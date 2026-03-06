РУС
Новости Мирные переговоры
810 14

Переговоры между Украиной и РФ продолжаются: в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, - Уиткофф

Виткофф о переговорах

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф анонсировал в ближайшие недели "дополнительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом Уиткофф написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прогресс в переговорах

"Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он.

Читайте также: Зеленский о смещении переговорного процесса: Украина ждет дату от США

Мирные переговоры

"Под руководством президента мы продолжаем достигать весомых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое навсегда положит конец войне", - отметил Уиткофф.

Он также поблагодарил швейцарское правительство за проведение переговоров и президента Трампа "за его лидерство в продвижении дипломатии на пути к решению конфликта".

Читайте также: Не может быть никакого соглашения, пока Украина не поверит в реальность мира с РФ, - Уиткофф

Виткофф о переговорах

Больше о трехсторонних переговорах

  • 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
  • 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложен, пока нет точной даты и места проведения.
  • Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

Автор: 

переговоры (1324) россия (22370) США (7188) Стив Уиткофф (285)
Йди в сраку, неадекват. Дебіл.
показать весь комментарий
06.03.2026 15:16 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2026 15:22 Ответить
Прогрес станеться тоді, коли віткофф підірве на собі гранату при зустрічі з путлєром. А до того часу - тільки порожні теревені.
показать весь комментарий
06.03.2026 15:17 Ответить
Балабол. Це якщо на дипломатичній мові
показать весь комментарий
06.03.2026 15:20 Ответить
А в чому полягає нинішній прогрес?
показать весь комментарий
06.03.2026 15:23 Ответить
Млять, невже в сша ВСІ ріелтори таки тупі як цей поцоватий цап та його рудий деменціозно-маразматичний жлоб-начальник?
показать весь комментарий
06.03.2026 15:24 Ответить
Оцей Вітькофффф ,"майстер ріелтерської дипломатії ",розказував Трамп.у про успіхи в переговорах і в Ірані. І що????
показать весь комментарий
06.03.2026 15:25 Ответить
Тим, хто користується телеграмом, раджу подивитись допис Supernova+ від 26.02.26 о 01:06.
показать весь комментарий
06.03.2026 15:28 Ответить
Путину такая карта поперла с Ираном, что ему это и даром не надо.
показать весь комментарий
06.03.2026 15:37 Ответить
Прогресує в тебе і твого шефа хіба що шизофренія
показать весь комментарий
06.03.2026 15:39 Ответить
Аби не ці переговори які Х'уйло нав'язав а Україна отримала б Тамагавки то війна вже б завершилась
показать весь комментарий
06.03.2026 15:40 Ответить
"очікується додатковий прогрес" - додатковий до якого?
показать весь комментарий
06.03.2026 15:44 Ответить
Додатковий прогрес - це вбивство громадян України, так Віткоф?
показать весь комментарий
06.03.2026 15:50 Ответить
Це каже той самий видатний перевірник по Ірану?
показать весь комментарий
06.03.2026 15:59 Ответить
 
 