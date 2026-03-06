Переговоры между Украиной и РФ продолжаются: в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс, - Уиткофф
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф анонсировал в ближайшие недели "дополнительный прогресс" в переговорах между Украиной и Россией.
Об этом Уиткофф написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Прогресс в переговорах
"Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он.
Мирные переговоры
"Под руководством президента мы продолжаем достигать весомых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое навсегда положит конец войне", - отметил Уиткофф.
Он также поблагодарил швейцарское правительство за проведение переговоров и президента Трампа "за его лидерство в продвижении дипломатии на пути к решению конфликта".
Больше о трехсторонних переговорах
- 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
- 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложен, пока нет точной даты и места проведения.
- Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.
