УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3523 відвідувача онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
2 785 38

Нетаньягу закликав іранців повстати проти чинного режиму

Нетаньяху закликав повстати проти режиму Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав громадян Ірану повстати проти чинного режиму. За його словами, це може відкрити шлях до відновлення дружніх відносин між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ізраїльського прем’єра, яку поширило ВВС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заклик до іранського народу

У відеозверненні Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує іранський народ у прагненні змінити владу. Він наголосив, що саме громадяни країни мають зробити вирішальний крок для майбутніх політичних змін.

"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", — сказав він.

Прем’єр підкреслив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям звільнитися від того, що він назвав тиранією.

Також читайте: США та Ізраїль завдають ударів по ядерному об’єкту Ірану в Ісфахані. ВIДЕО

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

Автор: 

Ізраїль (567) Іран (1170) Нетаньягу Беньямін (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Пізно. Коли іранці, які були готові протистояти цьому режиму на початку цього року, чекали на допомогу, їх кинули, допомога не прийшла, повстання втопили в крові. Тоді рудий ідіот їх обнадіїв, а коли найбільш активних знищили, то закликати до мертвих якось не дуже розумно.
показати весь коментар
09.03.2026 02:27 Відповісти
+12
Нетаньяху не дуже схожий на альтруїста, як і старий рудий клоун. Здались їм ті іранці, віни хочуть добра собі і тільки собі.
показати весь коментар
09.03.2026 02:27 Відповісти
+10
а в ізраїлі забабахать революцію і вислати до нас всіх крадіїв з награбованим слабо???
показати весь коментар
09.03.2026 01:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Нетаньягу ще той шаровщик!
показати весь коментар
09.03.2026 01:39 Відповісти
Іранці скоріше підпалять свої і чужі нафтові скважини.
показати весь коментар
09.03.2026 01:42 Відповісти
Хоча дружні відносини між Ізраїлем та Іраном були і раніше.
Після державного перевороту в Єгипті, поширення на Близькому Сході нової революційної ідеології та зростання впливу СРСР, Ізраїль та Іран, по суті, опинилися в одному таборі.
Ізраїль до початку 1950-х років став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричної військово-політичної групи на Близькому та Середньому Сході, створеної за ініціативою Великої Британії, США та Туреччини і що існувала в 1955-1979 роках.
показати весь коментар
09.03.2026 01:51 Відповісти
Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачання нафти в Ізраїль, а під час війни Судного дня у 1973 році навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
Ще одним спільним ворогом Ірану та Ізраїлю став баасистський режим в Іраку: країни спільно допомагали створити спецслужбу курдських сепаратистів, противників Саддама Хусейна, і протидіяли їх примиренню з іракським керівництвом.
показати весь коментар
09.03.2026 01:53 Відповісти
Іран постачав в Ізраїль сільськогосподарську продукцію та нафту в обмін на промислові товари, медичне обладнання та технічну допомогу. Крім того, ізраїльський порт Ейлат став важливим пунктом для транзиту іранських вуглеводнів до Європи.

До числа спільних проєктів увійшло створення центру ізраїльських досягнень у сфері медицини та фармакології під Тегераном, нафтопровід Ейлат - Ашкелон на ізраїльській території, який став альтернативою Суецькому каналу. В іранських портах Бендер-Аббас і Бушир ізраїльська компанія Rassco побудувала понад 12 тисяч житлових та інфраструктурних об'єктів.

Напередодні повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві обсяг ізраїльського експорту до Ірану перевищував 100 мільйонів доларів - більше, ніж постачання до Туреччини та Японії. При цьому борг Ізраїлю перед іранським урядом на той час складав 1 мільярд доларів.
показати весь коментар
09.03.2026 01:56 Відповісти
а в ізраїлі забабахать революцію і вислати до нас всіх крадіїв з награбованим слабо???
показати весь коментар
09.03.2026 01:44 Відповісти
Дохлий номер. Також начебто путлер закликав українців.
показати весь коментар
09.03.2026 01:47 Відповісти
Путін хоче українцям зла, а Нетаньяху іранцям хоче добра. Це ж очевидно.
показати весь коментар
09.03.2026 02:03 Відповісти
Нетаньяху не дуже схожий на альтруїста, як і старий рудий клоун. Здались їм ті іранці, віни хочуть добра собі і тільки собі.
показати весь коментар
09.03.2026 02:27 Відповісти
Точніше не так, вони не хочуть зла собі. Хотіли б іранці добра собі - це не було б проблемою, але на жаль, вони не так хочуть добра собі, як зла Ізраїлю.
показати весь коментар
09.03.2026 02:33 Відповісти
Та отож)
показати весь коментар
09.03.2026 03:21 Відповісти
Але не достовірно.
показати весь коментар
09.03.2026 04:24 Відповісти
Зовсім недавно Трам заклИкав іранців вийти на протест, пообіцявши підтримку.
Підтримав? Де зараз ті люди, котрі йому повірили і вийшли на вулиці?
Тому так, це тепер дохлий номер.
Така сама ситуація і з іракськими курдами, вони тепер не довіряють американцям.
показати весь коментар
09.03.2026 09:37 Відповісти
Да нафта їм потрібна, а не народ.
показати весь коментар
09.03.2026 01:48 Відповісти
Нетаньяху в первую лчередь месть нужна иранскому режиму аятолл ,профинансировавшему недавнее нападение хамаса на Израиль
показати весь коментар
09.03.2026 02:04 Відповісти
Правда в тому що ХАМАС немає ніякого відношення до Ірану. ХАМАС це дітище арабів, в першу чергу Катару і Бібі схоже є агентом Катару. Брав хабарі аід Катару, ніяк не реагує на Катарських "кротів" в своєму оточенні. Суд і Ізраїлю якраз займається цією справою але покищо Бібі має імунітет поки є військовий стан.
Проксі Ірану це шиїти, Хезболла, Хусити.
показати весь коментар
09.03.2026 02:37 Відповісти
Ходять чутки, що бібі там теж доклався. До 7 жовтня.
показати весь коментар
09.03.2026 07:24 Відповісти
После того как им сожгли хранилища с нефтью они прям бегут повставать.
показати весь коментар
09.03.2026 01:49 Відповісти
Усі співпадіння випадкові. Хто про них подумає, той агент кремля.
показати весь коментар
09.03.2026 02:02 Відповісти
"Війна президента США Дональда Трампа проти https://www.unian.ua/world/izrajil-vdarila-po-amerikanskih-f-14-armiji-iranu-13308357.html Ірану нагадує вторгнення російського правителя Володимира Путіна в Україну. Про це пише https://www.nytimes.com/2026/03/08/us/politics/trump-russia-ukraine-iran-war.html The New York Times.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".
...Трамп і Путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. Путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям - "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд..."
показати весь коментар
09.03.2026 02:24 Відповісти
Пізно. Коли іранці, які були готові протистояти цьому режиму на початку цього року, чекали на допомогу, їх кинули, допомога не прийшла, повстання втопили в крові. Тоді рудий ідіот їх обнадіїв, а коли найбільш активних знищили, то закликати до мертвих якось не дуже розумно.
показати весь коментар
09.03.2026 02:27 Відповісти
Та це у Бібі таке "алаверди" з Трампом.
показати весь коментар
09.03.2026 02:38 Відповісти
Один таксист розповідав, що Трамп таки мав намір атакувати Іран, коли ще перші 10 тис протестувальників вийшли на вулиці проти режиму і пообіцяв, що допомога вже в дорозі, але саме Бібі та військові його відмовили, бо для атаки ще не був готовий флот і авіація США, а також не готовий Ізраїль. Сотні тисяч неозброєних протестувальників тоді вийшли на кулемети КВІР... На жаль, допомога не встигла.
показати весь коментар
09.03.2026 03:01 Відповісти
Не те що не встигла. Тупо на" бали та кинули. Тепер хочуть щоб їх хтось слухав.
показати весь коментар
09.03.2026 08:12 Відповісти
Биби забыл уточнить нужно ли будет " новой власти" свернуть свои ракетные и дроновые программы и отдать обагащенный уран и нефть евреям.
показати весь коментар
09.03.2026 05:36 Відповісти
Редактору новости "респект". Не знаю, что он хотел сказать, но на фото - " дед " петро" в кожаННом пальто" Кто знает, тот поймет.
показати весь коментар
09.03.2026 05:37 Відповісти
Іранці самі себе завдали удару по школі для дівчаток.... Рюрікі-педофіли всій Землі, об'єднуйтесь....
показати весь коментар
09.03.2026 05:58 Відповісти
Нетаньягу така ж https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2429155-korupcijnij-skandal-v-izraili-netanagu-i-simu-znovu-dopituut.html корумпована наволоч, як і наше хрипате чмо. Для таких війна = влада + гешефт.
показати весь коментар
09.03.2026 06:02 Відповісти
Моя позиція проста. Іран нам не друзі, Ізраїль так само. Чума на ваши оба дома.
показати весь коментар
09.03.2026 06:31 Відповісти
сионист , иди нахххххх !!!(((
показати весь коментар
09.03.2026 06:51 Відповісти
Зараз послухають. Це як фуйло б закликав українців повстати проти влади кловунів.
Ні, краще кловуни чим орки.
показати весь коментар
09.03.2026 08:09 Відповісти
Берите всё в свои руки нам с вами легче будет договориться знакомая история, но боюсь что так оно не работает...
показати весь коментар
09.03.2026 08:24 Відповісти
Гореть тебе в аду , а не быть в друзьях у персов. Слава Украине!
показати весь коментар
09.03.2026 08:36 Відповісти
іудєй закликає мусульман до повстання, креатівненько так
показати весь коментар
09.03.2026 09:47 Відповісти
Такой же идиот как и Трамп: все, кто против Хамейни - марионетки США и Израиля.
Брависсимо!
показати весь коментар
09.03.2026 14:20 Відповісти
пишуть, що після нещодавніх протестів там вбили десятки тисяч протестувальників, то, мабуть іншим вже не хочеться.
показати весь коментар
10.03.2026 10:59 Відповісти
 
 