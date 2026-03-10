Иран готов открыть Ормузский пролив для стран, которые вышлют послов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции заявил, что разрешит свободное прохождение через Ормузский пролив для арабских и европейских стран, которые вышлют послов США и Израиля со своей территории.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Там отметили, что государства, которые разорвут дипломатические отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом, получат "полное право и свободу" пользоваться проливом.

Сейчас сотни судов остаются на якоре по обе стороны стратегического водного пути.

Через Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Удары по Ирану

