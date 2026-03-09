Нетаньяху призвал иранцев восстать против действующего режима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Ирана восстать против действующего режима. По его словам, это может открыть путь к восстановлению дружеских отношений между Израилем и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильского премьера, которое распространило ВВС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к иранскому народу

В видеообращении Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает иранский народ в стремлении сменить власть. Он подчеркнул, что именно граждане страны должны сделать решающий шаг для будущих политических изменений.

"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранцам освободиться от того, что он назвал тиранией.

Читайте также: США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Удары по Ирану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"