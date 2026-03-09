Тристоронню зустріч відклали за пропозицією США через ситуацію навколо Ірану, - Зеленський

Через війну на Близькому Сході тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відкладаються за пропозицією американської сторони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч відкладається

"Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни", - наголосив глава держави.

Доповідь переговорної команди

Президент розповів, що "команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок".

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України", - сказав очільник держави.

Читайте також: Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

РФ намагається зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході

Зеленський додав, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заход.

Він наголосив, що цього точно не можна допускати.

"Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо", - підсумував президент.

Що передувало

3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.

Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Читайте також: В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі