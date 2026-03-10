РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
2 876 23

Советники Трампа призывают его найти выход из войны с Ираном, - WSJ

Советники Трампа ищут стратегию выхода США из войны против Ирана

Часть советников президента США Дональда Трампа рекомендуют искать стратегию выхода из войны против Ирана. Причиной называют рост цен на нефть и политические риски затяжного конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп на пресс-конференции 9 марта заявил, что военная операция против Ирана в основном достигла своих целей. Однако глава Белого дома не назвал четких сроков завершения войны против Ирана, заявив, что миссия завершится "очень скоро".

В команде Трампа сомневаются в скором выходе США из войны

Некоторые представители администрации Трампа заявляют, что Соединенным Штатам будет сложно быстро выйти из войны на Ближнем Востоке. По их словам, это маловероятно до тех пор, пока Иран продолжает атаковать страны региона, а Израиль настаивает на дальнейших ударах по иранским целям.

Один из источников отметил, что Трамп вряд ли прекратит военную кампанию, пока не сможет заявить о убедительной победе, особенно учитывая военное превосходство США.

Кроме того, несколько человек, знакомых с взглядами американского президента, рассказали, что он иногда удивляется, почему Тегеран не сдается, несмотря на непрерывную совместную операцию США и Израиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США еще не решили вопрос наземной операции в Иране

На прошлой неделе Трамп заявил, что стремится к "безоговорочной капитуляции" Ирана и не исключил возможности отправки американских сухопутных войск. В то же время в интервью The New York Times он отметил, что далек от решения отдать такой приказ.

В понедельник президент также заговорил о возможном скором завершении войны, но в то же время подчеркнул, что США "могли бы пойти дальше". По данным источников, Трамп публично намекал и в частных беседах говорил помощникам, что поддержал бы ликвидацию младшего Хаменеи - нового верховного лидера Ирана, если тот не согласится на требования США.

Экономические и политические риски войны

Заявления Трампа прозвучали на фоне резких колебаний цен на нефть, которые сначала превысили 100 долларов за баррель, а затем начали снижаться. Это усилило беспокойство среди союзников президента по поводу экономических затрат и политических последствий конфликта.

По информации источников, часть советников убеждает Трампа показать, что военные уже в значительной степени достигли поставленных целей, и представить стратегию завершения войны. Хотя многие сторонники президента среди консервативного электората поддерживают начальную операцию, в Белом доме опасаются, что затяжной конфликт может ослабить эту поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война США против Ирана нанесет удар по европейской и азиатской экономикам больше, чем по американской, - FT

Кроме того, Трампа ознакомили с результатами некоторых социологических опросов, которые показывают, что большинство американцев выступают против войны. В связи с этим его команда также обсуждает более агрессивную коммуникационную стратегию, чтобы убедить общественность в необходимости военных действий, особенно на фоне роста цен на бензин.

По данным издания, некоторые республиканцы уже выразили обеспокоенность из-за подорожания нефти и возможных политических последствий накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый уровень угрозы: Иран анонсировал запуск ракет с боеголовками весом 1000 кг

Автор: 

Иран (986) Трамп Дональд (4756)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Операція «Епічна лють» перетворилась на «Наскок рудого півня».
Як кажуть інженери «Без якісного ТЗ вийде ХЗ».
Коли у радниках «Люсі 2-3 тижні» омериканського розливу то завжди виходить хєрня з плануванням.
Ну, а тепер мавпо-гегемону треба думать як викараскатися з халепи з переможним гу-гу-канням і биттям у груди.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:46 Ответить
+8
Хай скаже, що це війна Байдена
показать весь комментарий
10.03.2026 07:57 Ответить
+7
Мавпі дали гранату.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мавпі дали гранату.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:39 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Некоторые недоумевают: как же так? То Трамп громит Иран, то он уже победил, хотя никто не сдается.
То обещает ужас, то анонсирует отползание.
В восточных единоборствах есть стиль пьяной обезьяны. И он гораздо осмысленнее, чем политический стиль рыжей пакли.
Хаос - не стратегия."
показать весь комментарий
10.03.2026 07:53 Ответить
Це стиль трусливої абізяни
показать весь комментарий
10.03.2026 08:32 Ответить
а как же теория управляемого хаоса?согласно которой хаос очень даже стратегия.
показать весь комментарий
10.03.2026 09:29 Ответить
Выхода нет бомбежки нужно продолжать, проявление слабости недопустимо.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:40 Ответить
Корень зла находится не в Тегеране, а в мааацкве. Трампон, ты не там бомбишь.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:40 Ответить
Скоро він нас бомбити буде, а не Москву - з РФ уже санкції зняв. Трамп - чисто їх агент вчисту як Орбан - доречі який кращий його друг
показать весь комментарий
10.03.2026 08:19 Ответить
А чому Трамп не каже: Ізраїль почав, хай він і розбирається! От сміху було би!
показать весь комментарий
10.03.2026 07:44 Ответить
В Трампа деменція. Буде веселіше, якщо дасть вказівку перейти на бік Ірану і воювати далі.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:06 Ответить
Операція «Епічна лють» перетворилась на «Наскок рудого півня».
Як кажуть інженери «Без якісного ТЗ вийде ХЗ».
Коли у радниках «Люсі 2-3 тижні» омериканського розливу то завжди виходить хєрня з плануванням.
Ну, а тепер мавпо-гегемону треба думать як викараскатися з халепи з переможним гу-гу-канням і биттям у груди.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:46 Ответить
рішення давно є!
з ганьбою звалити не обертаючись, залишити союзника ізраїль та саудитів самих.
але, звісно, об'явити себе найвеличнішим переможцем.
піндоси так робили завжди!
показать весь комментарий
10.03.2026 07:48 Ответить
...і підісрати Ізраїль(((
показать весь комментарий
10.03.2026 07:54 Ответить
Коли Іран перестане брикатися - шмаляти ракети і Шахеди - то може й закінчувати
показать весь комментарий
10.03.2026 07:56 Ответить
Здається, справжня американська військова компанія тривала лише першу добу, після якої щось потроху робив Ізраїль (причому переважно проти ісламських союзників Ірану), а Трамп весь наступний тиждень воював переважно язиком.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:56 Ответить
Банкрут по життю - у всьому банкрут, до чого б він не доторкнувся.
показать весь комментарий
10.03.2026 07:57 Ответить
Хай скаже, що це війна Байдена
показать весь комментарий
10.03.2026 07:57 Ответить
Древня мудрість каже: ' Не варто виймати меча з піхов без достатньої на те причини, але, вийнявши, не можна вкладати його назад без слави'. Був би Трамп дійсно Великим президентом, а не шоу-базікалом, він би роз... в би Іран (раз вже почав воювати), посадив би в Тегерані прозахідний режим, після чого почав би розливати американцям бензин безкоштовно.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:06 Ответить
Всі ******* казки, в дитинстві. Але якщо людина виросла і в неї з макітрою все гаразд - то вона реально дивиться на Світ.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:30 Ответить
Трамп тільки сказав шо війні каюк і ціни на нафту гепнулись зі 120 до 90
показать весь комментарий
10.03.2026 08:07 Ответить
Любить Трамп з біржі витрясти трохи бабла на життя 🤔
показать весь комментарий
10.03.2026 09:12 Ответить
Трамп ВЕЛИКИЙ СПЕЦ по припиненні воєн.
показать весь комментарий
10.03.2026 08:19 Ответить
Обосралися по повній з тим Іраном
показать весь комментарий
10.03.2026 08:50 Ответить
 
 