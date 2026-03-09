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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Новий рівень загрози: Іран анонсував запуск ракет з боєголовками вагою 1000 кг

Іранські ракети з бойовими частинами у 1000 кг

Іран оголосив про початок повномасштабної війни та намір використовувати важкі ракети з боєголовками великої потужності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі командувача Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

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Іран готується до масштабних ракетних ударів

Мусаві заявив, що відтепер жодна ракета з бойовою частиною легшою за одну тонну не буде запущена. За його словами, довжина хвилі пострілів і поверхня удару будуть збільшені, а дальність польоту — ширшою.

Іран планує застосовувати ракети з боєголовками вагою близько 1000 кг, здатними завдавати значних руйнувань. Наступні удари, за його словами, будуть більш інтенсивними і тривалими.

Читайте також: Тристоронню зустріч відклали за пропозицією США через ситуацію навколо Ірану, - Зеленський

Політичний контекст і можливий конфлікт зі США

На думку іранської влади, війна зі Сполученими Штатами може бути затяжним, а дипломатичні шляхи вирішення — обмеженими. Радник з питань зовнішньої політики Камаль Харазі підтвердив готовність країни до тривалої війни.

"Завершити війну можуть лише економічні страждання, що змусить інші країни втрутитися", — зазначив Харазі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп різко відреагував на призначення Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану, що додало напруження у відносини між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни в Ірані: Індія закупила мільйони барелів російської нафти після дозволу США

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США знищили 42 іранські кораблі: "Це кінець їхнього флоту"

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Ізраїль (1992) Іран (3503) США (26755)
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Топ коментарі
+25
Мі єщьо нічєво нє начіналі.
Голожопі понти, яких їх навчили кацапи.
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09.03.2026 22:13 Відповісти
+20
Іран: не було балістики, 40 років під санкціями.
Результат: є балістика.

Україна: була балістика межконтинентальна взагалі, 40 років не під санкціями.
Результат: нема балістики і не передбачається. Тільки дайте-дайте.
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09.03.2026 22:36 Відповісти
+13
Трампу з оглядом на путю теж захотілося маленької победоносної війни.І теж щось пішло не так.Може цей не такий впертий і незабаром оголосить про велику перемогу і закінчення війни.
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09.03.2026 22:17 Відповісти
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Мі єщьо нічєво нє начіналі.
Голожопі понти, яких їх навчили кацапи.
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09.03.2026 22:13 Відповісти
Погоджуюсь, бо для такого бомбардування теж потрібен фактор раптовості, а не анонсування про нього на увесь світ, що є доказом звичайних "пугалок" в кацапському стилі.
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09.03.2026 23:01 Відповісти
Ты, Зин, на грубость нарываисси, всё Зин, обидеть норовишь..
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09.03.2026 22:13 Відповісти
«Хоррамшахр-4» був представлений 25 травня 2023 року. Повідомляється, що новий варіант має дальність дії 2000 км з боєголовкою вагою 1500 кг
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10.03.2026 00:27 Відповісти
тим менша у нього точність
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10.03.2026 08:00 Відповісти
Та їм пофіг, як кацапам - випустять і забудуть....
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10.03.2026 12:20 Відповісти
а насчет куда-то попасть 0,001 кт?
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09.03.2026 22:17 Відповісти
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09.03.2026 22:17 Відповісти
Трампу з оглядом на путю теж захотілося маленької победоносної війни.І теж щось пішло не так.Може цей не такий впертий і незабаром оголосить про велику перемогу і закінчення війни.
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09.03.2026 22:17 Відповісти
поки США повністю в плюсах, зовсім невеликі втрати, всього 8 бійців
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09.03.2026 22:49 Відповісти
жодної цілі вони не досягли. Які плюси? поміняли хаменеї на хаменеї? розкурочили країни перської затоки? побіжать купляти нафту у кацапів втридорога?
Ну тупиє, як казав дехто
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10.03.2026 00:55 Відповісти
США, взагалі-то нафту та газ продають, а не купують...
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10.03.2026 17:28 Відповісти
не сша побіжить. а весь світ. Бо запасів сша на всіх не вистачить
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11.03.2026 00:35 Відповісти
ім насрати на країни Перської затоки, вони не просто так почали з Венесуели, де самі найбільші запаси нафти в світі. крім того США найбільший виробник нафти у світі, мають запаси нафти найбільші у світі, ціль у них одна щоб той хто замінить Хаменею пішов на домовленості з США, зброї у них стільки що будуть бомбити Тегеран поки не прийде до влади той хто підпише домовленості домовленості
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10.03.2026 19:41 Відповісти
Ним, якраз для США поки все іде так.
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09.03.2026 23:09 Відповісти
****** «допомагає», у такий спосіб Нітаняху і Трампу, передаючи таку зброю хамейнеї!
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09.03.2026 23:14 Відповісти
Вже майже оголосив, на відміну від трьоденного спецоператора
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10.03.2026 00:44 Відповісти
Який "огляд" Ви про що хворієте ?! Можливість паралелей між мирної Україную й напівлюдожерським режимом бісноватих аятол повинно образити будь якого українського патріота .
Тут нема з чим порівнювати . В перші 2 доби втрати московитів йщли на тисячи , за тиждні - на десятки тисяч ...
А тепер подивимося : Ізраїль втратив 0 армійців й 10 мирних громадян . США втратили 3 військових й 0 мирних жителів .
В перший же день ліквідован лідер Ірану и половина політично-військового керівництва . Ізраїль повністтю панує в небі Тегерану , й усіх інших північних міст . На півдні пануї авіація США . Поодиноки пуски *********** через величесну площу ... Пуски ці одноразові , бо зразу пускова установка ліквідується . Й це не важливо склільки в Ірана ракет , пускових установок в їх сотні (200 рзвідника докладають) . Тобто , йще тиждень два й не буде в Ірану з чого запускати ракети .
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10.03.2026 09:50 Відповісти
Судячи з роботи ВПС Ізраїлю по нафтовій інфраструктурі схоже вони підозрюють швидке згортання операції з боку США. Тому прагнуть завдати максимальної шкоди, поки є вікно можливостей.
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10.03.2026 11:53 Відповісти
То це й добре. Значить малі ракети вже скінчились.
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09.03.2026 22:17 Відповісти
+ коли починаються пантові залякування, зазвичай, аргументи закінчились
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09.03.2026 23:01 Відповісти
Цікаво чи спроможні вони підкріпити своє слово ділом? 🤔
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09.03.2026 22:18 Відповісти
Зате у Трампа є план. А плани Трампа руйнівніші за будь-яку ракету, вони точно принесуть "економічні страждання" всім)
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09.03.2026 22:22 Відповісти
До планів Трампа додаються самий великий авіаносний флот, самі сильні у Світі ВПС та сотні тисяч тон високоточних ракет та бомб. Причому справжніх.
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09.03.2026 22:40 Відповісти
Мене цікавлять не бомби Трампа, а бомби путіна бо вони летять нам на голову.
А те що бомб у путіна через Трампа стане більше - це однозначно.
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09.03.2026 22:51 Відповісти
Таке життя, коли раптом осягаєш, що Світ не навколо Житомира побудований.
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10.03.2026 00:09 Відповісти
Трамп готовий на все,тільки б епштейніада його обминула.....
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09.03.2026 23:03 Відповісти
якийсь Орешнік по ходу. гасити потрібно той іран та кацастан
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09.03.2026 22:23 Відповісти
а якщо не повірять, запліднювачі ослів продемонструють супер рокету Фісташнік
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09.03.2026 22:25 Відповісти
найкращі учні зєлі? той вже скільки всього і не тільки в відосиках анонсував! з потужних наступів починаючи!
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09.03.2026 22:26 Відповісти
«Хоррамшахр-4» був представлений 25 травня 2023 року. Повідомляється, що новий варіант має дальність дії 2000 км з боєголовкою вагою 1500 кг
Повідомлялося про масовані обстріли цими ракетами об'єктів в Ізраїлі (зокрема аеропорту Бен-Гуріон та авіабази 27), а також американських баз у регіоні.
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10.03.2026 00:31 Відповісти
Фламінго. Ось вони де.
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09.03.2026 22:28 Відповісти
Чомусь, я їх анонсами більше вірю, чим анонсами Зеленського.
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09.03.2026 22:32 Відповісти
ФріПластіліна робить ракети "касіми" з підручних матеріалів. Точність може бути гірша ніж у "града" проте їх багато і вони падають на Ізраїль..
А у потужного верховного міндіча навіть не літають ... Тільки "плавають"... точніше миються ..
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09.03.2026 22:46 Відповісти
На якій платформі АІ малювати будуть?
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09.03.2026 22:35 Відповісти
Іран: не було балістики, 40 років під санкціями.
Результат: є балістика.

Україна: була балістика межконтинентальна взагалі, 40 років не під санкціями.
Результат: нема балістики і не передбачається. Тільки дайте-дайте.
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09.03.2026 22:36 Відповісти
Ось про це я і казав учора.
У України немає ніяких ракет, тому блекаут у Білгороді - це расєя бомбила 🤔
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09.03.2026 22:47 Відповісти
Ну так я ж кажу, що тільки дайте-дайте. Трохи і дали.
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09.03.2026 22:48 Відповісти
Понти галімі
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09.03.2026 22:36 Відповісти
запустили близко 600 ракет,залишилось на порядок більше..
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09.03.2026 22:40 Відповісти
БЧ "Фламіндіч" таки існують !!! Але є ньюанс ...
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09.03.2026 22:43 Відповісти
Проста фізика. 10 ракет по 100кг тротилу нанесуть більше уражень, ніж одна на 1000кг. (За окреми випадки, коли потрібно саме 1000кг щоб щось пробити). Та і вірогідність що долетить теж більша
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09.03.2026 22:44 Відповісти
просто у них точність низька, тому компенсують вагою бч, але якщо просто про місту стріляти, то там точність для чурбаноголових пофіг.
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10.03.2026 08:04 Відповісти
Здається саме в Анкрріджі ***** дало понюхати доні сиру нафту, від духу якого той остаточно збожеволів і тоді ***** і підкинув доні ідею піти війною на Іран.
Тепер доні дзвонить ***** і питає як з цього божевілля вирватись і чи не допоможе володья врятувати його руду пику.
Десь так.
***** похй і трамп і хамені, головне явити себесвітуспасителем якій готовий нагодувати всіх газом і нафтою а потім кров'ю «жаждущих».
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09.03.2026 23:00 Відповісти
врут, жоден їшак таку бандуру не перевезе.
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09.03.2026 23:08 Відповісти
Понти пішли.
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09.03.2026 23:11 Відповісти
Мусаві заявив, що відтепер жодна ракета з бойовою частиною легшою за одну тонну не буде запущена. Джерело: https://censor.net/ua/n3604395

Це може означати, що інтенсивність іранських ракетних обстрілів, сильно зменшиться, але не через великі втрати пускових та боєкомплектів ракет з б/ч до 500 кг, а через те, що "жодна ракета з бойовою частиною, легшою за одну тонну, не буде запущена".
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10.03.2026 00:05 Відповісти
Чим довше при владі, тим більш поліцейською стає країна, тим більше зброї виробляється. Все робиться для того, щоб утримати владу...
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10.03.2026 00:13 Відповісти
В52 вже працюють , кожен несе 31 500 кг
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10.03.2026 00:46 Відповісти
Давайте порахуємо . 1 тонна це для балістики приблизно труба з Ду1400 8-10 метрів довжиною (я утрирую - то це не просто труба -- там вовині буть "ступені") . Просто спитайте себе , чи є в Ірані хтось , хто спроможний таку махину точно виготувати ??!
Інакше -- її запустять в напрямок Ізраїлю , а впаде вона в Туретчині чи в узбережжі Сартвели ...

Й йще одна статистика - в перший день 8 ранку 28 лютого Іран запускав по Ізраїлю кожні пів години . Й люди не вилазили з бомбосховищ . Коменданська година й усе таке . В ночі жодної ракети вже не було -- подавили . В ночі пуляти можуть лише самогубці -- 100% знищення екіпажу й пускової установки .
Останній тиждень в Кнессеті обговорють відміну "коменданської години" . Бо з лютого -- жодної шкоди Іран Ізраїлю не нанес . Саме через це пояснюєтся та лють імпотентів з якою аятолу гасять усі країни навколо себе . Особливо по ОАЕ -- бо з усіх країн затоки , емірат найбільш модерна й найбільш дружня до США й Ізраїлю .
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10.03.2026 11:03 Відповісти
 
 