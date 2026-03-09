Война США против Ирана нанесет удар по европейской и азиатской экономикам больше, чем по американской, - FT

Война президента США Дональда Трампа против Ирана нанесет больший удар по европейской и азиатской экономикам, чем по американской.

Газета The Financial Times напоминает, что США являются чистыми экспортерами природного газа с 2017 года и нефти с 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

Поэтому их собственный энергетический сектор выиграет от роста цен на энергоносители, даже если среднее американское домохозяйство сильно пострадает от роста цен на бензин. В то же время европейские и азиатские экономики, зависимые от импорта энергии, сталкиваются с гораздо более резким ростом инфляции.

Более высокие цены, если они сохранятся, приведут к росту инфляции, ограничат покупательную способность домохозяйств и повредят росту ВВП в экономиках всего мира. Центральные банки могут быть вынуждены удерживать процентные ставки на высоком уровне, в то время как правительства столкнутся с дополнительной фискальной нагрузкой.

Изменения цен на энергоносители будут служить мощным механизмом перераспределения доходов между странами. Экспортеры нефти сэкономят большую часть непредвиденных расходов.

Скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии, где инфляция в четвертом квартале этого года может вырасти более чем на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущими прогнозами.

Еврозона в целом и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. Зато инфляция в США в четвертом квартале вырастет лишь на 0,2 процентных пункта, тогда как Канада пострадает меньше всего.

