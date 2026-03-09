УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10739 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
3 019 9

Тристоронню зустріч відклали за пропозицією США через ситуацію навколо Ірану, - Зеленський

США запропонували перенести переговори через Іран - Зеленський

Через війну на Близькому Сході тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відкладаються за пропозицією американської сторони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч відкладається 

"Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни", - наголосив глава держави.

Доповідь переговорної команди

Президент розповів, що "команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок".

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України", - сказав очільник держави. 

Читайте також: Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

РФ намагається зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході

Зеленський додав, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заход.

Він наголосив, що цього точно не можна допускати.

"Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо", - підсумував президент. 

Що передувало

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Читайте також: В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Іран (3503) перемовини (3824) США (26750)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно, що росії зараз нецікаві ніякі перемовини, поки путін в ейфорії від зростаючих цін на енергоносії. Бо тоді в нього будуть гроші на довгу війну.
показати весь коментар
09.03.2026 18:58 Відповісти
Він теж далеко не ідіот - розуміє що війну , з Іраном , Трамп буде вести рівно доти - доки йому це вигідно ... навряд чи це триватиме довго
показати весь коментар
09.03.2026 19:09 Відповісти
Провів нараду з нашою переговорною командою Джерело: https://censor.net/ua/n3604366

А вона точно наша? умєров, арахамія, буданов, гнатов - це українці?
показати весь коментар
09.03.2026 19:00 Відповісти
Скоро й Америка втратить інтерес до миру тут. Для чого, коли можна використати Україну як балансир у війні з Іраном.
показати весь коментар
09.03.2026 19:17 Відповісти
Трамп заліз в таку сраку, мʼяко кажучи, що імпічмент покажеться йому дитячим садочком.
показати весь коментар
09.03.2026 20:54 Відповісти
Рудий клоун і не збирався нічого проводити...він вже поспілкувався з ******, що все на мазі...хуйло всім задоволений, трампон теж...
показати весь коментар
09.03.2026 23:09 Відповісти
 
 