РУС
Новости Удары США по Ирану
1 492 27

Иран готов открыть Ормузский пролив для стран, которые вышлют послов США и Израиля

Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции заявил, что разрешит свободное прохождение через Ормузский пролив для арабских и европейских стран, которые вышлют послов США и Израиля со своей территории.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Там отметили, что государства, которые разорвут дипломатические отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом, получат "полное право и свободу" пользоваться проливом.

Сейчас сотни судов остаются на якоре по обе стороны стратегического водного пути. 

Через Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Автор: 

Израиль (537) Иран (986) США (7234)
Топ комментарии
+5
Нігуя собі! - Трампа на них нема
10.03.2026 10:06 Ответить
+4
Нагадало "уйдітє с нашева данбаса"))))
10.03.2026 10:01 Ответить
+4
@ (в перекладі):
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
10.03.2026 10:32 Ответить
Ого! Цікаво, хтось вишле?
10.03.2026 10:01 Ответить
Може і вислали б ті (наприклад Африканські) у кого грошей на нафту нема.
10.03.2026 10:35 Ответить
Нагадало "уйдітє с нашева данбаса"))))
10.03.2026 10:01 Ответить
Нігуя собі! - Трампа на них нема
10.03.2026 10:06 Ответить
Так він вже зарахував собі ще одну закінчену війни, зараз готується закінчити на кубі, тільки спочатку треба її почати. Ця тварина ще гірша за ху....ло
10.03.2026 11:06 Ответить
Це художній свист.
Як вони це будуть контролювати?
10.03.2026 10:11 Ответить
І головне - який страховик погодиться на такі ризики.
10.03.2026 10:12 Ответить
У Куби є усі шанси стати світовим перевізником нафти
10.03.2026 10:28 Ответить
шахедами
10.03.2026 10:16 Ответить
Толково 😂
10.03.2026 10:12 Ответить
10.03.2026 10:12 Ответить
Оце то взули гамедрику!
10.03.2026 10:12 Ответить
10.03.2026 10:15 Ответить
А що скаже товаріщ Трамп? Кубі пригрозить?
10.03.2026 10:17 Ответить
Силою змусять відкрити.
10.03.2026 10:18 Ответить
нове мистецтво дипломатії поширюється світом - як сформулювати умови "для досягнення компромісу" таким чином, аби інша сторона(и) не мали можливості виконати їх або фізічно, або інституційно..
10.03.2026 10:19 Ответить
Та *********** уже этих бармалеев *****, враз и навсегда.
10.03.2026 10:28 Ответить
@ (в перекладі):
Підсумки першого тижня "СВО" на Близькому Сході:
1. Режим аятол не впав, головного знову звуть Хаменеї, і той ще радикальніше і готовий помститись.
2. Нафта по 100 $ але араби на цьому заробити не можуть, зате ***** може.
3. Україну просять закрити небо над Близьким Сходом.
4. На Трампа з Ізраїлем розлютилися не лише аятоли, а й арабські шейхи.
5. Зате ніхто не згадує про Епштейна.
10.03.2026 10:32 Ответить
Доні опять всєх пєрєіграл.
10.03.2026 10:36 Ответить
Проміжні вибори можна вважати гарантовано програними, в це означає посилення глобалістів. Наслідки для України - можете самі здогадатися.
10.03.2026 10:39 Ответить
Україна була, є і буде!
10.03.2026 10:41 Ответить
6. thaad беззахисний перед шахєдами.
7. pac-3 збивати шахєди вкрай дорого та неекономно.
8. США та Ізраїль визнали, шо не готові протидіяти шахєдам, наявне озброєння не є достатньо ефективним.
9. ***** досяг мети - нафта реально здорожчала та знято санкції з кацапської нафти.
10. кацапи надають супутникові дані аятолам для нанесення ударів, США мовчки за цим спостерігають.
11. один день війни проти ірану коштує США понад 1 млрд. $, у разі сухопутної операції ціна питання зросте мінімум у 2 рази.
12. пріоритет постачання озброєнь, зокрема ппо - близький схід, а для України - за остаточним принципом
10.03.2026 10:47 Ответить
ніхто про епштейна звісно-що не забув. а останні опубліковані дані взагалі роблять забуття неможливим. проте, респи показали, шо вони за будь-яких умов не будуть топити додіка, поки той сам не потоне на проміжних виборах.
шейхи останні десятиліття позиціонували себе як спокійну гавань для будь-якого капіталу. той же Дубай скоротив свою залежність від нафтових доходів до 10%. тепер все це зруйновано. вільний капітал буде евакуйовано з близького сходу (куди? - хороше питання). відновлення займе роки чи навіть десятиліття. тому навіть мільярд баксів на день - це насіння у порівнянні із можливим поверненням капіталу до амерички.
10.03.2026 10:53 Ответить
Гарна ідея - через якесь Антигуа тягати нафту, чи мабуть в Ірану є список?
10.03.2026 10:37 Ответить
Це дуже вузька протока. Навіть є регулювання руху щоб кораблі не стикалися. Щоб відкрити його доведеться повністю знищити Іран, але і це не гарантує що кораблі не будуть топити.
10.03.2026 10:45 Ответить
Як ви собы уявляєте "повністю знищити Іран"? Зробити геноцид 80 мільйонів людей? На таке і десятиліття не вистачить...
10.03.2026 11:11 Ответить
А їм що не розповіли що трампонутий вже виграв війну.
10.03.2026 11:01 Ответить
 
 