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Новини Мирні перемовини
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Трамп про переговори між Україною та РФ: Ненависть між ними настільки велика, що їм важко домовитись

Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємна ненависть між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним робить досягнення мирної угоди "дуже важким".

Про це він сказав на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп про ненависть сторін 

За його словами, переговори неодноразово підходили впритул до мети, але щоразу одна із сторін "відступала".

"Ненависть настільки велика, що їм дуже важко дійти згоди. Дуже важко. Тож подивимося, що буде, але... ми багато разів були близькі до мети, але то один, то другий відступали. Вони втрачають людей. Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі і як послугу самому життю", - заявив президент США.

Читайте також: Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ. У нього стало ще менше "козирів", - Трамп

Інші заяви Трампа про перемовини

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а диктатор Володимир Путін буцімто готовий.

Читайте також: Переговори між Україною та РФ тривають: найближчими тижнями очікується додатковий прогрес, - Віткофф

Автор: 

перемовини (3820) росія (70414) США (26735) Трамп Дональд (8930)
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Топ коментарі
+46
Та до чого тут Зеленський? Геноцид з боку орків ніяк від цього не залежить. Хтось цьому виродку зможе коли-небудь це донести чи тільки могила виправить?
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07.03.2026 18:38 Відповісти
+43
Маразматик. Ми не нападали на московитів. А ненависть в нас до них споконвічна! москалі вміють тільки вбивати, руйнувати, грабувати.
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07.03.2026 18:44 Відповісти
+41
Воно й@бнуте. Як по Ірану - то ракетами..
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07.03.2026 18:41 Відповісти
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07.03.2026 23:38 Відповісти
Блазень, який опустив США перед х%йлом. Найганебніший президент США, який буде проклятий на віки.
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08.03.2026 00:05 Відповісти
Ще й по-большому - в штани(у овальному кабнетi), обсира.
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08.03.2026 03:56 Відповісти
а з іраном прекрасний океан сша не розділяє? то що ти там забув, руда мавпа, спустивши 4 млрд дол за 3 дні??!
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08.03.2026 01:56 Відповісти
спустивши 4 млрд дол за 3 дні??!
І що з цього?Йому папіру не жалко.Ще надрукують.
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08.03.2026 12:30 Відповісти
Перетинаеш кордон, iз Нiдерландiв у Германiю, кидаеться у вiчi, мовляв якi ж неотесанi i грубi фрiци, суть - дикуни. Як для нас кацапи... ЗЫ... у трам.ездола - германське корiння.
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08.03.2026 03:52 Відповісти
Щоб ненавидіти, потрібно поважати, а тут ми просто зневажаємо. Як можна поважати людину якого називають ху....лом, або країну ху.... лостан.
А трампонутий теж намагається стати схожим на ху...ло. Хоча тупістю вже обійшов
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08.03.2026 06:54 Відповісти
Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан. Джерело: https://censor.net/ua/n3604093
а ОКЕАН не розділяв в 1994р з гарантіями ? ******!
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08.03.2026 08:08 Відповісти
Ефект Данінга-Крюгера, коли дурень ввжає себе розумником. Страшна річ, коли така людина керує великою державою.
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08.03.2026 08:17 Відповісти
він умовно кєрує півсвітом, бо тарифи, санкції, війни зачипають всіх. і майже всі перед ним на цирлах ходять
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08.03.2026 09:03 Відповісти
Ну по-перше, всі тарифи оплатили зі своєі кишені громадяне США, бо імпортери просто заклали ці тарифи в ціну товара. А по-друге, Верховний суд вже скасував незаконні тарифи і постановив повернути стягнуті за тарифи гроші назад імпортерам. Та і санкції він з рашки якраз знимає.
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08.03.2026 11:49 Відповісти
Коли твою друзину згвалтують, твоє марала6о розвалять, онуків вб'ють, спробуєш домовиоись з убивцями, чи забажаєж йому кари? Так що не спотворюй правду, про московитів!
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08.03.2026 08:25 Відповісти
Так себе вести публічно і таке не може говорити навіть АДВОКАТ т. Путіна. Таке не можна пояснити для адвоката, який найнятий захищати насильника. Так може вести себе адвокат, який попав у пастку, розставлену насильником, адвокат з примусу, повністю залежний від насильника.

Якщо спрощено метафорично: АДВОКАТ насильника, заявляє, що жертва нападу, насильства, яке у різних формах день у день продовжується і продовжується ненавидить насильника, - і що "ненависть між ними, - жертвою і насильником, - настільки велика, що їм важко домовитись".

Це якась абсурдна "логіка", блюзніська логіка. Логіка насильника. Це новітній зразок ХУЦПИ - зухвалості, надзвичайно цинічної, безсоромної, нахабної впевненістю правоті насильника.
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08.03.2026 08:33 Відповісти
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZZCGY9DOTtLgjr7hzkz8w2QJQ-ECl_-AGs-JfZf2DHm-x1pPv9bQZWEO7EIftfHSlHnjxieYE_xUkjaEvSi38AnpZfYgzlLV-9*******************************************************************************-Y_dTcZWd85-_c7aw&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02WFsV2TEx7awKgEHfdZhj49pAgBmY6bj2V8Pw451huBtByugzRPQnpRktUXrUCx4il?__cft__[0]=AZZCGY9DOTtLgjr7hzkz8w2QJQ-ECl_-AGs-JfZf2DHm-x1pPv9bQZWEO7EIftfHSlHnjxieYE_xUkjaEvSi38AnpZfYgzlLV-9*******************************************************************************-Y_dTcZWd85-_c7aw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 март 2025 г. ·

Складується парадоксальна думка, що мозок Трампа переформатований, приготовленим інформаційним варивом Кремля, поданим в доступній формі для його "інтелекту" і "життєвого досвіду" спадкоємця мільярдера-батька.

Така і вся його "команда". Трамп і його команда сповідують модернізований фашизм 21-го століття - їх ідеал Гітлер, Сталін, Путін... Напевно, і Муссоліні, "миротворець" Мюнхен38 з його, Муссоліні, формулою "Великі птахи завжди між собою договоряться за рахунок дрібних".

А крім того, Трамп квапиться отримати премію миру Нобеля - 21-ше століття відрізняється від попередніх тим, що інтернет-ЗМІ вміють прискорено, зі швидкість ланцюгової ядерної реакції, ліпити героя з любої... недоінтелектуальної нікчеми.

Людство поступово стає жертвою інформаційних воєн нового покоління масків-венсів... Трамп ніби робот запрограмований... Можливо, самим Путіним. Фантастика...?
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08.03.2026 09:10 Відповісти
Залежність трампа від компромату фсб така велика, що він став прихильником московії.
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08.03.2026 09:54 Відповісти
Що воно верзе. Невже тупість трампа настільки велика.
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08.03.2026 10:01 Відповісти
Що зробиш? Тупоголовий криворотий перестарілий нарцис.
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08.03.2026 11:04 Відповісти
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