Переговоры между Украиной и РФ продолжаются: в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, - Уиткофф

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф анонсировал в ближайшие недели "дополнительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом Уиткофф написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Прогресс в переговорах

"Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он.

Мирные переговоры

"Под руководством президента мы продолжаем достигать весомых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое навсегда положит конец войне", - отметил Уиткофф.

Он также поблагодарил швейцарское правительство за проведение переговоров и президента Трампа "за его лидерство в продвижении дипломатии на пути к решению конфликта".

