Трамп о переговорах между Украиной и РФ: Ненависть между ними настолько велика, что им трудно договориться
Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимная ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным делает достижение мирного соглашения "очень трудным".
Об этом он сказал на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп о ненависти сторон
По его словам, переговоры неоднократно подходили вплотную к цели, но каждый раз одна из сторон "отступала".
"Ненависть настолько велика, что им очень трудно прийти к соглашению. Очень трудно. Поэтому посмотрим, что будет, но... мы много раз были близки к цели, но то один, то другой отступали. Они теряют людей. Нас это на самом деле не сильно задевает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе и как услугу самой жизни", - заявил президент США.
Другие заявления Трампа о переговорах
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трампзаявлял, что препятствием для заключения мирного соглашения с РФ является президент Украины Владимир Зеленский, а диктатор Владимир Путин якобы готов.
то ж мама, була на правах тарганів, на очі краще не попадатися.
бо перси, то не мадура з фіделем та че геварою!
а, ти не македонський!
що, до речі, допомогло нам зберегти мову культуру ідентичність.
бо, бєлорасєйці зникають на наших очах....
нууу...
типу, виконуючий обов'язки.
цікаво, що перси ніколи не були муслімами.
Зороастризм (або маздеїзм) - одна з найдавніших пророчих релігій, заснована пророком Заратустрою в давньому Ірані (VII-VI ст. до н.е.) на основі вчення про боротьбу добра і зла.
то ж!
україна вижирає за 2019!
іран вижирає за 1979!
причина та наслідок!
населення ірана сповідує іслам вже 1500 років
Іран - ісламська республіка (з 1979 року)
Руда мавпа бреше, як дихає. Не "Ненависть між ними настільки велика" , а НЕНАВИСТЬ ПУЙЛА ДО УКРАЇНИ НАСТІЛЬКИ ВЕЛИКА. От це вірна константація фактів.
заклятого ворога із кацапстану , які постійно нас
намагаються заморити то голодом , то холодом ,
та повністю знищити нашу націю ?
Рудий педофіл цього ніколи не зрозуміє , так як в кремлі
зберігається на нього дуже вагомий компромат 🤬
ненавість кажеш
а звідки вона?
аяяяй кто ето наделал?
Як повезло Тим хто вчасно завалив в Штати.
Ти чмо балабол ще рік тому завершив віноньку своїм язиком.
Я хз як американці терплять ідіота який окупує пост президента США.
Іран і США що розділяє? Калюжа?)