Невдоволений - накрий його ракетою - ділов то
показать весь комментарий
09.03.2026 14:17 Ответить
+2
Нічого. Скоро своїх 2G до нього відправиш на переговори. Ну бо нафта ж дорожчає. Треба війну зупиняти.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донні в них ще цих хаменей багато! Хто їх відрізнить в чалмі і з бородою?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:08 Ответить
Нічого. Скоро своїх 2G до нього відправиш на переговори. Ну бо нафта ж дорожчає. Треба війну зупиняти.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:11 Ответить
Да п@ц( Не согласовали, емае.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:12 Ответить
ВІН ДЕБІЛ....Якщо 1 світова це війна імперій, 2 світова війна диктатур, то 3 світова війна ДЕБІЛІВ
показать весь комментарий
09.03.2026 14:12 Ответить
і педофілів
показать весь комментарий
09.03.2026 15:13 Ответить
Так, новина про Трампа.
Очікується набіг професійних лайнометників в коменти.
Зараз вони розкажуть хто, що і як той Трамп🤣.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:12 Ответить
@ Зміна режиму в Ірані :

https://pbs.twimg.com/media/HC9p-pIaoAA0WU7?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
09.03.2026 14:14 Ответить
Невдоволений - накрий його ракетою - ділов то
показать весь комментарий
09.03.2026 14:17 Ответить
є ще варіант - відправити на перемовини до нового хаменеї Бібу і Бобу.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:17 Ответить
Aka Зятьок та Вітьок
показать весь комментарий
09.03.2026 14:40 Ответить
Дурень ти, от і незадоволений. Проте путін який задоволений при нафті 120 дол.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:20 Ответить
"Я незадоволений", - то застрелься. Тільки цього разу вже не промаж.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:21 Ответить
Рудому покидьку поталанило ,що він з Ізраїлем там все кромсає.Ті вже том дають десь години 24 на життя))
показать весь комментарий
09.03.2026 14:23 Ответить
Доки в світі правитимуть такі ідіоти, як Трамп, *****, Сі, Зеля, Орбан, Фіцо, Хаменеї - доти будуть війни.
І, головне - обирає же їх хтось... ну, ладно, всі інші, алеж четверо з названих обрані на прямих демократичних виборах більшістю населення (виборців) країни! Хтось 50% отримав, а хтось і всі 73%.... Ось де біда....
показать весь комментарий
09.03.2026 14:23 Ответить
Гітлера теж обрали на демократичних виборах...
показать весь комментарий
09.03.2026 14:28 Ответить
Тільки платний ворог , або просто ідіот , може ставити Президента України , в один ряд з такими персонажами ....
показать весь комментарий
09.03.2026 14:35 Ответить
А ви з історії вибираєте тільки те що вам вигідно? У вас, схоже, дуже специфічний "вибірковий погляд" на історію? Можете заперечити? Заперечуйте та аргументуйте. Натомість ви намагаєтесь навішувати ярлики. До речі, в багатьох містах планети демократичним шляхом мерами обирають котів, собак...
показать весь комментарий
09.03.2026 14:42 Ответить
Сі тут яким боком...він падло, але не з цієї команди
показать весь комментарий
09.03.2026 15:09 Ответить
Український народ у своїй більшості теж не задоволений обранням в США в президентирашистського посіпаку "трамбона"
показать весь комментарий
09.03.2026 14:24 Ответить
став зятя свого
показать весь комментарий
09.03.2026 14:24 Ответить
Незадоволений? Яка "неочікувана" новина😂 Та аятоли на тебе та твою, типу, принциповість, "з прибором клали". Знають бородаті Хотабичі, що ти всеодно "включиш задню", бо панічні коливання на фінансових ринках тобі на виборах в залік не підуть. Безпринципний барига не може бути справжнім лідером.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:26 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 14:28 Ответить
треба будо сина трампона вибрати
або Вітькова з Зятьковим
показать весь комментарий
09.03.2026 14:32 Ответить
Звісно незадоволений бо хтось його місце зайняв, але ти Доні допустив помилку - якби Хаменеї тебе всиновив до того як ти його грохнув, то проблеми б не виникло 🤔
показать весь комментарий
09.03.2026 14:33 Ответить
Аятолла Трамп все распланировал и тут такая незадача...
показать весь комментарий
09.03.2026 14:39 Ответить
Негайно потрібно виправити помилку
показать весь комментарий
09.03.2026 14:39 Ответить
⚡️Україна отримала 11 запитів від країн-сусідів Ірану, європейських держав та США щодо протидії «шахедам», - Зеленський.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:40 Ответить
"Після початку військової кампанії США проти Ірану в американському сегменті інтернеті набрав популярності рух з закликом мобілізувати молодшого сина Дональда Трампа Беррона. Хештег #sendBarron вийшов у тренди соцмережі X, а користувачі масово поширюють меми із вимогою "відправити Беррона на фронт".
показать весь комментарий
09.03.2026 14:46 Ответить
 
 