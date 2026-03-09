Нетаньяху призвал иранцев восстать против действующего режима
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Ирана восстать против действующего режима. По его словам, это может открыть путь к восстановлению дружеских отношений между Израилем и Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильского премьера, которое распространило ВВС.
Призыв к иранскому народу
В видеообращении Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает иранский народ в стремлении сменить власть. Он подчеркнул, что именно граждане страны должны сделать решающий шаг для будущих политических изменений.
"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранцам освободиться от того, что он назвал тиранией.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Після державного перевороту в Єгипті, поширення на Близькому Сході нової революційної ідеології та зростання впливу СРСР, Ізраїль та Іран, по суті, опинилися в одному таборі.
Ізраїль до початку 1950-х років став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричної військово-політичної групи на Близькому та Середньому Сході, створеної за ініціативою Великої Британії, США та Туреччини і що існувала в 1955-1979 роках.
Ще одним спільним ворогом Ірану та Ізраїлю став баасистський режим в Іраку: країни спільно допомагали створити спецслужбу курдських сепаратистів, противників Саддама Хусейна, і протидіяли їх примиренню з іракським керівництвом.
До числа спільних проєктів увійшло створення центру ізраїльських досягнень у сфері медицини та фармакології під Тегераном, нафтопровід Ейлат - Ашкелон на ізраїльській території, який став альтернативою Суецькому каналу. В іранських портах Бендер-Аббас і Бушир ізраїльська компанія Rassco побудувала понад 12 тисяч житлових та інфраструктурних об'єктів.
Напередодні повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві обсяг ізраїльського експорту до Ірану перевищував 100 мільйонів доларів - більше, ніж постачання до Туреччини та Японії. При цьому борг Ізраїлю перед іранським урядом на той час складав 1 мільярд доларів.
Проксі Ірану це шиїти, Хезболла, Хусити.
Міністр війни США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".
...Трамп і Путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. Путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям - "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд..."
