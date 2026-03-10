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Новини Операція США проти Ірану
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Радники Трампа закликають його знайти вихід із війни з Іраном, - WSJ

Радники Трампа шукають стратегію виходу США з війни проти Ірану

Частина радників президента США Дональда Трампа рекомендують шукати стратегію виходу з війни проти Ірану. Причиною називають зростання цін на нафту та політичні ризики затяжного конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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Трамп на пресконференції 9 березня заявив,  що військова операція проти Ірану  в основному досягла своїх цілей. Проте очільник Білого дому не  назвав чітких термінів завершення війни проти Ірану, заявивши, що місія завершиться "дуже скоро".

У команді Трампа сумніваються у швидкому виході США з війни

Деякі представники адміністрації Трампа заявляють, що Сполученим Штатам буде складно швидко вийти з війни на Близькому Сході. За їхніми словами, це малоймовірно доти, доки Іран продовжує атакувати країни регіону, а Ізраїль наполягає на подальших ударах по іранських цілях.

Одне з джерел зазначило, що Трамп навряд чи припинить військову кампанію, поки не зможе заявити про переконливу перемогу, особливо з огляду на військову перевагу США.

Крім того, кілька людей, знайомих із поглядами американського президента, розповіли, що він інколи дивується, чому Тегеран не здається, попри безперервну спільну операцію США та Ізраїлю.

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Минулого тижня Трамп заявив, що прагне "беззастережної капітуляції" Ірану та не виключив можливості відправлення американських сухопутних військ. Водночас в інтерв’ю The New York Times він зазначив, що далекий від рішення віддати такий наказ.

У понеділок президент також заговорив про можливе швидке завершення війни, але водночас підкреслив, що США "могли б піти далі". За даними джерел, Трамп публічно натякав і в приватних розмовах говорив помічникам, що підтримав би ліквідацію молодшого Хаменеї - нового верховного лідера Ірану, якщо той не погодиться на вимоги США.

Економічні та політичні ризики війни

Заяви Трампа пролунали на тлі різких коливань цін на нафту, які спочатку перевищили 100 доларів за барель, а потім почали знижуватися. Це посилило занепокоєння серед союзників президента щодо економічних витрат і політичних наслідків конфлікту.

За інформацією джерел, частина радників переконує Трампа показати, що військові вже значною мірою досягли поставлених цілей, і представити стратегію завершення війни. Хоча багато прихильників президента серед консервативного електорату підтримують початкову операцію, у Білому домі побоюються, що затяжний конфлікт може послабити цю підтримку.

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Крім того, Трампа ознайомили з результатами деяких соціологічних опитувань, які показують, що більшість американців виступають проти війни. У зв’язку з цим його команда також обговорює більш агресивну комунікаційну стратегію, щоб переконати громадськість у необхідності воєнних дій, особливо на тлі зростання цін на бензин.

За даними видання, деякі республіканці вже висловили занепокоєння через подорожчання нафти та можливі політичні наслідки напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3507) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+14
Операція «Епічна лють» перетворилась на «Наскок рудого півня».
Як кажуть інженери «Без якісного ТЗ вийде ХЗ».
Коли у радниках «Люсі 2-3 тижні» омериканського розливу то завжди виходить хєрня з плануванням.
Ну, а тепер мавпо-гегемону треба думать як викараскатися з халепи з переможним гу-гу-канням і биттям у груди.
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10.03.2026 07:46 Відповісти
+12
Мавпі дали гранату.
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10.03.2026 07:39 Відповісти
+12
@ (мова оригіналу):
"Некоторые недоумевают: как же так? То Трамп громит Иран, то он уже победил, хотя никто не сдается.
То обещает ужас, то анонсирует отползание.
В восточных единоборствах есть стиль пьяной обезьяны. И он гораздо осмысленнее, чем политический стиль рыжей пакли.
Хаос - не стратегия."
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10.03.2026 07:53 Відповісти
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Мавпі дали гранату.
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10.03.2026 07:39 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Некоторые недоумевают: как же так? То Трамп громит Иран, то он уже победил, хотя никто не сдается.
То обещает ужас, то анонсирует отползание.
В восточных единоборствах есть стиль пьяной обезьяны. И он гораздо осмысленнее, чем политический стиль рыжей пакли.
Хаос - не стратегия."
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10.03.2026 07:53 Відповісти
Це стиль трусливої абізяни
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10.03.2026 08:32 Відповісти
а как же теория управляемого хаоса?согласно которой хаос очень даже стратегия.
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10.03.2026 09:29 Відповісти
Выхода нет бомбежки нужно продолжать, проявление слабости недопустимо.
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10.03.2026 07:40 Відповісти
Корень зла находится не в Тегеране, а в мааацкве. Трампон, ты не там бомбишь.
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10.03.2026 07:40 Відповісти
Скоро він нас бомбити буде, а не Москву - з РФ уже санкції зняв. Трамп - чисто їх агент вчисту як Орбан - доречі який кращий його друг
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10.03.2026 08:19 Відповісти
разом навчалися в школі кгб
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10.03.2026 12:59 Відповісти
А чому Трамп не каже: Ізраїль почав, хай він і розбирається! От сміху було би!
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10.03.2026 07:44 Відповісти
Операція «Епічна лють» перетворилась на «Наскок рудого півня».
Як кажуть інженери «Без якісного ТЗ вийде ХЗ».
Коли у радниках «Люсі 2-3 тижні» омериканського розливу то завжди виходить хєрня з плануванням.
Ну, а тепер мавпо-гегемону треба думать як викараскатися з халепи з переможним гу-гу-канням і биттям у груди.
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10.03.2026 07:46 Відповісти
рішення давно є!
з ганьбою звалити не обертаючись, залишити союзника ізраїль та саудитів самих.
але, звісно, об'явити себе найвеличнішим переможцем.
піндоси так робили завжди!
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10.03.2026 07:48 Відповісти
...і підісрати Ізраїль(((
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10.03.2026 07:54 Відповісти
Коли Іран перестане брикатися - шмаляти ракети і Шахеди - то може й закінчувати
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10.03.2026 07:56 Відповісти
Здається, справжня американська військова компанія тривала лише першу добу, після якої щось потроху робив Ізраїль (причому переважно проти ісламських союзників Ірану), а Трамп весь наступний тиждень воював переважно язиком.
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10.03.2026 07:56 Відповісти
Банкрут по життю - у всьому банкрут, до чого б він не доторкнувся.
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10.03.2026 07:57 Відповісти
Хай скаже, що це війна Байдена
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10.03.2026 07:57 Відповісти
Древня мудрість каже: ' Не варто виймати меча з піхов без достатньої на те причини, але, вийнявши, не можна вкладати його назад без слави'. Був би Трамп дійсно Великим президентом, а не шоу-базікалом, він би роз... в би Іран (раз вже почав воювати), посадив би в Тегерані прозахідний режим, після чого почав би розливати американцям бензин безкоштовно.
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10.03.2026 08:06 Відповісти
Всі ******* казки, в дитинстві. Але якщо людина виросла і в неї з макітрою все гаразд - то вона реально дивиться на Світ.
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10.03.2026 08:30 Відповісти
Трамп тільки сказав шо війні каюк і ціни на нафту гепнулись зі 120 до 90
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10.03.2026 08:07 Відповісти
Любить Трамп з біржі витрясти трохи бабла на життя 🤔
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10.03.2026 09:12 Відповісти
Трамп ВЕЛИКИЙ СПЕЦ по припиненні воєн.
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10.03.2026 08:19 Відповісти
Обосралися по повній з тим Іраном
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10.03.2026 08:50 Відповісти
Радники Трампа закликають його
повіситися
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10.03.2026 10:03 Відповісти
Трампу вона набридне, і він оголосить Епічну Перемогу. І все.
А Ізраїль хоче використати, чи не єдиний шанс, добити Іран, щоб позбутись ворога.
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10.03.2026 10:34 Відповісти
Нуу, наприклад можна імітувати серцевий напад...
Або таки показати нарешті суспільству реальний висновок психіатричної коміссії...
Як варіант.
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10.03.2026 11:42 Відповісти
Церемонію вручення Шнобелівської премії перенесли зі США. Цього року вона вперше пройде у Швейцарії. Організатори пояснили це тим, що Штати стали «небезпечними для відвідування»
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10.03.2026 12:34 Відповісти
Вихід, де вихід?Евріка! - Куба.
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11.03.2026 00:37 Відповісти
 
 