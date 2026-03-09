Країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти на тлі ситуації на Близькому Сході
Міністри фінансів країн G7 на тлі війни на Близькому Сході заявили про готовність вжити будь-яких необхідних заходів для підтримки світових поставок енергоносіїв, включно з використанням стратегічних запасів нафти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у заяві міністрів фінансів G7.
У G7 готові вжити необхідних заходів
Так, міністри заявили, що продовжать уважно стежити за ситуацією та розвитком подій на енергетичних ринках і за необхідності збиратимуться у межах G7 та з міжнародними партнерами для обміну інформацією та координації дій.
"Ми готові вжити необхідних заходів, включно з підтримкою світових поставок енергоносіїв, таких як вивільнення запасів", – йдеться в заяві.
Конфлікт на Близькому Сході
Зазначається, що у понеділок міністри фінансів G7 провели віртуальну зустріч, щоб обговорити конфлікт на Близькому Сході, його вплив на регіональну стабільність, світові економічні умови та фінансові ринки, а також важливість безпечних торговельних шляхів.
У дискусії також взяли участь керівники Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного енергетичного агентства.
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