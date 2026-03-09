Иран пытается держать мир в заложниках. Цель США - уничтожить эту способность, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран пытается держать весь мир в заложниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на мероприятии в Госдепе США.

"Я думаю, мы все сейчас видим угрозу, которую этот клерикальный режим представляет для региона и всего мира. Они пытаются держать мир в заложниках. Они нападают на своих соседей. Они атакуют соседние страны, их энергетическую инфраструктуру, гражданское население, нападают на посольства", - отметил Рубио.

По словам госсекретаря США, иранский режим осуществляет терроризм, используя оружие, такое как ракеты и беспилотники-камикадзе.

"И цель этой миссии (операции США против Ирана. - Ред.) - уничтожить их способность продолжать это делать. Мы уверенно идем к достижению этой цели каждый день, применяя превосходящую силу и чрезвычайную точность", - добавил он.

Удары по Ирану

