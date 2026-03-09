РУС
777 29

Трамп заявил, что США еще не решили вопрос наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп о наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о возможном начале наземной военной операции в Иране. По его словам, обсуждение такого сценария пока находится на ранней стадии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа изданию New York Post.

США не определились по поводу наземной операции

Американский лидер прокомментировал информацию о возможных дискуссиях в администрации США по поводу отправки военных в Иран. По данным СМИ, речь идет об объектах вблизи города Исфаган, где, по оценкам экспертов, могут храниться ядерные материалы.

Трамп подчеркнул, что окончательного решения по поводу такого шага нет.

"Мы не приняли решение по этому поводу. Мы еще далеки от этого", — сказал он.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в американской администрации обсуждают различные варианты реагирования на ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Читайте также: Нетаньяху призвал иранцев восстать против действующего режима

Реакция Трампа на нового лидера Ирана

Президент США также прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана. Речь идет о Моджтабе Хаменеи — сыне бывшего духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который погиб после израильского удара.

Трамп отметил, что не поддерживает это решение и считает кандидатуру Моджтабы Хаменеи неприемлемой.

При этом он отказался раскрывать дальнейшие планы Вашингтона по иранскому вопросу.

"Не собираюсь вам говорить", — заявил президент США.

Читайте также: Газа в Британии хватит только на два дня, - СМИ

Иран (963) США (7224) Трамп Дональд (4748)
+5
Всю цю ганебну війну, старий підор розочав щоб допомогти своєму другу Вальоді
09.03.2026 18:50 Ответить
+4
Її не буде, тому що як тільки з Ірану в США підуть гроби, Трампа винесуть ногами вперед.
09.03.2026 19:11 Ответить
+3
Якщо Трамп вторгнеться в Іран, то іранці підпалять нафтові скважини (яка ж тоді буде ціна нафти?).
Пожежі в Кувейті, спричинені іракськими силами під час війни в Перській затоці, почалися в січні 1991 року і тривали більше восьми місяців, а останню пожежу ліквідували 6 листопада 1991 року.
Пожежі були спричинені знищенням понад 600 нафтових свердловин.
09.03.2026 18:43 Ответить
Якщо Трамп вторгнеться в Іран, то іранці підпалять нафтові скважини (яка ж тоді буде ціна нафти?).
Пожежі в Кувейті, спричинені іракськими силами під час війни в Перській затоці, почалися в січні 1991 року і тривали більше восьми місяців, а останню пожежу ліквідували 6 листопада 1991 року.
Пожежі були спричинені знищенням понад 600 нафтових свердловин.
09.03.2026 18:43 Ответить
Трампу не можна бити по Ірану по твоєму???
09.03.2026 18:44 Ответить
Наземна операція США в Ірані вигідна лише путіну та Ізраїлю.
09.03.2026 18:57 Ответить
Це ти так вирішив?? Наземної операції не буде
09.03.2026 19:06 Ответить
Трамп красава ..не то шо те чмо байден та чмоня обама з клінтоном
09.03.2026 18:43 Ответить
Курди поки відмовляються. Азербайджанці не проти приєднати південний Азербайджан, але теж бояться.
09.03.2026 18:45 Ответить
В 20х роках того сторіччя була Іранська РСР, яку створили більшовики
з Баки. Але існувала не довго, аятоли її зруйнували.
09.03.2026 19:04 Ответить
Англо-Російська Конвенція 1907 року. ... Персія ділилася на три сфери впливу: Російську на півночі (її південним кордоном була лінія Касре-Ширін - Ісфахан - Йезд - Зульфегар), Англійську на півдні (на південний схід від лінії Бендер-Аббас-Керман - Бірдженд - Гезік) і нейтральну в центрі країни.
09.03.2026 19:24 Ответить
По некоторым источникам США собираются освободить остров Харк (90 процентов экспорта иранской нефти и нефтепродуктов). Скоро узнаем, так ли это.
09.03.2026 18:45 Ответить
Логічно. Але що толку, якщо цю нафту неможливо буде вивезти.
09.03.2026 18:56 Ответить
"освободіть" чи захопити ?
09.03.2026 19:11 Ответить
А для Трампа есть разница?).
09.03.2026 19:17 Ответить
Краще подумав би про проведення операції на своїй макітрі)
09.03.2026 18:47 Ответить
Як той так зразу
09.03.2026 18:48 Ответить
Жалко тобі збоченцю союзника пуйла???
09.03.2026 18:54 Ответить
Надана послуга не коштує нічого (c) Як і союзник, який більше не потрібен.
09.03.2026 19:01 Ответить
сам ти ... Кому потрібен викорастаний кондом.? А підсумок на табло
Цена Нефть109.64 $
09.03.2026 19:24 Ответить
А може натомість на Кубу? А чого? Ефект несподіванки буде стовідсотковий. Він же ж пишається тим, що його важко передбачити. Ну ось - є шанс ще раз продемонструвати світові свою тупість геніальну стратегію.
09.03.2026 18:54 Ответить
Починається етап, епічна депресія.
09.03.2026 18:57 Ответить
Думаю що Трамп не переживає взагалі про пісець в який він вліз з головою та втягнув туди США, Європу та всі країни перської затоки.
09.03.2026 18:58 Ответить
Як вліз так і вилізе - в будь який момент .
Він вже навіть розповів , як він це буде робити
09.03.2026 19:13 Ответить
Хай тільки влізуть, потім будуть втікати як з Афгану.
09.03.2026 19:00 Ответить
Ага , дронщиків попросили допомогти , зараз попросять наших штурмовиків . Нє , ну можна відправити білецького з кухарчуком , але не хлопців 3 штурмової )))
09.03.2026 19:13 Ответить
Наверное , Трапм ждёт отмашки от своего босса. Он будет тянут время бомбёжками . Пока указание не поступит. Придется догадываться , как и через кого это поступит. Думаю не скоро , до апреля будут тянут. Сильно его держут ...... .... .... Слава Украине!
09.03.2026 19:14 Ответить
От Хомейни до Хомейни за десять дней! ********.
09.03.2026 19:20 Ответить
Враховуючи що він постійно і всім бреше , то все скоріше навпаки.
09.03.2026 19:27 Ответить
Конгрес та Сенат винісуть трампона, якщо почнеться наземна операція та загине десяток американських військових ...
09.03.2026 19:37 Ответить
 
 