Радники Трампа закликають його знайти вихід із війни з Іраном, - WSJ

Частина радників президента США Дональда Трампа рекомендують шукати стратегію виходу з війни проти Ірану. Причиною називають зростання цін на нафту та політичні ризики затяжного конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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Трамп на пресконференції 9 березня заявив, що військова операція проти Ірану в основному досягла своїх цілей. Проте очільник Білого дому не назвав чітких термінів завершення війни проти Ірану, заявивши, що місія завершиться "дуже скоро".

У команді Трампа сумніваються у швидкому виході США з війни

Деякі представники адміністрації Трампа заявляють, що Сполученим Штатам буде складно швидко вийти з війни на Близькому Сході. За їхніми словами, це малоймовірно доти, доки Іран продовжує атакувати країни регіону, а Ізраїль наполягає на подальших ударах по іранських цілях.

Одне з джерел зазначило, що Трамп навряд чи припинить військову кампанію, поки не зможе заявити про переконливу перемогу, особливо з огляду на військову перевагу США.

Крім того, кілька людей, знайомих із поглядами американського президента, розповіли, що він інколи дивується, чому Тегеран не здається, попри безперервну спільну операцію США та Ізраїлю.

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Минулого тижня Трамп заявив, що прагне "беззастережної капітуляції" Ірану та не виключив можливості відправлення американських сухопутних військ. Водночас в інтерв’ю The New York Times він зазначив, що далекий від рішення віддати такий наказ.

У понеділок президент також заговорив про можливе швидке завершення війни, але водночас підкреслив, що США "могли б піти далі". За даними джерел, Трамп публічно натякав і в приватних розмовах говорив помічникам, що підтримав би ліквідацію молодшого Хаменеї - нового верховного лідера Ірану, якщо той не погодиться на вимоги США.

Економічні та політичні ризики війни

Заяви Трампа пролунали на тлі різких коливань цін на нафту, які спочатку перевищили 100 доларів за барель, а потім почали знижуватися. Це посилило занепокоєння серед союзників президента щодо економічних витрат і політичних наслідків конфлікту.

За інформацією джерел, частина радників переконує Трампа показати, що військові вже значною мірою досягли поставлених цілей, і представити стратегію завершення війни. Хоча багато прихильників президента серед консервативного електорату підтримують початкову операцію, у Білому домі побоюються, що затяжний конфлікт може послабити цю підтримку.

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Крім того, Трампа ознайомили з результатами деяких соціологічних опитувань, які показують, що більшість американців виступають проти війни. У зв’язку з цим його команда також обговорює більш агресивну комунікаційну стратегію, щоб переконати громадськість у необхідності воєнних дій, особливо на тлі зростання цін на бензин.

За даними видання, деякі республіканці вже висловили занепокоєння через подорожчання нафти та можливі політичні наслідки напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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