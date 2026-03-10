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Іран готовий відкрити Ормузьку протоку для країн, які вишлють послів США та Ізраїлю
Корпус вартових ісламської революції заявив, що дозволить вільне проходження через Ормузьку протоку для арабських і європейських країн, які вишлють послів США та Ізраїлю зі своєї території.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Там зазначили, що держави, які розірвуть дипломатичні відносини з Вашингтоном і Тель-Авівом, отримають "повне право та свободу" користуватися протокою.
Наразі сотні суден залишаються на якорі по обидва боки стратегічного водного шляху.
Через Ормузьку протоку зазвичай транспортується близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+14 Тонка червона лінія
показати весь коментар10.03.2026 10:32 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.03.2026 10:06 Відповісти Посилання
+7 Randall Flag #387882
показати весь коментар10.03.2026 10:01 Відповісти Посилання
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Як вони це будуть контролювати?
Шахед знатиме що під прапором Гвіани іде саудівська нафта?
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
7. pac-3 збивати шахєди вкрай дорого та неекономно.
8. США та Ізраїль визнали, шо не готові протидіяти шахєдам, наявне озброєння не є достатньо ефективним.
9. ***** досяг мети - нафта реально здорожчала та знято санкції з кацапської нафти.
10. кацапи надають супутникові дані аятолам для нанесення ударів, США мовчки за цим спостерігають.
11. один день війни проти ірану коштує США понад 1 млрд. $, у разі сухопутної операції ціна питання зросте мінімум у 2 рази.
12. пріоритет постачання озброєнь, зокрема ппо - близький схід, а для України - за остаточним принципом
шейхи останні десятиліття позиціонували себе як спокійну гавань для будь-якого капіталу. той же Дубай скоротив свою залежність від нафтових доходів до 10%. тепер все це зруйновано. вільний капітал буде евакуйовано з близького сходу (куди? - хороше питання). відновлення займе роки чи навіть десятиліття. тому навіть мільярд баксів на день - це насіння у порівнянні із можливим поверненням капіталу до амерички.
Я вас запитував про якийсь реальній план, а не про плани в стилі Трампа - по типу "почнімо а далі побачимо"...