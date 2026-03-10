Іран атакував балістикою німецькі війська у Йорданії, - Spiegel

Іран атакував балістичними ракетами німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також розміщені ВПС США.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повідомляється, що було уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.

Оскільки німецькі солдати на момент атаки перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Поки що незрозуміло, чи саме ракети влучили в базу, чи уламки ракет, перехоплені ППО.

"Німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років; звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході німецькі збройні сили вже превентивно скоротили свій особовий склад в Аль-Азраку; раніше там було розміщено невелику тризначну кількість солдатів", - пише видання.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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