Новий рівень загрози: Іран анонсував запуск ракет з боєголовками вагою 1000 кг

Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

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Іран готується до масштабних ракетних ударів

Мусаві заявив, що відтепер жодна ракета з бойовою частиною легшою за одну тонну не буде запущена. За його словами, довжина хвилі пострілів і поверхня удару будуть збільшені, а дальність польоту — ширшою.

Іран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань. Наступні удари, за його словами, будуть більш інтенсивними і тривалими.

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Політичний контекст і можливий конфлікт зі США

На думку іранської влади, війна зі Сполученими Штатами може бути затяжним, а дипломатичні шляхи вирішення — обмеженими. Радник з питань зовнішньої політики Камаль Харазі підтвердив готовність країни до тривалої війни.

"Завершити війну можуть лише економічні страждання, що змусить інші країни втрутитися", — зазначив Харазі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп різко відреагував на призначення Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану, що додало напруження у відносини між країнами.

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Удари по Ірану

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