УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12071 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану
6 372 41

Іран атакував балістикою німецькі війська у Йорданії, - Spiegel

Іран вдарив по німецьких військах у Йорданії: що відомо?

Іран атакував балістичними ракетами німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також розміщені ВПС США.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Повідомляється, що було уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.

Оскільки німецькі солдати на момент атаки перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Поки що незрозуміло, чи саме ракети влучили в базу, чи уламки ракет, перехоплені ППО.

"Німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років; звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході німецькі збройні сили вже превентивно скоротили свій особовий склад в Аль-Азраку; раніше там було розміщено невелику тризначну кількість солдатів", - пише видання.

Читайте: Іран готовий відкрити Ормузьку протоку для країн, які вишлють послів США та Ізраїлю

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Радники Трампа закликають його знайти вихід із війни з Іраном, - WSJ

Автор: 

Німеччина (8082) Іран (3507) обстріл (34491)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Іран в прямому сенсі бикує, а точніше скоює терористичні дії. Консультаці і плани дій надають друзі із москви.
показати весь коментар
10.03.2026 10:43 Відповісти
+11
Іран може й бикує., але на мій погляд це Анкорідж в дії. Вся ця трамбонівська маячня на користь лише *****
показати весь коментар
10.03.2026 10:59 Відповісти
+9
цікаво, хто дав геолокацію у режимі онлайна та навів ракети аятол?
чиї це були супутники?
показати весь коментар
10.03.2026 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іран в прямому сенсі бикує, а точніше скоює терористичні дії. Консультаці і плани дій надають друзі із москви.
показати весь коментар
10.03.2026 10:43 Відповісти
Я думаю, війна з Іраном майже завершена - Трамп
показати весь коментар
10.03.2026 10:44 Відповісти
Іран може й бикує., але на мій погляд це Анкорідж в дії. Вся ця трамбонівська маячня на користь лише *****
показати весь коментар
10.03.2026 10:59 Відповісти
~ 900 км до іранського кордону ... далеченько пульнули. Ще не все ізраїльтяни і США знайшли та знищили 🤔
показати весь коментар
10.03.2026 10:45 Відповісти
без сухопутної операції усе знайти та знищити нереально
показати весь коментар
10.03.2026 10:49 Відповісти
Виробництво балістичних ракет - то складне виробництво, яке потребує як мінімум електрики. Ще тиждень і овцейобам розвалять всі заводи, які це можуть робити, і всі електростанції. І все. Ізраїль почав гатити по ніфтогазовому комплексу, який Трампон хотів прибрати до рук. Думаю, якщо ізраїлітяни будуть бачити, що зі зміною режиму нічого не виходить, то вони ********* Іран в камʼяний вік без нафти, газу, електрики і будь якого виробництва.
показати весь коментар
10.03.2026 10:58 Відповісти
в теорії всю комплектовку може підігнати китай, а вівцелюбам залишитсья лише скрутити до купи у своїх тоннелях.
проте тут виникає закономірне питання: а чи потрібна самим китайцям блокада протоки? їм же теж якось харчуватись треба.
показати весь коментар
10.03.2026 11:04 Відповісти
Китайців ірвнці не палять і їхні танкри вільно плавають протокою.
показати весь коментар
10.03.2026 11:28 Відповісти
та ладно, вони навіть свій власний тіньовий танкер завалили
показати весь коментар
10.03.2026 11:44 Відповісти
Мабуть возив не іранську нафту.
показати весь коментар
10.03.2026 13:09 Відповісти
танкери не ходять не чарез небезпеку бути втопленим, а через те, що страховики відмовилися страхувати танкери, які будуть тудой ходити. І це розповсюджується на всіх, включаючи танкери для китайців. Бо всі страхуються в одних і тих самих страховиків.
показати весь коментар
10.03.2026 11:47 Відповісти
У китайців свої страхові компанії. Кажуть по тєліку що тільки китайці вільно ходять по протоці і іранці їх не палять/топлять.
показати весь коментар
10.03.2026 13:07 Відповісти
В мережі є декілька ресурсів, які відстежують переміщення судів (в т.ч. в Ормузькій затоці). Можете самі подивитись шо там робиться. На початку декілька суден вийшло з іранського порту, а потім там все затихло. В Ірану лише один порт, де можуть відвантажувати нафту, і, якшо я не помиляюся, там шось добряче бабахнуло недавно.
показати весь коментар
10.03.2026 13:46 Відповісти
Сьогодні Швець розповідав що Китай з аятолами домовився і його танкери проходять вільно, в іншим зась.
показати весь коментар
10.03.2026 13:49 Відповісти
Наприклад https://www.marinevesseltraffic.com/HORMUZ%20STRAIT/ship-traffic-tracker#gotomap
перше шо гугл видав. Є декілька кораблів з або в Іран в протоці. Але без нафти.
показати весь коментар
10.03.2026 13:52 Відповісти
підганяє комплектовку рашка, а для її збирання багато електрики не треба, усі заводи давно вже перенесені під землю, виковирювати їх звідти будуть довго
показати весь коментар
10.03.2026 16:27 Відповісти
ращка не може підганяти ком плектовку до балістики: їм самиим не вистачає; удари по військових заводих додають проблеми; самі у корейців клянчать.
показати весь коментар
10.03.2026 17:16 Відповісти
Що німецькі війська роблять в Йорданії?
показати весь коментар
10.03.2026 10:46 Відповісти
Статтю прочитати релігія не дозволяє?
показати весь коментар
10.03.2026 10:48 Відповісти
Які терористи нападають на Німеччину? Мабуть ті ж самі що і на сша.
показати весь коментар
10.03.2026 10:57 Відповісти
Німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років; звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Джерело: https://censor.net/ua/n3604446
показати весь коментар
10.03.2026 11:26 Відповісти
"Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників."Ось тому я і спитав що німецькі війська роблять в Йорданії,адже якщо вони підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію то Німеччині також загрожують якісь терористи.Які конкретно?
показати весь коментар
10.03.2026 18:18 Відповісти
Не війська. У Німеччині немає армії.
показати весь коментар
10.03.2026 10:51 Відповісти
А де ж служать німецькі військові якщо армії нема?
показати весь коментар
10.03.2026 10:59 Відповісти
Створюють видимість. Ви коли-небудь чули щоб німецька армія збиралася більше 50-100 солдатів? Армія-фейк.
показати весь коментар
10.03.2026 11:03 Відповісти
цікаво, хто дав геолокацію у режимі онлайна та навів ракети аятол?
чиї це були супутники?
показати весь коментар
10.03.2026 10:48 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2026 10:52 Відповісти
На йорданську авіабазу? Гуглмапс 😉
показати весь коментар
10.03.2026 10:53 Відповісти
особливо у режимі онлайн на гуглмапс добре видно новоприбулі літаки впс США
показати весь коментар
10.03.2026 10:54 Відповісти
Ну уразили німецьку казарму а вона не сильно "новоприбула" та і на гуглмапс добре видно місця для стоянки з літаками як транспортними так і винищувачами, тож навіть якщо в сліпу пуляти то велика вірогідність що в щось та попадеш
показати весь коментар
10.03.2026 10:59 Відповісти
Кацапи. Хто ж ще. Відволікають світ від України. Їм треба розпорошити світову увагу та допомогу від війни в Україні.
показати весь коментар
10.03.2026 10:53 Відповісти
Інтереси співпали: кацапам потрібно відволікти увагу від України, Донні - відволікти увагу від файлів Епштейна (бо там вже зовсім небезпечна інформація полізла). Ще й обом потрібен привід для зняття санкцій з нафти.

- Чи є у вас план, містер Фікс!
- А як же! Гарний, міцний! Перша партія була з Венесуели, а зараз іранська!
показати весь коментар
10.03.2026 11:14 Відповісти
класна тактика "превентивно скорочувати особовий склад в зоні бойових дій"
показати весь коментар
10.03.2026 11:04 Відповісти
Україна занепокоєна.
показати весь коментар
10.03.2026 11:21 Відповісти
Казус Беллі.
показати весь коментар
10.03.2026 11:30 Відповісти
Німецькі куколди як завжди утруться, їм не звикати
показати весь коментар
10.03.2026 11:37 Відповісти
Пошла вода в хату! Колбасники---- не спать!
показати весь коментар
10.03.2026 11:44 Відповісти
Поки не зрозуміло - щоб бути такими незрозумілими довго вчитись треба . Воно ж зовсім не видно чи уламки на дах впали , чи ракета вибухнула .
показати весь коментар
10.03.2026 11:59 Відповісти
Das ist fantastisch!
показати весь коментар
10.03.2026 20:28 Відповісти
 
 