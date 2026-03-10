1 492 27
Иран готов открыть Ормузский пролив для стран, которые вышлют послов США и Израиля
Корпус стражей исламской революции заявил, что разрешит свободное прохождение через Ормузский пролив для арабских и европейских стран, которые вышлют послов США и Израиля со своей территории.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Там отметили, что государства, которые разорвут дипломатические отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом, получат "полное право и свободу" пользоваться проливом.
Сейчас сотни судов остаются на якоре по обе стороны стратегического водного пути.
Через Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Як вони це будуть контролювати?
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
7. pac-3 збивати шахєди вкрай дорого та неекономно.
8. США та Ізраїль визнали, шо не готові протидіяти шахєдам, наявне озброєння не є достатньо ефективним.
9. ***** досяг мети - нафта реально здорожчала та знято санкції з кацапської нафти.
10. кацапи надають супутникові дані аятолам для нанесення ударів, США мовчки за цим спостерігають.
11. один день війни проти ірану коштує США понад 1 млрд. $, у разі сухопутної операції ціна питання зросте мінімум у 2 рази.
12. пріоритет постачання озброєнь, зокрема ппо - близький схід, а для України - за остаточним принципом
шейхи останні десятиліття позиціонували себе як спокійну гавань для будь-якого капіталу. той же Дубай скоротив свою залежність від нафтових доходів до 10%. тепер все це зруйновано. вільний капітал буде евакуйовано з близького сходу (куди? - хороше питання). відновлення займе роки чи навіть десятиліття. тому навіть мільярд баксів на день - це насіння у порівнянні із можливим поверненням капіталу до амерички.