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Новини Операція США проти Ірану
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Іран готовий відкрити Ормузьку протоку для країн, які вишлють послів США та Ізраїлю

Іран назвав умову для відкриття Ормузької протоки

Корпус вартових ісламської революції заявив, що дозволить вільне проходження через Ормузьку протоку для арабських і європейських країн, які вишлють послів США та Ізраїлю зі своєї території.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там зазначили, що держави, які розірвуть дипломатичні відносини з Вашингтоном і Тель-Авівом, отримають "повне право та свободу" користуватися протокою.

Наразі сотні суден залишаються на якорі по обидва боки стратегічного водного шляху. 

Через Ормузьку протоку зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Також читайте: США від початку операції "Епічна лють" уразили понад 50 іранських кораблів. ІНФОГРАФІКА

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Радники Трампа закликають його знайти вихід із війни з Іраном, - WSJ

Автор: 

Ізраїль (1993) Іран (3507) США (26755) Ормузька протока (203)
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Топ коментарі
+14
@ (в перекладі):
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
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10.03.2026 10:32 Відповісти
+8
Нігуя собі! - Трампа на них нема
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10.03.2026 10:06 Відповісти
+7
Ого! Цікаво, хтось вишле?
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10.03.2026 10:01 Відповісти
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Ого! Цікаво, хтось вишле?
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10.03.2026 10:01 Відповісти
Може і вислали б ті (наприклад Африканські) у кого грошей на нафту нема.
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10.03.2026 10:35 Відповісти
Нагадало "уйдітє с нашева данбаса"))))
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10.03.2026 10:01 Відповісти
Нігуя собі! - Трампа на них нема
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10.03.2026 10:06 Відповісти
Так він вже зарахував собі ще одну закінчену війни, зараз готується закінчити на кубі, тільки спочатку треба її почати. Ця тварина ще гірша за ху....ло
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10.03.2026 11:06 Відповісти
Це художній свист.
Як вони це будуть контролювати?
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10.03.2026 10:11 Відповісти
І головне - який страховик погодиться на такі ризики.
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10.03.2026 10:12 Відповісти
У Куби є усі шанси стати світовим перевізником нафти
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10.03.2026 10:28 Відповісти
Залишилося навчитися перевозити нафту надувними матрацами. 😁
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10.03.2026 11:28 Відповісти
А Куба арабська чи європейська країна?
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10.03.2026 12:16 Відповісти
ні те ні те, Куба іпанавтська
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10.03.2026 15:59 Відповісти
шахедами
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10.03.2026 10:16 Відповісти
Що шахедами?
Шахед знатиме що під прапором Гвіани іде саудівська нафта?
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10.03.2026 11:27 Відповісти
да пофіг шо і під яким прапором) іде))
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10.03.2026 12:59 Відповісти
Саме тому це художній свист.
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10.03.2026 20:31 Відповісти
Толково 😂
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10.03.2026 10:12 Відповісти
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10.03.2026 10:12 Відповісти
Оце то взули гамедрику!
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10.03.2026 10:12 Відповісти
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10.03.2026 10:15 Відповісти
А що скаже товаріщ Трамп? Кубі пригрозить?
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10.03.2026 10:17 Відповісти
Трамп - твій товариш? Це зовсім не смішно.
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10.03.2026 13:48 Відповісти
Ви не знаєте, що Трамп таваріщ путлєра і Нетаньяху? Схоже це знають всі крім вас і Конгресу США.
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10.03.2026 22:58 Відповісти
Силою змусять відкрити.
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10.03.2026 10:18 Відповісти
нове мистецтво дипломатії поширюється світом - як сформулювати умови "для досягнення компромісу" таким чином, аби інша сторона(и) не мали можливості виконати їх або фізічно, або інституційно..
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10.03.2026 10:19 Відповісти
Та *********** уже этих бармалеев *****, враз и навсегда.
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10.03.2026 10:28 Відповісти
Доні любить сдєлкі і мастєр сдєлок, заради миру в Європі він пропонує подарувати, всупереч Міжнародному праву і міждержавним угодам, рашці Крим - 27000 кВкм, Донецьку обл - 26517кВкм, Луганську обл - 26683 кВкм. Чому б не подарувати бармалєям порівняно маленький Ізраїль - 22145 кВ км (тим більше що Ізраїль розпочав війну) заради миру в Перській затоці і благополуччя економіки всього світу? І вовки будуть ситі і вівці США - Катар, Бахрейн, ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія, цілі - і агресор буде покараний, і думаю Іран за такий гешефт погодиться, ще й приплатити відмовою від створення ЯЗ. Ви не подумайте, що я фанат іранської диктатури, я не Трамп, який мліє від *****, просто сдєлка набагато вигідніша для світу, ніж Україною торгувати. І премію Миру Трамп за сдєлку мирового масштабу 100% отримає, навіть я проголосую хрін з ним, нехай подавиться, аби дизель подешевшав.
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10.03.2026 23:35 Відповісти
@ (в перекладі):
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
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10.03.2026 10:32 Відповісти
Доні опять всєх пєрєіграл.
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10.03.2026 10:36 Відповісти
Проміжні вибори можна вважати гарантовано програними, в це означає посилення глобалістів. Наслідки для України - можете самі здогадатися.
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10.03.2026 10:39 Відповісти
Україна була, є і буде!
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10.03.2026 10:41 Відповісти
6. thaad беззахисний перед шахєдами.
7. pac-3 збивати шахєди вкрай дорого та неекономно.
8. США та Ізраїль визнали, шо не готові протидіяти шахєдам, наявне озброєння не є достатньо ефективним.
9. ***** досяг мети - нафта реально здорожчала та знято санкції з кацапської нафти.
10. кацапи надають супутникові дані аятолам для нанесення ударів, США мовчки за цим спостерігають.
11. один день війни проти ірану коштує США понад 1 млрд. $, у разі сухопутної операції ціна питання зросте мінімум у 2 рази.
12. пріоритет постачання озброєнь, зокрема ппо - близький схід, а для України - за остаточним принципом
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10.03.2026 10:47 Відповісти
ніхто про епштейна звісно-що не забув. а останні опубліковані дані взагалі роблять забуття неможливим. проте, респи показали, шо вони за будь-яких умов не будуть топити додіка, поки той сам не потоне на проміжних виборах.
шейхи останні десятиліття позиціонували себе як спокійну гавань для будь-якого капіталу. той же Дубай скоротив свою залежність від нафтових доходів до 10%. тепер все це зруйновано. вільний капітал буде евакуйовано з близького сходу (куди? - хороше питання). відновлення займе роки чи навіть десятиліття. тому навіть мільярд баксів на день - це насіння у порівнянні із можливим поверненням капіталу до амерички.
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10.03.2026 10:53 Відповісти
Півправда, змішана з дезінформаціє
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10.03.2026 13:45 Відповісти
Гарна ідея - через якесь Антигуа тягати нафту, чи мабуть в Ірану є список?
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10.03.2026 10:37 Відповісти
Це дуже вузька протока. Навіть є регулювання руху щоб кораблі не стикалися. Щоб відкрити його доведеться повністю знищити Іран, але і це не гарантує що кораблі не будуть топити.
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10.03.2026 10:45 Відповісти
Як ви собы уявляєте "повністю знищити Іран"? Зробити геноцид 80 мільйонів людей? На таке і десятиліття не вистачить...
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10.03.2026 11:11 Відповісти
Можна влаштувати міжусобний хаос. З тупими арабськими гамадрилами це завжди працювало.
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10.03.2026 11:21 Відповісти
Можна вибити КВІР з усього узбережжя Перської затоки і океану - це реалістичного. Але це - сухопутна операція. Трамп - дибіл, він на це не здатний, тому він обере зняття санкцій з *****
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10.03.2026 11:40 Відповісти
Навіть міжусобний хаос не здатний "повністю знищити Іран".
Я вас запитував про якийсь реальній план, а не про плани в стилі Трампа - по типу "почнімо а далі побачимо"...
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10.03.2026 12:16 Відповісти
А як щодо того, щоб спершу подумати головою, перш ніж щось постити.
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10.03.2026 13:59 Відповісти
А їм що не розповіли що трампонутий вже виграв війну.
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10.03.2026 11:01 Відповісти
Це тролінг взагалі, вони чудово знають, що ніхто нікого не вишле)
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10.03.2026 11:27 Відповісти
Це жарт до першого квітня - вони мають рацію, адже вже майже перше квітня.
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10.03.2026 13:54 Відповісти
 
 