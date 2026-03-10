Советники Трампа призывают его найти выход из войны с Ираном, - WSJ

Часть советников президента США Дональда Трампа рекомендуют искать стратегию выхода из войны против Ирана. Причиной называют рост цен на нефть и политические риски затяжного конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп на пресс-конференции 9 марта заявил, что военная операция против Ирана в основном достигла своих целей. Однако глава Белого дома не назвал четких сроков завершения войны против Ирана, заявив, что миссия завершится "очень скоро".

В команде Трампа сомневаются в скором выходе США из войны

Некоторые представители администрации Трампа заявляют, что Соединенным Штатам будет сложно быстро выйти из войны на Ближнем Востоке. По их словам, это маловероятно до тех пор, пока Иран продолжает атаковать страны региона, а Израиль настаивает на дальнейших ударах по иранским целям.

Один из источников отметил, что Трамп вряд ли прекратит военную кампанию, пока не сможет заявить о убедительной победе, особенно учитывая военное превосходство США.

Кроме того, несколько человек, знакомых с взглядами американского президента, рассказали, что он иногда удивляется, почему Тегеран не сдается, несмотря на непрерывную совместную операцию США и Израиля.

На прошлой неделе Трамп заявил, что стремится к "безоговорочной капитуляции" Ирана и не исключил возможности отправки американских сухопутных войск. В то же время в интервью The New York Times он отметил, что далек от решения отдать такой приказ.

В понедельник президент также заговорил о возможном скором завершении войны, но в то же время подчеркнул, что США "могли бы пойти дальше". По данным источников, Трамп публично намекал и в частных беседах говорил помощникам, что поддержал бы ликвидацию младшего Хаменеи - нового верховного лидера Ирана, если тот не согласится на требования США.

Экономические и политические риски войны

Заявления Трампа прозвучали на фоне резких колебаний цен на нефть, которые сначала превысили 100 долларов за баррель, а затем начали снижаться. Это усилило беспокойство среди союзников президента по поводу экономических затрат и политических последствий конфликта.

По информации источников, часть советников убеждает Трампа показать, что военные уже в значительной степени достигли поставленных целей, и представить стратегию завершения войны. Хотя многие сторонники президента среди консервативного электората поддерживают начальную операцию, в Белом доме опасаются, что затяжной конфликт может ослабить эту поддержку.

Кроме того, Трампа ознакомили с результатами некоторых социологических опросов, которые показывают, что большинство американцев выступают против войны. В связи с этим его команда также обсуждает более агрессивную коммуникационную стратегию, чтобы убедить общественность в необходимости военных действий, особенно на фоне роста цен на бензин.

По данным издания, некоторые республиканцы уже выразили обеспокоенность из-за подорожания нефти и возможных политических последствий накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Удары по Ирану

