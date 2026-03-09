РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8859 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 075 34

Нетаньяху призвал иранцев восстать против действующего режима

Нетаньяху призвал восстать против режима Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Ирана восстать против действующего режима. По его словам, это может открыть путь к восстановлению дружеских отношений между Израилем и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении израильского премьера, которое распространило ВВС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к иранскому народу

В видеообращении Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает иранский народ в стремлении сменить власть. Он подчеркнул, что именно граждане страны должны сделать решающий шаг для будущих политических изменений.

"Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Израиль стремится помочь иранцам освободиться от того, что он назвал тиранией.

Читайте также: США и Израиль наносят удары по ядерному объекту Ирана в Исфахане. ВИДЕО

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США уничтожили 42 иранских корабля: "Это конец их флота"

Автор: 

Израиль (533) Иран (963) Нетаньяху Биньямин (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Нетаньяху не дуже схожий на альтруїста, як і старий рудий клоун. Здались їм ті іранці, віни хочуть добра собі і тільки собі.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:27 Ответить
+8
а в ізраїлі забабахать революцію і вислати до нас всіх крадіїв з награбованим слабо???
показать весь комментарий
09.03.2026 01:44 Ответить
+8
Пізно. Коли іранці, які були готові протистояти цьому режиму на початку цього року, чекали на допомогу, їх кинули, допомога не прийшла, повстання втопили в крові. Тоді рудий ідіот їх обнадіїв, а коли найбільш активних знищили, то закликати до мертвих якось не дуже розумно.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Нетаньягу ще той шаровщик!
показать весь комментарий
09.03.2026 01:39 Ответить
Іранці скоріше підпалять свої і чужі нафтові скважини.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:42 Ответить
Хоча дружні відносини між Ізраїлем та Іраном були і раніше.
Після державного перевороту в Єгипті, поширення на Близькому Сході нової революційної ідеології та зростання впливу СРСР, Ізраїль та Іран, по суті, опинилися в одному таборі.
Ізраїль до початку 1950-х років став близьким партнером США, а Іран приєднався до так званого Багдадського пакту - західноцентричної військово-політичної групи на Близькому та Середньому Сході, створеної за ініціативою Великої Британії, США та Туреччини і що існувала в 1955-1979 роках.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:51 Ответить
Вже під час Шестиденної війни 1967 року Іран, незважаючи на протести арабських країн, продовжував постачання нафти в Ізраїль, а під час війни Судного дня у 1973 році навіть передав Армії оборони Ізраїлю 25 літаків «Фантом».
Ще одним спільним ворогом Ірану та Ізраїлю став баасистський режим в Іраку: країни спільно допомагали створити спецслужбу курдських сепаратистів, противників Саддама Хусейна, і протидіяли їх примиренню з іракським керівництвом.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:53 Ответить
Іран постачав в Ізраїль сільськогосподарську продукцію та нафту в обмін на промислові товари, медичне обладнання та технічну допомогу. Крім того, ізраїльський порт Ейлат став важливим пунктом для транзиту іранських вуглеводнів до Європи.

До числа спільних проєктів увійшло створення центру ізраїльських досягнень у сфері медицини та фармакології під Тегераном, нафтопровід Ейлат - Ашкелон на ізраїльській території, який став альтернативою Суецькому каналу. В іранських портах Бендер-Аббас і Бушир ізраїльська компанія Rassco побудувала понад 12 тисяч житлових та інфраструктурних об'єктів.

Напередодні повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві обсяг ізраїльського експорту до Ірану перевищував 100 мільйонів доларів - більше, ніж постачання до Туреччини та Японії. При цьому борг Ізраїлю перед іранським урядом на той час складав 1 мільярд доларів.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:56 Ответить
а в ізраїлі забабахать революцію і вислати до нас всіх крадіїв з награбованим слабо???
показать весь комментарий
09.03.2026 01:44 Ответить
Поштовх до створення Ізраїлю зробив оберштурмбанфюрер сс Ейхман, налагодив вивіз євреїв до Палестини. Його повісили. Художнику Філіпу Рупрехту впаяли 10 років за веселі карикатури на євреїв. А як Цукерман
показать весь комментарий
09.03.2026 06:48 Ответить
Дохлий номер. Також начебто путлер закликав українців.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:47 Ответить
Путін хоче українцям зла, а Нетаньяху іранцям хоче добра. Це ж очевидно.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:03 Ответить
Нетаньяху не дуже схожий на альтруїста, як і старий рудий клоун. Здались їм ті іранці, віни хочуть добра собі і тільки собі.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:27 Ответить
Точніше не так, вони не хочуть зла собі. Хотіли б іранці добра собі - це не було б проблемою, але на жаль, вони не так хочуть добра собі, як зла Ізраїлю.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:33 Ответить
Та отож)
показать весь комментарий
09.03.2026 03:21 Ответить
Але не достовірно.
показать весь комментарий
09.03.2026 04:24 Ответить
Да нафта їм потрібна, а не народ.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:48 Ответить
Нетаньяху в первую лчередь месть нужна иранскому режиму аятолл ,профинансировавшему недавнее нападение хамаса на Израиль
показать весь комментарий
09.03.2026 02:04 Ответить
Правда в тому що ХАМАС немає ніякого відношення до Ірану. ХАМАС це дітище арабів, в першу чергу Катару і Бібі схоже є агентом Катару. Брав хабарі аід Катару, ніяк не реагує на Катарських "кротів" в своєму оточенні. Суд і Ізраїлю якраз займається цією справою але покищо Бібі має імунітет поки є військовий стан.
Проксі Ірану це шиїти, Хезболла, Хусити.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:37 Ответить
Ходять чутки, що бібі там теж доклався. До 7 жовтня.
показать весь комментарий
09.03.2026 07:24 Ответить
После того как им сожгли хранилища с нефтью они прям бегут повставать.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:49 Ответить
Усі співпадіння випадкові. Хто про них подумає, той агент кремля.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:02 Ответить
"Війна президента США Дональда Трампа проти https://www.unian.ua/world/izrajil-vdarila-po-amerikanskih-f-14-armiji-iranu-13308357.html Ірану нагадує вторгнення російського правителя Володимира Путіна в Україну. Про це пише https://www.nytimes.com/2026/03/08/us/politics/trump-russia-ukraine-iran-war.html The New York Times.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив минулого понеділка: "Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо".
...Трамп і Путін зверталися безпосередньо до солдатів противника. Путін закликав українських військових "негайно скласти зброю та повернутися додому", попереджаючи про відповідальність "за можливе кровопролиття". Трамп у свою чергу заявив, що іранським солдатам потрібно "скласти зброю" або "зіткнутися з вірною смертю", а іранцям - "скористатися цим моментом" і повалити свій уряд..."
показать весь комментарий
09.03.2026 02:24 Ответить
Пізно. Коли іранці, які були готові протистояти цьому режиму на початку цього року, чекали на допомогу, їх кинули, допомога не прийшла, повстання втопили в крові. Тоді рудий ідіот їх обнадіїв, а коли найбільш активних знищили, то закликати до мертвих якось не дуже розумно.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:27 Ответить
Та це у Бібі таке "алаверди" з Трампом.
показать весь комментарий
09.03.2026 02:38 Ответить
Один таксист розповідав, що Трамп таки мав намір атакувати Іран, коли ще перші 10 тис протестувальників вийшли на вулиці проти режиму і пообіцяв, що допомога вже в дорозі, але саме Бібі та військові його відмовили, бо для атаки ще не був готовий флот і авіація США, а також не готовий Ізраїль. Сотні тисяч неозброєних протестувальників тоді вийшли на кулемети КВІР... На жаль, допомога не встигла.
показать весь комментарий
09.03.2026 03:01 Ответить
Не те що не встигла. Тупо на" бали та кинули. Тепер хочуть щоб їх хтось слухав.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:12 Ответить
Биби забыл уточнить нужно ли будет " новой власти" свернуть свои ракетные и дроновые программы и отдать обагащенный уран и нефть евреям.
показать весь комментарий
09.03.2026 05:36 Ответить
Редактору новости "респект". Не знаю, что он хотел сказать, но на фото - " дед " петро" в кожаННом пальто" Кто знает, тот поймет.
показать весь комментарий
09.03.2026 05:37 Ответить
Іранці самі себе завдали удару по школі для дівчаток.... Рюрікі-педофіли всій Землі, об'єднуйтесь....
показать весь комментарий
09.03.2026 05:58 Ответить
Нетаньягу така ж https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2429155-korupcijnij-skandal-v-izraili-netanagu-i-simu-znovu-dopituut.html корумпована наволоч, як і наше хрипате чмо. Для таких війна = влада + гешефт.
показать весь комментарий
09.03.2026 06:02 Ответить
Моя позиція проста. Іран нам не друзі, Ізраїль так само. Чума на ваши оба дома.
показать весь комментарий
09.03.2026 06:31 Ответить
сионист , иди нахххххх !!!(((
показать весь комментарий
09.03.2026 06:51 Ответить
Зараз послухають. Це як фуйло б закликав українців повстати проти влади кловунів.
Ні, краще кловуни чим орки.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:09 Ответить
Берите всё в свои руки нам с вами легче будет договориться знакомая история, но боюсь что так оно не работает...
показать весь комментарий
09.03.2026 08:24 Ответить
Гореть тебе в аду , а не быть в друзьях у персов. Слава Украине!
показать весь комментарий
09.03.2026 08:36 Ответить
 
 