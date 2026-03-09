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Новини Операція США проти Ірану
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Війна США проти Ірану завдасть більшого удару по європейській та азійській економіках, ніж по американській, - FT

Війна США проти Ірану завдасть удару по європейській економіці

Війна президента США Дональда Трампа проти Ірану завдасть більшого удару по європейській та азійській економіках, ніж по американській.

Газета The Financial Times нагадує, що США є чистими експортерами природного газу з 2017 року та нафти з 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тож їхній власний енергетичний сектор виграє від зростання цін на енергоносії, навіть якщо середнє американське домогосподарство сильно постраждає від зростання цін на бензин. Водночач європейські та азійські економіки, що залежать від імпорту енергії, стикаються з набагато різкішим зростанням інфляції.

Вищі ціни, якщо вони збережуться, призведуть до зростання інфляції, обмежать купівельну спроможність домогосподарств та зашкодять зростанню ВВП в економіках усього світу. Центральні банки можуть бути змушені утримувати процентні ставки на високому рівні, тоді як уряди зіткнуться з додатковим фіскальним навантаженням.

Зміни цін на енергоносії слугуватимуть потужним механізмом перерозподілу доходів між країнами. Експортери нафти заощадять більшу частину непередбачених витрат.

Стрибок цін на енергоносії залишить найбільший слід в Італії, де інфляція в четвертому кварталі цього року може зрости більш ніж на 1 процентний пункт порівняно з попередніми прогнозами.

Єврозона в цілому та Велика Британія побачать зростання прогнозованої інфляції більш ніж на пів пункту. Натомість, інфляція в США в четвертому кварталі зросте лише на 0,2 процентних пункти, тоді як Канада постраждає найменше.

Читайте: Країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти на тлі ситуації на Близькому Сході

Автор: 

Європа (2508) Іран (3503) США (26750)
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Топ коментарі
+13
Трамп це президент хаосу в нього понад усе брехня і цинізм ,думаю американці дадуть оцінку на проміжних виборах .
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09.03.2026 18:20 Відповісти
+9
америка зробила всіх егейн.
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09.03.2026 18:08 Відповісти
+4
В целом такое Трампа устроит. Его раздача интересных тарифов совпадает.
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09.03.2026 18:09 Відповісти
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Збочений аналіз!
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09.03.2026 18:19 Відповісти
америка зробила всіх егейн.
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09.03.2026 18:08 Відповісти
В целом такое Трампа устроит. Его раздача интересных тарифов совпадает.
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09.03.2026 18:09 Відповісти
Війна в Ірані для того щоб підняти ціну гамерицької нафти і венесуельської, на яку гамерикани наклали лапу. Їм всі пох крім них самих.
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09.03.2026 18:15 Відповісти
Може й так.
Але не думаю, що американському Джону сподобається зростання ціни на заправках.
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09.03.2026 18:16 Відповісти
А вибори до конгресу все ближче)
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09.03.2026 18:24 Відповісти
У сша є стратегічний резерв Нафти ( це чисто промислові запаси, не путати з військом ). Та й нафтових компаній добіса багато!! Хтось вкладає і виграє , хтось профукує свої інвестиції але їх багато
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09.03.2026 20:31 Відповісти
а ще це вдарить по економіці китаю та ревізії партнерських відносин у світі
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09.03.2026 18:18 Відповісти
Трамп це президент хаосу в нього понад усе брехня і цинізм ,думаю американці дадуть оцінку на проміжних виборах .
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09.03.2026 18:20 Відповісти
У вас як завжди в заголовку "150 слів" пропущено.
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09.03.2026 18:22 Відповісти
Учитывая что США потребляет кучу всего, то хорошенько ударит.
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09.03.2026 18:23 Відповісти
Ну, ну... Побачимо, як цей рудий потц буде співати разом з аналітиками від МАГА, коли на заправках в Штатах бензин здорожчає відсотків на 30. Що тоді він розповість лекторату про постраждалі економіки Азії та Європи.
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09.03.2026 18:24 Відповісти
А вообще анализ уровня - Трамп поднимет тарифы и это будет выгодно США.
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09.03.2026 18:25 Відповісти
Ну так теплична Європка на до чого не спроможна, на жаль, на любий чих від Америки вона кашляє
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09.03.2026 18:45 Відповісти
І кацапам вигідно.Вже б якийсь союз собі забацали , кацапоштати звучить гордо!
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09.03.2026 19:34 Відповісти
Це так здається, але все врешті повернеться до США в вигляді неприязні яка матиме важкі економічні наслідки в майбутньому.
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09.03.2026 19:35 Відповісти
ради євреїв європейські та азійські економіки готові потрепіти. Це ж не через українців
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09.03.2026 20:55 Відповісти
Трамп думає, якщо європейці будуть меньше заробляти, то вони все одно будуть купляти дорогі американські автомобілі Tesla, гаджети iPhone, iPad та відеокарти Nvidia?
Куй ти вгадав Донні!
Люди перейдуть на інших виробників, в котрих буде дешевша продукція з максимально схожим (до американського) функціоналом.
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09.03.2026 21:19 Відповісти
 
 