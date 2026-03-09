РУС
Новости Удары США по Ирану
784 25

Иран пытается держать мир в заложниках. Цель США - уничтожить эту способность, - Рубио

Рубио сделал заявление по поводу операции США в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран пытается держать весь мир в заложниках. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на мероприятии в Госдепе США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я думаю, мы все сейчас видим угрозу, которую этот клерикальный режим представляет для региона и всего мира. Они пытаются держать мир в заложниках. Они нападают на своих соседей. Они атакуют соседние страны, их энергетическую инфраструктуру, гражданское население, нападают на посольства", - отметил Рубио.

По словам госсекретаря США, иранский режим осуществляет терроризм, используя оружие, такое как ракеты и беспилотники-камикадзе.

"И цель этой миссии (операции США против Ирана. - Ред.) - уничтожить их способность продолжать это делать. Мы уверенно идем к достижению этой цели каждый день, применяя превосходящую силу и чрезвычайную точность", - добавил он.

Читайте: Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже в Иране определили следующего верховного лидера страны после голосования в Ассамблее экспертов. Им стал Моджтаба Хаменеи – сын Али Хаменеи.

Читайте также: Я недоволен, - Трамп об избрании сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Автор: 

Иран (963) США (7224) Рубио Марко (382)
Топ комментарии
+4
А Рубі не бачить, що це саме робить путінська росія? Він реально не розуміє, що перш за все саме путінська росія загрожує всьому світу?
Що це за ганебна вибірковість?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:23 Ответить
+3
А коли Іран почав тримати в заручниках весь світ? Здається не так давно. Хоча режим аятол там вже давненько. Що ж таке сталося?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:30 Ответить
+2
Путін привітав Моджтабу Хаменеї на посаді лідера Ірану і побажав успіхів
показать весь комментарий
09.03.2026 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Путін привітав Моджтабу Хаменеї на посаді лідера Ірану і побажав успіхів
показать весь комментарий
09.03.2026 17:20 Ответить
В привітанні Путін заявив, що на посаді Моджтабу Хаменеї потрібно буде "велика мужність і самовідданість".

"Упевнений, що Ви з честю продовжите справу Вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань", - сказано у привітанні.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:23 Ответить
Там польський любитель руського міру з числа їх депутатів, щось подібне крякнув і засудив дії США, так йому з посольства США навіть.погрози пішли. А от пуйло пі...дить те саме і щодня та ще і ракети іранські наводить на бази американців, то це все норм.
Йо...нулись остаточно і виглядають огидно.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:26 Ответить
"Росія була і буде надійним партнером Ісламської Республіки. Бажаю Вам успіхів у вирішенні складних завдань, що стоять перед вами, а також міцного здоров'я і сили духу", - йдеться в вітальній телеграмі.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:25 Ответить
Трампа срачка не візьме, це ж каже його кумір владімвладімирч.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:27 Ответить
Партнер). Дружище из москвы...
показать весь комментарий
09.03.2026 17:35 Ответить
Це каже його куратор агенту фсб
показать весь комментарий
09.03.2026 17:42 Ответить
Іран разом з московітами ****** та хунхузами з площі Тяньамень, це роблять РАЗОМ, і Трампом керують, через вітькоффа-зятькофа!
В США, це теж знають…
показать весь комментарий
09.03.2026 17:21 Ответить
А Рубі не бачить, що це саме робить путінська росія? Він реально не розуміє, що перш за все саме путінська росія загрожує всьому світу?
Що це за ганебна вибірковість?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:23 Ответить
Тих у кого є ЯЗ критикувати не можна, щоб не було ескалації якщо б Іран встиг би її зробити, з ним також би ввічливо розмовляли, а не бомбили...
показать весь комментарий
09.03.2026 18:09 Ответить
Вже французи йдуть на допомогу - будуть Ормузьку протоку прикривати
показать весь комментарий
09.03.2026 17:24 Ответить
як сказав рудий - після бійки кулаками не махають
показать весь комментарий
09.03.2026 17:27 Ответить
Та там війни хватить на всіх - і на французів і на англійців
показать весь комментарий
09.03.2026 17:30 Ответить
Після бійки треба застібати ширіньку
показать весь комментарий
09.03.2026 17:46 Ответить
Мета благородна... Але чи здатність є?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:25 Ответить
Так, мета США - знищити цю здатність, - та впихрутирлдину Трамбона до іранськой нафти як впіхнули її до венісуєль ськой.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:26 Ответить
Взагалі то до цієї війни Іран не помічали 50 років. І не помічали б і далі.....та й таке
показать весь комментарий
09.03.2026 17:28 Ответить
США замечали много раз, начиная с 1979. Израиль еще больше(по известным причинам).
показать весь комментарий
09.03.2026 17:38 Ответить
А коли Іран почав тримати в заручниках весь світ? Здається не так давно. Хоча режим аятол там вже давненько. Що ж таке сталося?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:30 Ответить
⚡️Наступний раунд переговорів між Україною, росією та США має відбутися 11 березня в Стамбулі - NV
показать весь комментарий
09.03.2026 17:34 Ответить
Скоріше трампонутий тримає світ у заручниках своїх тарганів яки розмножуються в голові
показать весь комментарий
09.03.2026 17:38 Ответить
США же не хотело лезть в дела мира. И вообще гордилось как им на всех плевать. Вот Ирану тоже плевать.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:44 Ответить
Напад Ірану на сусідні країни відкриває можливості для антишиїтської релігійної кампанії всіма засобами масової інформації цих країн. Аятолли з їх радикалізмом та фінансуванням тероризму, схоже, більше їм не подобаються.
показать весь комментарий
09.03.2026 17:49 Ответить
Іран провокує розпалення нового витка війни... Лупить по всіх сусідах - навіть по тих, хто не приймає прямої участі в конфлікті... Цікаво - коли у сусідів "лопне терпіння"?
показать весь комментарий
09.03.2026 17:55 Ответить
 
 