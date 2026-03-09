Новий рівень загрози: Іран анонсував запуск ракет з боєголовками вагою 1000 кг
Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.
Іран готується до масштабних ракетних ударів
Мусаві заявив, що відтепер жодна ракета з бойовою частиною легшою за одну тонну не буде запущена. За його словами, довжина хвилі пострілів і поверхня удару будуть збільшені, а дальність польоту — ширшою.
Іран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань. Наступні удари, за його словами, будуть більш інтенсивними і тривалими.
Політичний контекст і можливий конфлікт зі США
На думку іранської влади, війна зі Сполученими Штатами може бути затяжним, а дипломатичні шляхи вирішення — обмеженими. Радник з питань зовнішньої політики Камаль Харазі підтвердив готовність країни до тривалої війни.
"Завершити війну можуть лише економічні страждання, що змусить інші країни втрутитися", — зазначив Харазі.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп різко відреагував на призначення Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану, що додало напруження у відносини між країнами.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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Голожопі понти, яких їх навчили кацапи.
Ну тупиє, як казав дехто
Тут нема з чим порівнювати . В перші 2 доби втрати московитів йщли на тисячи , за тиждні - на десятки тисяч ...
А тепер подивимося : Ізраїль втратив 0 армійців й 10 мирних громадян . США втратили 3 військових й 0 мирних жителів .
В перший же день ліквідован лідер Ірану и половина політично-військового керівництва . Ізраїль повністтю панує в небі Тегерану , й усіх інших північних міст . На півдні пануї авіація США . Поодиноки пуски *********** через величесну площу ... Пуски ці одноразові , бо зразу пускова установка ліквідується . Й це не важливо склільки в Ірана ракет , пускових установок в їх сотні (200 рзвідника докладають) . Тобто , йще тиждень два й не буде в Ірану з чого запускати ракети .
А те що бомб у путіна через Трампа стане більше - це однозначно.
Повідомлялося про масовані обстріли цими ракетами об'єктів в Ізраїлі (зокрема аеропорту Бен-Гуріон та авіабази 27), а також американських баз у регіоні.
А у потужного верховного міндіча навіть не літають ... Тільки "плавають"... точніше миються ..
Результат: є балістика.
Україна: була балістика межконтинентальна взагалі, 40 років не під санкціями.
Результат: нема балістики і не передбачається. Тільки дайте-дайте.
У України немає ніяких ракет, тому блекаут у Білгороді - це расєя бомбила 🤔
Тепер доні дзвонить ***** і питає як з цього божевілля вирватись і чи не допоможе володья врятувати його руду пику.
Десь так.
***** похй і трамп і хамені, головне явити себесвітуспасителем якій готовий нагодувати всіх газом і нафтою а потім кров'ю «жаждущих».
Це може означати, що інтенсивність іранських ракетних обстрілів, сильно зменшиться, але не через великі втрати пускових та боєкомплектів ракет з б/ч до 500 кг, а через те, що "жодна ракета з бойовою частиною, легшою за одну тонну, не буде запущена".
Інакше -- її запустять в напрямок Ізраїлю , а впаде вона в Туретчині чи в узбережжі Сартвели ...
Й йще одна статистика - в перший день 8 ранку 28 лютого Іран запускав по Ізраїлю кожні пів години . Й люди не вилазили з бомбосховищ . Коменданська година й усе таке . В ночі жодної ракети вже не було -- подавили . В ночі пуляти можуть лише самогубці -- 100% знищення екіпажу й пускової установки .
Останній тиждень в Кнессеті обговорють відміну "коменданської години" . Бо з лютого -- жодної шкоди Іран Ізраїлю не нанес . Саме через це пояснюєтся та лють імпотентів з якою аятолу гасять усі країни навколо себе . Особливо по ОАЕ -- бо з усіх країн затоки , емірат найбільш модерна й найбільш дружня до США й Ізраїлю .