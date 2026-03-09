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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Трамп заявив, що США ще не вирішили питання наземної операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп про наземну операцію в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо можливого початку наземної військової операції в Ірані. За його словами, обговорення такого сценарію наразі перебуває на ранній стадії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа виданню New York Post.

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США не визначилися щодо наземної операції

Американський лідер прокоментував інформацію про можливі дискусії в адміністрації США щодо відправлення військових до Ірану. За даними медіа, йдеться про об’єкти поблизу міста Ісфаган, де, за оцінками експертів, можуть зберігатися ядерні матеріали.

Трамп наголосив, що остаточного рішення щодо такого кроку немає.

"Ми не прийняли рішення з цього приводу. Ми ще далекі від цього", — сказав він.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що в американській адміністрації обговорюють різні варіанти реагування на ситуацію навколо іранської ядерної програми.

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Реакція Трампа на нового лідера Ірану

Президент США також прокоментував обрання нового верховного лідера Ірану. Йдеться про Моджтабу Хаменеї — сина колишнього духовного керівника країни аятоли Алі Хаменеї, який загинув після ізраїльського удару.

Трамп зазначив, що не підтримує це рішення та вважає кандидатуру Моджтаби Хаменеї неприйнятною.

При цьому він відмовився розкривати подальші плани Вашингтона щодо іранського питання.

"Не маю наміру вам говорити", — заявив президент США.

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Іран (3503) США (26750) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+9
Наземна операція США в Ірані вигідна лише путіну та Ізраїлю.
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09.03.2026 18:57 Відповісти
+6
Всю цю ганебну війну, старий підор розочав щоб допомогти своєму другу Вальоді
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09.03.2026 18:50 Відповісти
+6
Її не буде, тому що як тільки з Ірану в США підуть гроби, Трампа винесуть ногами вперед.
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09.03.2026 19:11 Відповісти
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Якщо Трамп вторгнеться в Іран, то іранці підпалять нафтові скважини (яка ж тоді буде ціна нафти?).
Пожежі в Кувейті, спричинені іракськими силами під час війни в Перській затоці, почалися в січні 1991 року і тривали більше восьми місяців, а останню пожежу ліквідували 6 листопада 1991 року.
Пожежі були спричинені знищенням понад 600 нафтових свердловин.
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09.03.2026 18:43 Відповісти
Трампу не можна бити по Ірану по твоєму???
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09.03.2026 18:44 Відповісти
Наземна операція США в Ірані вигідна лише путіну та Ізраїлю.
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09.03.2026 18:57 Відповісти
Це ти так вирішив?? Наземної операції не буде
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09.03.2026 19:06 Відповісти
Трамп красава ..не то шо те чмо байден та чмоня обама з клінтоном
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09.03.2026 18:43 Відповісти
Курди поки відмовляються. Азербайджанці не проти приєднати південний Азербайджан, але теж бояться.
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09.03.2026 18:45 Відповісти
В 20х роках того сторіччя була Іранська РСР, яку створили більшовики
з Баки. Але існувала не довго, аятоли її зруйнували.
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09.03.2026 19:04 Відповісти
Англо-Російська Конвенція 1907 року. ... Персія ділилася на три сфери впливу: Російську на півночі (її південним кордоном була лінія Касре-Ширін - Ісфахан - Йезд - Зульфегар), Англійську на півдні (на південний схід від лінії Бендер-Аббас-Керман - Бірдженд - Гезік) і нейтральну в центрі країни.
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09.03.2026 19:24 Відповісти
Там азеров больше чем в Азербайджане, и неизвестно кто кого присоединит, особенно учитывая нефтяные регионы Баку. Они с Нагорным Карабахом/Арменией 30 лет воевали.
В конце концов и Азербайджан и Дагестан были персидскими территориями большую часть своей истории
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09.03.2026 20:33 Відповісти
По некоторым источникам США собираются освободить остров Харк (90 процентов экспорта иранской нефти и нефтепродуктов). Скоро узнаем, так ли это.
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09.03.2026 18:45 Відповісти
Логічно. Але що толку, якщо цю нафту неможливо буде вивезти.
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09.03.2026 18:56 Відповісти
"освободіть" чи захопити ?
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09.03.2026 19:11 Відповісти
А для Трампа есть разница?).
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09.03.2026 19:17 Відповісти
Краще подумав би про проведення операції на своїй макітрі)
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09.03.2026 18:47 Відповісти
Як той так зразу
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09.03.2026 18:48 Відповісти
Всю цю ганебну війну, старий підор розочав щоб допомогти своєму другу Вальоді
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09.03.2026 18:50 Відповісти
Жалко тобі збоченцю союзника пуйла???
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09.03.2026 18:54 Відповісти
Надана послуга не коштує нічого (c) Як і союзник, який більше не потрібен.
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09.03.2026 19:01 Відповісти
сам ти ... Кому потрібен викорастаний кондом.? А підсумок на табло
Цена Нефть109.64 $
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09.03.2026 19:24 Відповісти
Жалко шо телепні не пам'ятають шо ціна на російську нафту марки Urals через санкції та обмеження ("стелю" цін) торгується значно дешевше - близько 47,6 долара
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09.03.2026 21:11 Відповісти
звичайний довбень. ти, посмиховисько, хоч в гуглі пощукай ціну на нафту Urals
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09.03.2026 21:26 Відповісти
Тебе не пальцем зробили шо такий тугодум?? Тобі кажу про санкціїї на кацапську нафту і межа на ціну
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10.03.2026 09:32 Відповісти
прокинувся блазень. трамбон вже заявив що зніме санкції на нафту. Про яку страну йдеться, цапику?
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10.03.2026 10:33 Відповісти
А може натомість на Кубу? А чого? Ефект несподіванки буде стовідсотковий. Він же ж пишається тим, що його важко передбачити. Ну ось - є шанс ще раз продемонструвати світові свою тупість геніальну стратегію.
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09.03.2026 18:54 Відповісти
Починається етап, епічна депресія.
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09.03.2026 18:57 Відповісти
Думаю що Трамп не переживає взагалі про пісець в який він вліз з головою та втягнув туди США, Європу та всі країни перської затоки.
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09.03.2026 18:58 Відповісти
Як вліз так і вилізе - в будь який момент .
Він вже навіть розповів , як він це буде робити
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09.03.2026 19:13 Відповісти
а може ластами уперед винесуть... із Білого дому. В осені і підрахуємо
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10.03.2026 10:35 Відповісти
Хай тільки влізуть, потім будуть втікати як з Афгану.
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09.03.2026 19:00 Відповісти
Її не буде, тому що як тільки з Ірану в США підуть гроби, Трампа винесуть ногами вперед.
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09.03.2026 19:11 Відповісти
Ага , дронщиків попросили допомогти , зараз попросять наших штурмовиків . Нє , ну можна відправити білецького з кухарчуком , але не хлопців 3 штурмової )))
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09.03.2026 19:13 Відповісти
Наверное , Трапм ждёт отмашки от своего босса. Он будет тянут время бомбёжками . Пока указание не поступит. Придется догадываться , как и через кого это поступит. Думаю не скоро , до апреля будут тянут. Сильно его держут ...... .... .... Слава Украине!
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09.03.2026 19:14 Відповісти
От Хомейни до Хомейни за десять дней! ********.
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09.03.2026 19:20 Відповісти
Враховуючи що він постійно і всім бреше , то все скоріше навпаки.
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09.03.2026 19:27 Відповісти
Конгрес та Сенат винісуть трампона, якщо почнеться наземна операція та загине десяток американських військових ...
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09.03.2026 19:37 Відповісти
Уже 9 официально погибли безо всякой наземной операции
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10.03.2026 01:07 Відповісти
 
 