Страны G7 готовы использовать стратегические запасы нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке

G7 готовы использовать стратегические запасы нефти

Министры финансов стран G7 на фоне войны на Ближнем Востоке заявили о готовности принять любые необходимые меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, включая использование стратегических запасов нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в заявлении министров финансов G7.

В G7 готовы принять необходимые меры

Так, министры заявили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией и развитием событий на энергетических рынках и при необходимости собираться в рамках G7 и с международными партнерами для обмена информацией и координации действий.

"Мы готовы принять необходимые меры, включая поддержку мировых поставок энергоносителей, таких как высвобождение запасов", – говорится в заявлении.

Конфликт на Ближнем Востоке

Отмечается, что в понедельник министры финансов G7 провели виртуальную встречу, чтобы обсудить конфликт на Ближнем Востоке, его влияние на региональную стабильность, мировые экономические условия и финансовые рынки, а также важность безопасных торговых путей.

В дискуссии также приняли участие руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Международного энергетического агентства.

