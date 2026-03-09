РУС
Война США против Ирана нанесет удар по европейской и азиатской экономикам больше, чем по американской, - FT

Война США против Ирана нанесет удар по европейской экономике

Война президента США Дональда Трампа против Ирана нанесет больший удар по европейской и азиатской экономикам, чем по американской.

Газета The Financial Times напоминает, что США являются чистыми экспортерами природного газа с 2017 года и нефти с 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Поэтому их собственный энергетический сектор выиграет от роста цен на энергоносители, даже если среднее американское домохозяйство сильно пострадает от роста цен на бензин. В то же время европейские и азиатские экономики, зависимые от импорта энергии, сталкиваются с гораздо более резким ростом инфляции.

Более высокие цены, если они сохранятся, приведут к росту инфляции, ограничат покупательную способность домохозяйств и повредят росту ВВП в экономиках всего мира. Центральные банки могут быть вынуждены удерживать процентные ставки на высоком уровне, в то время как правительства столкнутся с дополнительной фискальной нагрузкой.

Изменения цен на энергоносители будут служить мощным механизмом перераспределения доходов между странами. Экспортеры нефти сэкономят большую часть непредвиденных расходов.

Скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии, где инфляция в четвертом квартале этого года может вырасти более чем на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущими прогнозами.

Еврозона в целом и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. Зато инфляция в США в четвертом квартале вырастет лишь на 0,2 процентных пункта, тогда как Канада пострадает меньше всего.

Читайте: Страны G7 готовы использовать стратегические запасы нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке

+9
Трамп це президент хаосу в нього понад усе брехня і цинізм ,думаю американці дадуть оцінку на проміжних виборах .
09.03.2026 18:20 Ответить
+8
америка зробила всіх егейн.
09.03.2026 18:08 Ответить
+3
Ну, ну... Побачимо, як цей рудий потц буде співати разом з аналітиками від МАГА, коли на заправках в Штатах бензин здорожчає відсотків на 30. Що тоді він розповість лекторату про постраждалі економіки Азії та Європи.
09.03.2026 18:24 Ответить
Збочений аналіз!
09.03.2026 18:19 Ответить
америка зробила всіх егейн.
09.03.2026 18:08 Ответить
В целом такое Трампа устроит. Его раздача интересных тарифов совпадает.
09.03.2026 18:09 Ответить
Війна в Ірані для того щоб підняти ціну гамерицької нафти і венесуельської, на яку гамерикани наклали лапу. Їм всі пох крім них самих.
09.03.2026 18:15 Ответить
Може й так.
Але не думаю, що американському Джону сподобається зростання ціни на заправках.
09.03.2026 18:16 Ответить
А вибори до конгресу все ближче)
09.03.2026 18:24 Ответить
а ще це вдарить по економіці китаю та ревізії партнерських відносин у світі
09.03.2026 18:18 Ответить
Трамп це президент хаосу в нього понад усе брехня і цинізм ,думаю американці дадуть оцінку на проміжних виборах .
09.03.2026 18:20 Ответить
У вас як завжди в заголовку "150 слів" пропущено.
09.03.2026 18:22 Ответить
Учитывая что США потребляет кучу всего, то хорошенько ударит.
09.03.2026 18:23 Ответить
Ну, ну... Побачимо, як цей рудий потц буде співати разом з аналітиками від МАГА, коли на заправках в Штатах бензин здорожчає відсотків на 30. Що тоді він розповість лекторату про постраждалі економіки Азії та Європи.
09.03.2026 18:24 Ответить
А вообще анализ уровня - Трамп поднимет тарифы и это будет выгодно США.
09.03.2026 18:25 Ответить
Ну так теплична Європка на до чого не спроможна, на жаль, на любий чих від Америки вона кашляє
09.03.2026 18:45 Ответить
І кацапам вигідно.Вже б якийсь союз собі забацали , кацапоштати звучить гордо!
09.03.2026 19:34 Ответить
Це так здається, але все врешті повернеться до США в вигляді неприязні яка матиме важкі економічні наслідки в майбутньому.
09.03.2026 19:35 Ответить
 
 