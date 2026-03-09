Иран пытается держать мир в заложниках. Цель США - уничтожить эту способность, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран пытается держать весь мир в заложниках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на мероприятии в Госдепе США.
Подробности
"Я думаю, мы все сейчас видим угрозу, которую этот клерикальный режим представляет для региона и всего мира. Они пытаются держать мир в заложниках. Они нападают на своих соседей. Они атакуют соседние страны, их энергетическую инфраструктуру, гражданское население, нападают на посольства", - отметил Рубио.
По словам госсекретаря США, иранский режим осуществляет терроризм, используя оружие, такое как ракеты и беспилотники-камикадзе.
"И цель этой миссии (операции США против Ирана. - Ред.) - уничтожить их способность продолжать это делать. Мы уверенно идем к достижению этой цели каждый день, применяя превосходящую силу и чрезвычайную точность", - добавил он.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтаба Хаменеи – сын Али Хаменеи.
