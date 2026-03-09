Нетаньягу закликав іранців повстати проти чинного режиму

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав громадян Ірану повстати проти чинного режиму. За його словами, це може відкрити шлях до відновлення дружніх відносин між Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ізраїльського прем’єра, яку поширило ВВС.

Заклик до іранського народу

У відеозверненні Нетаньягу заявив, що Ізраїль підтримує іранський народ у прагненні змінити владу. Він наголосив, що саме громадяни країни мають зробити вирішальний крок для майбутніх політичних змін.

"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", — сказав він.

Прем’єр підкреслив, що Ізраїль прагне допомогти іранцям звільнитися від того, що він назвав тиранією.

Удари по Ірану

