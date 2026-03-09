Нетаньягу закликав іранців повстати проти чинного режиму
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав громадян Ірану повстати проти чинного режиму. За його словами, це може відкрити шлях до відновлення дружніх відносин між Ізраїлем та Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ізраїльського прем’єра, яку поширило ВВС.
Заклик до іранського народу
У відеозверненні Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує іранський народ у прагненні змінити владу. Він наголосив, що саме громадяни країни мають зробити вирішальний крок для майбутніх політичних змін.
"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", — сказав він.
Прем’єр підкреслив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям звільнитися від того, що він назвав тиранією.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після державного перевороту в Єгипті, поширення на Близькому Сході нової революційної ідеології та зростання впливу СРСР, Ізраїль та Іран, по суті, опинилися в одному таборі.
Ізраїль до початку 1950-х років став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричної військово-політичної групи на Близькому та Середньому Сході, створеної за ініціативою Великої Британії, США та Туреччини і що існувала в 1955-1979 роках.
Ще одним спільним ворогом Ірану та Ізраїлю став баасистський режим в Іраку: країни спільно допомагали створити спецслужбу курдських сепаратистів, противників Саддама Хусейна, і протидіяли їх примиренню з іракським керівництвом.
До числа спільних проєктів увійшло створення центру ізраїльських досягнень у сфері медицини та фармакології під Тегераном, нафтопровід Ейлат - Ашкелон на ізраїльській території, який став альтернативою Суецькому каналу. В іранських портах Бендер-Аббас і Бушир ізраїльська компанія Rassco побудувала понад 12 тисяч житлових та інфраструктурних об'єктів.
Напередодні повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві обсяг ізраїльського експорту до Ірану перевищував 100 мільйонів доларів - більше, ніж постачання до Туреччини та Японії. При цьому борг Ізраїлю перед іранським урядом на той час складав 1 мільярд доларів.
Підтримав? Де зараз ті люди, котрі йому повірили і вийшли на вулиці?
Тому так, це тепер дохлий номер.
Така сама ситуація і з іракськими курдами, вони тепер не довіряють американцям.
Проксі Ірану це шиїти, Хезболла, Хусити.
Міністр війни США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".
...Трамп і Путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. Путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям - "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд..."
Ні, краще кловуни чим орки.
Брависсимо!