Трамп о переговорах между Украиной и РФ: Ненависть между ними настолько велика, что им трудно договориться

Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимная ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным делает достижение мирного соглашения "очень трудным".

Об этом он сказал на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп о ненависти сторон 

По его словам, переговоры неоднократно подходили вплотную к цели, но каждый раз одна из сторон "отступала".

"Ненависть настолько велика, что им очень трудно прийти к соглашению. Очень трудно. Поэтому посмотрим, что будет, но... мы много раз были близки к цели, но то один, то другой отступали. Они теряют людей. Нас это на самом деле не сильно задевает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе и как услугу самой жизни", - заявил президент США.

Читайте также: Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп

Другие заявления Трампа о переговорах

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трампзаявлял, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.

Читайте также: Переговоры между Украиной и РФ продолжаются: в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, - Виткофф

+17
Та до чого тут Зеленський? Геноцид з боку орків ніяк від цього не залежить. Хтось цьому виродку зможе коли-небудь це донести чи тільки могила виправить?
07.03.2026 18:38 Ответить
07.03.2026 18:38 Ответить
+14
Мама часто говорила Донні, як важко бути тупим, але він забув.
07.03.2026 18:43 Ответить
07.03.2026 18:43 Ответить
+14
Маразматик. Ми не нападали на московитів. А ненависть в нас до них споконвічна! москалі вміють тільки вбивати, руйнувати, грабувати.
07.03.2026 18:44 Ответить
07.03.2026 18:44 Ответить
Любов Українців до московського окупанта та іх ****** ??
07.03.2026 18:36 Ответить
07.03.2026 18:36 Ответить
Воно й@бнуте. Як по Ірану - то ракетами..
07.03.2026 18:41 Ответить
07.03.2026 18:41 Ответить
Достав! - ти вже з аятолою домовився
07.03.2026 18:37 Ответить
07.03.2026 18:37 Ответить
Та до чого тут Зеленський? Геноцид з боку орків ніяк від цього не залежить. Хтось цьому виродку зможе коли-небудь це донести чи тільки могила виправить?
07.03.2026 18:38 Ответить
07.03.2026 18:38 Ответить
Могила. Скоро. Дочекаємося!
07.03.2026 18:45 Ответить
07.03.2026 18:45 Ответить
Є на прикметі хоча би ще один Лі Харві Освальд? Бо я ніде не бачу.
07.03.2026 18:50 Ответить
07.03.2026 18:50 Ответить
І я не бачу. Але він є.
07.03.2026 18:53 Ответить
07.03.2026 18:53 Ответить
І не Лі Харві Освальд, не Джон Бут, а скоріше Леон Чолгош.
07.03.2026 19:08 Ответить
07.03.2026 19:08 Ответить
Ми вже неодноразово були за крок до угоди між Україною та рф, але постійно одна зі сторін відступала. На нас це взагалі не впливає - між нами океан, - Трамп
07.03.2026 18:38 Ответить
07.03.2026 18:38 Ответить
як би Трамп був завжди президентом , всі у світі були б мишебратья ...
07.03.2026 18:38 Ответить
07.03.2026 18:38 Ответить
в Білому шалаші портрет твій з х..йлом стирили, пиз...юк анкоріджський...
07.03.2026 18:39 Ответить
07.03.2026 18:39 Ответить
Не те що у Трумпа з Путєю, любовь і согласіє.
07.03.2026 18:40 Ответить
07.03.2026 18:40 Ответить
А ти Байдена любиш!!!!
07.03.2026 18:42 Ответить
07.03.2026 18:42 Ответить
07.03.2026 18:57 Ответить
07.03.2026 18:57 Ответить
Мама часто говорила Донні, як важко бути тупим, але він забув.
07.03.2026 18:43 Ответить
07.03.2026 18:43 Ответить
скоріш за все папа фред був ще більше деспотичний та збочений.
то ж мама, була на правах тарганів, на очі краще не попадатися.
07.03.2026 18:45 Ответить
07.03.2026 18:45 Ответить
доні, у тебе срака з персами!
бо перси, то не мадура з фіделем та че геварою!
а, ти не македонський!
07.03.2026 18:43 Ответить
07.03.2026 18:43 Ответить
Їбанько🤡
07.03.2026 18:44 Ответить
07.03.2026 18:44 Ответить
Маразматик. Ми не нападали на московитів. А ненависть в нас до них споконвічна! москалі вміють тільки вбивати, руйнувати, грабувати.
07.03.2026 18:44 Ответить
07.03.2026 18:44 Ответить
споконвічна!!!!!
що, до речі, допомогло нам зберегти мову культуру ідентичність.
бо, бєлорасєйці зникають на наших очах....
07.03.2026 18:47 Ответить
07.03.2026 18:47 Ответить
В аналах США записано, що Україна напала на Московію. Тому нам зброю продають через треттї країни.
07.03.2026 18:48 Ответить
07.03.2026 18:48 Ответить
Ну, с царем все понятно. Зеленского то за шо? И танцует и в глаза желает посмотреть...
07.03.2026 18:44 Ответить
07.03.2026 18:44 Ответить
и на рояле играет...
07.03.2026 19:23 Ответить
07.03.2026 19:23 Ответить
Треба вибрати президентом Руслана Кошулинського, може менше ненависті буде !
07.03.2026 18:45 Ответить
07.03.2026 18:45 Ответить
07.03.2026 18:59 Ответить
07.03.2026 18:59 Ответить
Руслан - політик, патріот, воїн, мудра і порядна Людина. А моя Надвірна замість нього в нардепи протягнула безмозглого бика "слугу" Вірастюка. З допомогою, доречі, "свободівця" Марцинківа.
07.03.2026 19:04 Ответить
07.03.2026 19:04 Ответить
Ця ненависть може зрівнятися по величині тільки зі зневагою до тебе,рудий ти їбанько.Причому зневажають тебе з обох сторін.
07.03.2026 18:46 Ответить
07.03.2026 18:46 Ответить
Така ж сама ненависть Тромба до Хаменеї і аятол з якими він не може домовитись посередині враховуючи інтереси Ірану?
07.03.2026 18:47 Ответить
07.03.2026 18:47 Ответить
доні новий аятола всіх персів.
нууу...
типу, виконуючий обов'язки.
цікаво, що перси ніколи не були муслімами.
07.03.2026 18:49 Ответить
07.03.2026 18:49 Ответить
вже 1500 років мусліми/мусульмани. спробуй щось вякнуть проти іслама в ірані
07.03.2026 19:35 Ответить
07.03.2026 19:35 Ответить
Іран - ісламська республіка (з 1979 року)

Зороастризм (або маздеїзм) - одна з найдавніших пророчих релігій, заснована пророком Заратустрою в давньому Ірані (VII-VI ст. до н.е.) на основі вчення про боротьбу добра і зла.

то ж!
україна вижирає за 2019!
іран вижирає за 1979!

причина та наслідок!
07.03.2026 19:40 Ответить
07.03.2026 19:40 Ответить
ще раз:
населення ірана сповідує іслам вже 1500 років
07.03.2026 19:44 Ответить
07.03.2026 19:44 Ответить
ще раз!

Іран - ісламська республіка (з 1979 року)

Зороастризм (або маздеїзм) - одна з найдавніших пророчих релігій, заснована пророком Заратустрою в давньому Ірані (VII-VI ст. до н.е.) на основі вчення про боротьбу добра і зла.
07.03.2026 19:45 Ответить
07.03.2026 19:45 Ответить
Ще раз, довбню! Не плутай *ісламську республіку* з *сповідує іслам*. Чи кукушка того?
07.03.2026 20:02 Ответить
07.03.2026 20:02 Ответить
Ненависть між ними настільки велика Джерело: https://censor.net/ua/n3604093

Руда мавпа бреше, як дихає. Не "Ненависть між ними настільки велика" , а НЕНАВИСТЬ ПУЙЛА ДО УКРАЇНИ НАСТІЛЬКИ ВЕЛИКА. От це вірна константація фактів.
07.03.2026 18:49 Ответить
07.03.2026 18:49 Ответить
Цікаво ,чому б це?Хм?Дурне ,руде одоробло,аби ти здохло до завтра!
07.03.2026 18:49 Ответить
07.03.2026 18:49 Ответить
Ересь
07.03.2026 18:49 Ответить
07.03.2026 18:49 Ответить
Кончене, млять!
07.03.2026 18:49 Ответить
07.03.2026 18:49 Ответить
Shit of America.
07.03.2026 18:50 Ответить
07.03.2026 18:50 Ответить
Донні ти обіцяв покінчити війну в Україні за 3 дні, чи я неправий? Не знаю на що ти долбоклюв розраховував... але чи не логічніше було дожати путіноїдів, а вже потім роз....ярити персів? Донні ти дурень і дуже швидко ти це зрозумієш.
07.03.2026 18:51 Ответить
07.03.2026 18:51 Ответить
07.03.2026 18:54 Ответить
07.03.2026 18:54 Ответить
❗️Офіційно. ОАЕ в стані війни (!) - заява президента Еміратів
07.03.2026 18:52 Ответить
07.03.2026 18:52 Ответить
це вже дуже серйозно 😯...
07.03.2026 19:00 Ответить
07.03.2026 19:00 Ответить
Нехай *********.
07.03.2026 20:03 Ответить
07.03.2026 20:03 Ответить
Яке може бути нормальне відношення до споконвічного ,
заклятого ворога із кацапстану , які постійно нас
намагаються заморити то голодом , то холодом ,
та повністю знищити нашу націю ?
Рудий педофіл цього ніколи не зрозуміє , так як в кремлі
зберігається на нього дуже вагомий компромат 🤬
07.03.2026 18:53 Ответить
07.03.2026 18:53 Ответить
да ти шо
ненавість кажеш
а звідки вона?
аяяяй кто ето наделал?
07.03.2026 18:54 Ответить
07.03.2026 18:54 Ответить
Неенависть мміж зє та ху?! Ні! В них любофф!
07.03.2026 18:59 Ответить
07.03.2026 18:59 Ответить
Новина в якій згадується Трамп - тутешні лайнометники не втратили нагоди пометати таку улюблену ними субстанцію.
07.03.2026 19:01 Ответить
07.03.2026 19:01 Ответить
Все очарование таких идиотов как трамп, саддам, каддафи, аятолла, мадура, зеленский, путен и пр., - в том, что 73% таких же идиотов очаровано кушают то, что хотят
07.03.2026 19:02 Ответить
07.03.2026 19:02 Ответить
Под дурачка)
07.03.2026 19:05 Ответить
07.03.2026 19:05 Ответить
Вже 100 раз ,казала ,шо біда України ,тільки в тому ,шо нація живе на теріторії самодостатку , і цю теріторію у українців потроху відкусюють ,розграбовують , ця самодостатність змушує давитися заздрістю ,не тількі московію ,а і китай та ЄС ...а нація українців повина бути знищина ,так хочуть всі вже 1000 років ...при зеленському 🤡 забаганкі наших ворогів , стають реальністью ...
07.03.2026 19:06 Ответить
07.03.2026 19:06 Ответить
Згоден.
07.03.2026 20:04 Ответить
07.03.2026 20:04 Ответить
"Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан."

Як повезло Тим хто вчасно завалив в Штати.
07.03.2026 19:07 Ответить
07.03.2026 19:07 Ответить
Бл.., не могу уже ни слушать ни читать бредни этого ********
07.03.2026 19:07 Ответить
07.03.2026 19:07 Ответить
а прийдется... и еще 3 года...
07.03.2026 19:40 Ответить
07.03.2026 19:40 Ответить
Яка ненависть між клоуном і божевільним дідом. А ось між народами ненависть до кривавих соплів. Ще багато десятиліть будуть винищувати один одного.
07.03.2026 19:07 Ответить
07.03.2026 19:07 Ответить
Якщо пуйло іванку уб'є, а кушнера згвалтує, ти будеш продовжувати його любити, руде чмо?
07.03.2026 19:08 Ответить
07.03.2026 19:08 Ответить
Я гадаю - так ...
07.03.2026 19:16 Ответить
07.03.2026 19:16 Ответить
Рудий - невміняємий.
07.03.2026 19:08 Ответить
07.03.2026 19:08 Ответить
Шізоїд чеше свої тези по колу. Байден, віддав мільярди Барнуму, вони ненавидять, віддайте Донбас.
07.03.2026 19:10 Ответить
07.03.2026 19:10 Ответить
Адольф теж ненавидів рід з якого походить "трамбон" а тому,мабуть, його бабусі прийшлось "робити тапочки" з фатерлянду
07.03.2026 19:14 Ответить
07.03.2026 19:14 Ответить
Это как если бы он сказал о Чикатило и родителях убитой им жертвы: "Ненависть между ними настолько велика, что им трудно договориться
07.03.2026 19:16 Ответить
07.03.2026 19:16 Ответить
дешевые манипуляции, рассчитаны на дураков, типа я не виноват, не важно что я обещал и говорил, другие виновные, что я тут не причем и не знаю, что по чем.
07.03.2026 19:19 Ответить
07.03.2026 19:19 Ответить
Ой а чому ж це?
Ти чмо балабол ще рік тому завершив віноньку своїм язиком.
Я хз як американці терплять ідіота який окупує пост президента США.
07.03.2026 19:19 Ответить
07.03.2026 19:19 Ответить
Нас це насправді не сильно зачіпає, бо нас розділяє океан.
Іран і США що розділяє? Калюжа?)
07.03.2026 19:21 Ответить
07.03.2026 19:21 Ответить
Трамп не може більше обиратися. Потрібно дочекатися закінчення його президентства і спокійно воювати далі.
07.03.2026 19:28 Ответить
07.03.2026 19:28 Ответить
...ти серйозно? Нам що, цілуватися з рашистами треба чи поважати, альо дебіл!!!
07.03.2026 19:44 Ответить
07.03.2026 19:44 Ответить
От півень рябий. Це ж треба так, така ненависть, мабуть українці разом з Зеленським путіну «голі борщ перебрели» і він нас ненавидить, а ми його. Дибіла кусок, ота кгбшна моль надумала нас знищити, разом з дітьми і державою, а ми чогось не згодні вмерти і за це рвемо рашистів, щоб вони здохли
07.03.2026 19:56 Ответить
07.03.2026 19:56 Ответить
Ой, а шож такоя сталося?!
07.03.2026 20:03 Ответить
07.03.2026 20:03 Ответить
 
 