Трамп заявив, що США ще не вирішили питання наземної операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо можливого початку наземної військової операції в Ірані. За його словами, обговорення такого сценарію наразі перебуває на ранній стадії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Трампа виданню New York Post.

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США не визначилися щодо наземної операції

Американський лідер прокоментував інформацію про можливі дискусії в адміністрації США щодо відправлення військових до Ірану. За даними медіа, йдеться про об’єкти поблизу міста Ісфаган, де, за оцінками експертів, можуть зберігатися ядерні матеріали.

Трамп наголосив, що остаточного рішення щодо такого кроку немає.

"Ми не прийняли рішення з цього приводу. Ми ще далекі від цього", — сказав він.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що в американській адміністрації обговорюють різні варіанти реагування на ситуацію навколо іранської ядерної програми.

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Реакція Трампа на нового лідера Ірану

Президент США також прокоментував обрання нового верховного лідера Ірану. Йдеться про Моджтабу Хаменеї — сина колишнього духовного керівника країни аятоли Алі Хаменеї, який загинув після ізраїльського удару.

Трамп зазначив, що не підтримує це рішення та вважає кандидатуру Моджтаби Хаменеї неприйнятною.

При цьому він відмовився розкривати подальші плани Вашингтона щодо іранського питання.

"Не маю наміру вам говорити", — заявив президент США.

Раніше Трамп також наголошував, що хотів би впливати на процес визначення нового іранського лідера. За його словами, Вашингтон не підтримуватиме політичний курс, який продовжує політику попереднього керівництва Ірану.

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