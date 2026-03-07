Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємна ненависть між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним робить досягнення мирної угоди "дуже важким".

Про це він сказав на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп про ненависть сторін

За його словами, переговори неодноразово підходили впритул до мети, але щоразу одна із сторін "відступала".

"Ненависть настільки велика, що їм дуже важко дійти згоди. Дуже важко. Тож подивимося, що буде, але... ми багато разів були близькі до мети, але то один, то другий відступали. Вони втрачають людей. Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі і як послугу самому життю", - заявив президент США.

Читайте також: Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп

Інші заяви Трампа про перемовини

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.

Читайте також: Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф