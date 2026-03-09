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Країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти на тлі ситуації на Близькому Сході

G7 готові використати стратегічні запаси нафти

Міністри фінансів країн G7 на тлі війни на Близькому Сході заявили про готовність вжити будь-яких необхідних заходів для підтримки світових поставок енергоносіїв, включно з використанням стратегічних запасів нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

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У G7 готові вжити необхідних заходів

Так, міністри заявили, що продовжать уважно стежити за ситуацією та розвитком подій на енергетичних ринках і за необхідності збиратимуться у межах G7 та з міжнародними партнерами для обміну інформацією та координації дій.

"Ми готові вжити необхідних заходів, включно з підтримкою світових поставок енергоносіїв, таких як вивільнення запасів", – йдеться в заяві.

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Конфлікт на Близькому Сході

Зазначається, що у понеділок міністри фінансів G7 провели віртуальну зустріч, щоб обговорити конфлікт на Близькому Сході, його вплив на регіональну стабільність, світові економічні умови та фінансові ринки, а також важливість безпечних торговельних шляхів.

У дискусії також взяли участь керівники Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного енергетичного агентства.

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Автор: 

G-7 G7 (1124) нафта (6614) Близький Схід (350)
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Приклад гешефтних дій/змови на ціні на нафту, групи осіб!!!
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09.03.2026 18:05 Відповісти
Трамп вирішив підняти ціну на свою нафту, ось і війна в Ірані. А ви думали що він протестантам допомагати буде. Як би не так.
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09.03.2026 18:12 Відповісти
Країни G7 готові вивільнити стратегічні запаси нафти на тлі ситуації на Близькому Сході, але поки не ухвалили відповідного рішення.

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09.03.2026 18:39 Відповісти
Нема карт ? Трампло це знає, тому й чудить.... Там гешефт такий, що не кожен міндіч наміндить
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09.03.2026 20:29 Відповісти
 
 