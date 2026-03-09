Війна США проти Ірану завдасть більшого удару по європейській та азійській економіках, ніж по американській, - FT

Війна президента США Дональда Трампа проти Ірану завдасть більшого удару по європейській та азійській економіках, ніж по американській.

Газета The Financial Times нагадує, що США є чистими експортерами природного газу з 2017 року та нафти з 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тож їхній власний енергетичний сектор виграє від зростання цін на енергоносії, навіть якщо середнє американське домогосподарство сильно постраждає від зростання цін на бензин. Водночач європейські та азійські економіки, що залежать від імпорту енергії, стикаються з набагато різкішим зростанням інфляції.

Вищі ціни, якщо вони збережуться, призведуть до зростання інфляції, обмежать купівельну спроможність домогосподарств та зашкодять зростанню ВВП в економіках усього світу. Центральні банки можуть бути змушені утримувати процентні ставки на високому рівні, тоді як уряди зіткнуться з додатковим фіскальним навантаженням.

Зміни цін на енергоносії слугуватимуть потужним механізмом перерозподілу доходів між країнами. Експортери нафти заощадять більшу частину непередбачених витрат.

Стрибок цін на енергоносії залишить найбільший слід в Італії, де інфляція в четвертому кварталі цього року може зрости більш ніж на 1 процентний пункт порівняно з попередніми прогнозами.

Єврозона в цілому та Велика Британія побачать зростання прогнозованої інфляції більш ніж на пів пункту. Натомість, інфляція в США в четвертому кварталі зросте лише на 0,2 процентних пункти, тоді як Канада постраждає найменше.

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