Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись
Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємна ненависть між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним робить досягнення мирної угоди "дуже важким".
Про це він сказав на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп про ненависть сторін
За його словами, переговори неодноразово підходили впритул до мети, але щоразу одна із сторін "відступала".
"Ненависть настільки велика, що їм дуже важко дійти згоди. Дуже важко. Тож подивимося, що буде, але... ми багато разів були близькі до мети, але то один, то другий відступали. Вони втрачають людей. Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі і як послугу самому життю", - заявив президент США.
Інші заяви Трампа про перемовини
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.
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І що з цього?Йому папіру не жалко.Ще надрукують.
А трампонутий теж намагається стати схожим на ху...ло. Хоча тупістю вже обійшов
а ОКЕАН не розділяв в 1994р з гарантіями ? ******!
Якщо спрощено метафорично: АДВОКАТ насильника, заявляє, що жертва нападу, насильства, яке у різних формах день у день продовжується і продовжується ненавидить насильника, - і що "ненависть між ними, - жертвою і насильником, - настільки велика, що їм важко домовитись".
Це якась абсурдна "логіка", блюзніська логіка. Логіка насильника. Це новітній зразок ХУЦПИ - зухвалості, надзвичайно цинічної, безсоромної, нахабної впевненістю правоті насильника.
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02WFsV2TEx7awKgEHfdZhj49pAgBmY6bj2V8Pw451huBtByugzRPQnpRktUXrUCx4il?__cft__[0]=AZZCGY9DOTtLgjr7hzkz8w2QJQ-ECl_-AGs-JfZf2DHm-x1pPv9bQZWEO7EIftfHSlHnjxieYE_xUkjaEvSi38AnpZfYgzlLV-9*******************************************************************************-Y_dTcZWd85-_c7aw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 март 2025 г. ·
Складується парадоксальна думка, що мозок Трампа переформатований, приготовленим інформаційним варивом Кремля, поданим в доступній формі для його "інтелекту" і "життєвого досвіду" спадкоємця мільярдера-батька.
Така і вся його "команда". Трамп і його команда сповідують модернізований фашизм 21-го століття - їх ідеал Гітлер, Сталін, Путін... Напевно, і Муссоліні, "миротворець" Мюнхен38 з його, Муссоліні, формулою "Великі птахи завжди між собою договоряться за рахунок дрібних".
А крім того, Трамп квапиться отримати премію миру Нобеля - 21-ше століття відрізняється від попередніх тим, що інтернет-ЗМІ вміють прискорено, зі швидкість ланцюгової ядерної реакції, ліпити героя з любої... недоінтелектуальної нікчеми.
Людство поступово стає жертвою інформаційних воєн нового покоління масків-венсів... Трамп ніби робот запрограмований... Можливо, самим Путіним. Фантастика...?