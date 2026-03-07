Трамп о переговорах между Украиной и РФ: Ненависть между ними настолько велика, что им трудно договориться

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимная ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным делает достижение мирного соглашения "очень трудным".

Об этом он сказал на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о ненависти сторон

По его словам, переговоры неоднократно подходили вплотную к цели, но каждый раз одна из сторон "отступала".

"Ненависть настолько велика, что им очень трудно прийти к соглашению. Очень трудно. Поэтому посмотрим, что будет, но... мы много раз были близки к цели, но то один, то другой отступали. Они теряют людей. Нас это на самом деле не сильно задевает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе и как услугу самой жизни", - заявил президент США.

Другие заявления Трампа о переговорах

Напомним, что накануне президент США Дональд Трампзаявлял, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.

