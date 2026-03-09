Трамп заявил, что США еще не решили вопрос наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о возможном начале наземной военной операции в Иране. По его словам, обсуждение такого сценария пока находится на ранней стадии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа изданию New York Post.

США не определились по поводу наземной операции

Американский лидер прокомментировал информацию о возможных дискуссиях в администрации США по поводу отправки военных в Иран. По данным СМИ, речь идет об объектах вблизи города Исфаган, где, по оценкам экспертов, могут храниться ядерные материалы.

Трамп подчеркнул, что окончательного решения по поводу такого шага нет.

"Мы не приняли решение по этому поводу. Мы еще далеки от этого", — сказал он.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в американской администрации обсуждают различные варианты реагирования на ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Реакция Трампа на нового лидера Ирана

Президент США также прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана. Речь идет о Моджтабе Хаменеи — сыне бывшего духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который погиб после израильского удара.

Трамп отметил, что не поддерживает это решение и считает кандидатуру Моджтабы Хаменеи неприемлемой.

При этом он отказался раскрывать дальнейшие планы Вашингтона по иранскому вопросу.

"Не собираюсь вам говорить", — заявил президент США.

Ранее Трамп также отмечал, что хотел бы влиять на процесс определения нового иранского лидера. По его словам, Вашингтон не будет поддерживать политический курс, который продолжает политику предыдущего руководства Ирана.

